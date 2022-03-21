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"Х#й вам": Мэрия Мариуполя отказалась сдать город России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэрия Мариуполя отказалась перейти на сторону России и сдать город.
Об этом в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону россии. Дали времени до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее".
"Х#й вам, а не Мариуполь", - говорится в сообщении.
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