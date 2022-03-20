Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину рашистів з усіма даними. ФОТО
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Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину в Миколаївській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про написав у телеграмі керівник Миколаївської ОВА ВІталій Кім.
Тепер є нова КШМ Р-149МА1, що є елементом автоматизованої системи управління військами Росії. Разом з машиною отримали і доступ до інформації про позиції та сили ворога.
Топ коментарі
+58 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар20.03.2022 22:15
+55 Гундяй Крестовоздвиженский
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+38 константен
показати весь коментар20.03.2022 22:25
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За каплю смерти Украины.
Господь сказал,- я вас найду,
А страшный суд- не именины!
Таким і знайомим можна поділитися…
Слава Україні!!
Зараз я бачив все