З Бердянська до Запоріжжя виїхали ще майже 800 маріупольців

Переселенці з Маріуполя сьогодні виїхали до Запоріжжя 11 автобусами з Бердянська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

"Сьогодні відбулася евакуація. 11 автобусами нам вдалося вивезти майже 800 осіб. На сьогодні у Бердянську розміщено, лише за інформацією нашого кол-центру, тобто це ті маріупольці, які зверталися за розселенням, 3 300 осіб. Крім того, кілька тисяч осіб розміщено приватним чином завдяки городянам", - сказав він.

Свідло заявив, що для потреб маріупольців до міста прибули дві машини гуманітарної допомоги від фермерських господарств України з продуктами. Розподілять її серед маріупольців завтра.

Для переселенців та городян, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, у місті готують гарячі обіди. За день готують близько 7 000 обідів. Їх роздають у 25 пунктах.

Як повідомлялося, у Бердянську, як і раніше, немає газу, електромережі не витримують навантажень. Також у місті бракує хлібобулочної продукції.

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