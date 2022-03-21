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"Х#й вам": Мерія Маріуполя відмовилася здати місто Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мерія Маріуполя відмовилася перейти на бік Росії та здати місто.
Про це у Facebook повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росіі. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь.
Х#й вам, а не Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
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ibimatic
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