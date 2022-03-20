Из Бердянска в Запорожье выехали еще около 800 мариупольцев

Переселенцы из Мариуполя сегодня выехали в Запорожье 11 автобусами из Бердянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке заявил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло.

"Сегодня состоялась эвакуация. 11 автобусами нам удалось вывезти почти 800 человек. На сегодняшний день в Бердянске размещено, только по информации нашего колл-центра, то есть это те мариупольцы, которые обращались за расселением, 3 300 человек. Кроме того, несколько тысяч человек размещено частным. образом благодаря горожанам", - сказал он.

Свидло заявил, что для нужд мариупольцев в город прибыли две машины гуманитарной помощи от фермерских хозяйств Украины с продуктами. Распределят ее среди мариупольцев завтра.

Для переселенцев и горожан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, в городе готовят горячие обеды. За день готовят около 7000 обедов. Их раздают в 25 пунктах.

Как сообщалось, в Бердянске по-прежнему нет газа, электросети не выдерживают нагрузки. Также в городе не хватает хлебобулочной продукции.

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