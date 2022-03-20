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Миколаївська область (1821) Кім Віталій (452) трофеї (171)

Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину рашистів з усіма даними. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про написав у телеграмі керівник Миколаївської ОВА ВІталій Кім.

Тепер є нова КШМ Р-149МА1, що є елементом автоматизованої системи управління військами Росії. Разом з машиною отримали і доступ до інформації про позиції та сили ворога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині російські окупанти втекли, кинувши вантажівку з боєприпасами. ФОТО

Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину рашистів з усіма даними 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Молодці хлопці.
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20.03.2022 22:15
+55
ну, вже хером по губах москалям поводили, залишається ще на голову насрати
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20.03.2022 22:16
+38
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20.03.2022 22:25
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Молодці хлопці.
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20.03.2022 22:15 Відповісти
👏👏👏👍👍👍✌🏼💙💛❤️Слава ЗСУ ‼️СуперГерои !
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20.03.2022 22:30 Відповісти
ну, вже хером по губах москалям поводили, залишається ще на голову насрати
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20.03.2022 22:16 Відповісти
Перші бойові гуси вже на московії: https://t.me/voynareal/16007
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20.03.2022 22:17 Відповісти
А зачем их командиры ездят в столь заметных и выделяющихся машинах? Это же считай мишень на лбу, байрактары таких первых уничтожают.
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20.03.2022 22:17 Відповісти
Тому що це орки, та й їхали вони і сподівались що десь з квітами їх зустрічати мають,а воно он як,з вітами їх на расєюшці зустрінуть, що правда якщо позбирають в кульки селофанові.
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20.03.2022 22:22 Відповісти
считай, это передвижной КП со связью и всеми делами.
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20.03.2022 22:26 Відповісти
Який чистенький та гарненький.....що соляра закінчилась та всі повтікали, стратеги ****************)?
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20.03.2022 22:19 Відповісти
Возздастся каждому в аду,
За каплю смерти Украины.
Господь сказал,- я вас найду,
А страшный суд- не именины!
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20.03.2022 22:20 Відповісти
втарая армія в мірє......... позорище!
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20.03.2022 22:20 Відповісти
На посівну в Україні згодиться в господарстві….
Таким і знайомим можна поділитися…
Слава Україні!!
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20.03.2022 22:20 Відповісти
Дайте команду кацапам йти до пекла
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20.03.2022 22:21 Відповісти
наступати на москву, там бачили Степана Бандеру
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20.03.2022 22:26 Відповісти
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20.03.2022 22:21 Відповісти
прям зараз Вілкул (!!!!) шпарить на рідній мові як Тарас Шевченко...
Зараз я бачив все
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20.03.2022 22:22 Відповісти
Я не перестаю дивуватися, як під час війни стало зрозуміло хто є хто. Одні були ніби свої,а виявились гнидамі, а інші навпаки, ніби рахувалися проросійськими, а вийшли активно захищати Україну.
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20.03.2022 22:25 Відповісти
Тавро "риг" - на все нікчемне життя.
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20.03.2022 22:35 Відповісти
Риги перевзуваються на льоту)
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20.03.2022 22:27 Відповісти
У Вілкула активі в Европі .
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20.03.2022 23:10 Відповісти
А не может в этой вундервафли быть система наведения, чтобы при включении зажигания активизировалась система целеуказания на саму себя, и быть собой маяком наведения? Такой себе троянский конь..
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20.03.2022 22:22 Відповісти
+ какая дэза
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20.03.2022 22:24 Відповісти
Насмотрелось канала Звизда???
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20.03.2022 22:57 Відповісти
А как по GPS модулю находят в гаражах угнанные тачки?
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20.03.2022 23:44 Відповісти
Оце так полювання! Молодці!
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20.03.2022 22:22 Відповісти
Ага, новенька "Кушетка". Сподіваюся, там всі КХ, УКХ і супутникові канали працюють, то ж стане машина у пригоді Українській Армії!
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20.03.2022 22:39 Відповісти
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20.03.2022 22:24 Відповісти
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20.03.2022 22:25 Відповісти
поспеши на встречу.
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20.03.2022 22:42 Відповісти
земля бетоном рашко-ган-дон-донам
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20.03.2022 22:45 Відповісти
Это было вроде еще 15-го числа.
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20.03.2022 22:25 Відповісти
Може не було іншої світлини, так цю вліпили?
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20.03.2022 22:38 Відповісти
Мож и так. Ким сегодня писал в телеграм о каком-то "100% попадании", но что имелось ввиду - хз.
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20.03.2022 22:48 Відповісти
Гарна тачка. Такою демонстрантів чавити в Масквє - "мілоє дєло".
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20.03.2022 22:38 Відповісти
Навіщо їздять на таких машинах мокшанські командири....... бо там унітаз є з українського корабля скомуніздєний.
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20.03.2022 22:40 Відповісти
..прекрасно!!!
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04.07.2022 19:19 Відповісти
 
 