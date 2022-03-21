"Х#й вам": Мэрия Мариуполя отказалась сдать город России

Мэрия Мариуполя отказалась перейти на сторону России и сдать город.

Об этом в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону россии. Дали времени до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее".

"Х#й вам, а не Мариуполь", - говорится в сообщении.

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