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"Х#й вам": Мэрия Мариуполя отказалась сдать город России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Мэрия Мариуполя отказалась перейти на сторону России и сдать город.

Об этом в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону россии. Дали времени до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее".

"Х#й вам, а не Мариуполь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Насильственный вывоз людей из Мариуполя в РФ – это повторение действий нацистов во Вторую мировую, - МИД

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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21.03.2022 01:47
+19
Ти свиня кремлівська,геть звідси!
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21.03.2022 01:56
+19
Кровавое ху@ло , скоро ты сдохнеш в страшных муках , за все свои злодеяния , котрые творишь в Украине !!
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21.03.2022 01:57
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Бажано почути ,нашого мєра владика бойченко метінвестовского, котрий покинув місто та містян на призволяще та десь переховується.Та й взагалі, чому про це ніхто не пише?!
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21.03.2022 06:46 Ответить
все силы росия бросила туда. Мариуполь и россия подумайте. опозорились рашн швайн арми
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21.03.2022 07:32 Ответить
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