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Николаевская область (1869) Ким Виталий (235) трофеи (165)

Украинские воины захватили новейшую командно-штабную машину рашистов со всеми данными. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины захватили новую командно-штабную машину в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, написал в телеграм-канале руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Теперь есть новая КШМ Р-149МА1, являющаяся элементом автоматизированной системы управления войсками России. Вместе с машиной получили и доступ к информации о позициях и силах врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине объявлен траур

Украинские воины захватили новейшую командно-штабную машину рашистов со всеми данными 01
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Топ комментарии
+58
Молодці хлопці.
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20.03.2022 22:15
+55
ну, вже хером по губах москалям поводили, залишається ще на голову насрати
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20.03.2022 22:16
+38
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20.03.2022 22:25
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Молодці хлопці.
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20.03.2022 22:15 Ответить
👏👏👏👍👍👍✌🏼💙💛❤️Слава ЗСУ ‼️СуперГерои !
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20.03.2022 22:30 Ответить
ну, вже хером по губах москалям поводили, залишається ще на голову насрати
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20.03.2022 22:16 Ответить
Перші бойові гуси вже на московії: https://t.me/voynareal/16007
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20.03.2022 22:17 Ответить
А зачем их командиры ездят в столь заметных и выделяющихся машинах? Это же считай мишень на лбу, байрактары таких первых уничтожают.
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20.03.2022 22:17 Ответить
Тому що це орки, та й їхали вони і сподівались що десь з квітами їх зустрічати мають,а воно он як,з вітами їх на расєюшці зустрінуть, що правда якщо позбирають в кульки селофанові.
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20.03.2022 22:22 Ответить
считай, это передвижной КП со связью и всеми делами.
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20.03.2022 22:26 Ответить
Який чистенький та гарненький.....що соляра закінчилась та всі повтікали, стратеги ****************)?
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20.03.2022 22:19 Ответить
Возздастся каждому в аду,
За каплю смерти Украины.
Господь сказал,- я вас найду,
А страшный суд- не именины!
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20.03.2022 22:20 Ответить
втарая армія в мірє......... позорище!
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20.03.2022 22:20 Ответить
На посівну в Україні згодиться в господарстві….
Таким і знайомим можна поділитися…
Слава Україні!!
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20.03.2022 22:20 Ответить
Дайте команду кацапам йти до пекла
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20.03.2022 22:21 Ответить
наступати на москву, там бачили Степана Бандеру
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20.03.2022 22:26 Ответить
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20.03.2022 22:21 Ответить
прям зараз Вілкул (!!!!) шпарить на рідній мові як Тарас Шевченко...
Зараз я бачив все
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20.03.2022 22:22 Ответить
Я не перестаю дивуватися, як під час війни стало зрозуміло хто є хто. Одні були ніби свої,а виявились гнидамі, а інші навпаки, ніби рахувалися проросійськими, а вийшли активно захищати Україну.
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20.03.2022 22:25 Ответить
Тавро "риг" - на все нікчемне життя.
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20.03.2022 22:35 Ответить
Риги перевзуваються на льоту)
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20.03.2022 22:27 Ответить
У Вілкула активі в Европі .
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20.03.2022 23:10 Ответить
А не может в этой вундервафли быть система наведения, чтобы при включении зажигания активизировалась система целеуказания на саму себя, и быть собой маяком наведения? Такой себе троянский конь..
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20.03.2022 22:22 Ответить
+ какая дэза
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20.03.2022 22:24 Ответить
Насмотрелось канала Звизда???
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20.03.2022 22:57 Ответить
А как по GPS модулю находят в гаражах угнанные тачки?
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20.03.2022 23:44 Ответить
Оце так полювання! Молодці!
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20.03.2022 22:22 Ответить
Ага, новенька "Кушетка". Сподіваюся, там всі КХ, УКХ і супутникові канали працюють, то ж стане машина у пригоді Українській Армії!
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20.03.2022 22:39 Ответить
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20.03.2022 22:24 Ответить
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20.03.2022 22:25 Ответить
поспеши на встречу.
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20.03.2022 22:42 Ответить
земля бетоном рашко-ган-дон-донам
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20.03.2022 22:45 Ответить
Это было вроде еще 15-го числа.
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20.03.2022 22:25 Ответить
Може не було іншої світлини, так цю вліпили?
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20.03.2022 22:38 Ответить
Мож и так. Ким сегодня писал в телеграм о каком-то "100% попадании", но что имелось ввиду - хз.
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20.03.2022 22:48 Ответить
Гарна тачка. Такою демонстрантів чавити в Масквє - "мілоє дєло".
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20.03.2022 22:38 Ответить
Навіщо їздять на таких машинах мокшанські командири....... бо там унітаз є з українського корабля скомуніздєний.
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20.03.2022 22:40 Ответить
..прекрасно!!!
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04.07.2022 19:19 Ответить
 
 