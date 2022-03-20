Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину рашистів з усіма даними. ФОТО

Українські воїни захопили новітню командно-штабну машину в Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про написав у телеграмі керівник Миколаївської ОВА ВІталій Кім.

Тепер є нова КШМ Р-149МА1, що є елементом автоматизованої системи управління військами Росії. Разом з машиною отримали і доступ до інформації про позиції та сили ворога.

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