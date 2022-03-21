РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24235 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 205 8
аммиак (36) война (10023) Сумы (766) ГСЧС (3825)

Аварию на "Сумыхимпром" локализовали: идут работы по осаждению аммиачного облака, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумихімпром

Спасателям удалось локализовать аварийную ситуацию на территории ПАО "Сумыхимпром", возникшую из-за обстрелов российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в Телеграме.

"По состоянию на 07:30 в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия 1 человек травмирован (работник предприятия). Аварийная ситуация локализована", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака, - глава ОВА Живицкий

Также в ГСЧС отметили, что утечка аммиака на заводе химической промышленности "Сумыхимпром" произошла в результате обстрела.

"21 марта в 03:55 в г. Сумы произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком", - написала прессслужба.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я розумію - війна. Але ж війна вже майже місяць, і невже не можна було провести консервацію виробництва.
А то, виходить, що кацапи не змогли захопити місто, а самі себе потруїмо.
показать весь комментарий
21.03.2022 08:42 Ответить
Може ще й АЕС зупинити та законсервувати? Хоч трохи треба думати.
показать весь комментарий
21.03.2022 08:45 Ответить
А как Вы себе представляете "консервацию" стационарного наземного танка с аммиаком?
показать весь комментарий
21.03.2022 08:46 Ответить
Обложить мешками в 100500 слоёв. Шутка. Наверное
показать весь комментарий
21.03.2022 08:59 Ответить
(((( там еще и олеум есть ...
показать весь комментарий
21.03.2022 09:04 Ответить
Только не пиши где
показать весь комментарий
21.03.2022 09:09 Ответить
все и так знают
показать весь комментарий
21.03.2022 09:29 Ответить
В Європі чекають на подібні звістки з українських АЕС?
показать весь комментарий
21.03.2022 08:43 Ответить
 
 