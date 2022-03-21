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"Х#й вам": Мерія Маріуполя відмовилася здати місто Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Мерія Маріуполя відмовилася перейти на бік Росії та здати місто.

Про це у Facebook повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росіі. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь.

Х#й вам, а не Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ні про яку здачу Маріуполя мови йти не може, - Верещук відповіла Міноборони РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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21.03.2022 01:47
+19
Ти свиня кремлівська,геть звідси!
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21.03.2022 01:56
+19
Кровавое ху@ло , скоро ты сдохнеш в страшных муках , за все свои злодеяния , котрые творишь в Украине !!
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21.03.2022 01:57
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Бажано почути ,нашого мєра владика бойченко метінвестовского, котрий покинув місто та містян на призволяще та десь переховується.Та й взагалі, чому про це ніхто не пише?!
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21.03.2022 06:46 Відповісти
все силы росия бросила туда. Мариуполь и россия подумайте. опозорились рашн швайн арми
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21.03.2022 07:32 Відповісти
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