Украинские воины захватили новейшую командно-штабную машину рашистов со всеми данными. ФОТО

Украинские воины захватили новую командно-штабную машину в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, написал в телеграм-канале руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Теперь есть новая КШМ Р-149МА1, являющаяся элементом автоматизированной системы управления войсками России. Вместе с машиной получили и доступ к информации о позициях и силах врага.

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