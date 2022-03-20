Украинские воины захватили новейшую командно-штабную машину рашистов со всеми данными. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины захватили новую командно-штабную машину в Николаевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, написал в телеграм-канале руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.
Теперь есть новая КШМ Р-149МА1, являющаяся элементом автоматизированной системы управления войсками России. Вместе с машиной получили и доступ к информации о позициях и силах врага.
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