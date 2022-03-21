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аміак (19) війна (10717) Суми (315) ДСНС (3638)

Аварію на "Сумихімпром" локалізували: тривають роботи стосовно осадження аміачної хмари, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумихімпром

Рятувальникам вдалося локалізувати аварійну ситуацію на території ПАТ "Сумихімпром", яка виникла через обстріли російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС у Телеграмі.

"Станом на 07:30 у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід. Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано", - йдеться у повідомленні.

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Також в ДСНС зазначили, що витік аміаку на заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався внаслідок обстрілу.

"21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ "Сумихімпром", у результаті обстрілу було пошкоджено 1 резервуар із аміаком", - написала пресслужба.

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Я розумію - війна. Але ж війна вже майже місяць, і невже не можна було провести консервацію виробництва.
А то, виходить, що кацапи не змогли захопити місто, а самі себе потруїмо.
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21.03.2022 08:42 Відповісти
Може ще й АЕС зупинити та законсервувати? Хоч трохи треба думати.
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21.03.2022 08:45 Відповісти
А как Вы себе представляете "консервацию" стационарного наземного танка с аммиаком?
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21.03.2022 08:46 Відповісти
Обложить мешками в 100500 слоёв. Шутка. Наверное
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21.03.2022 08:59 Відповісти
(((( там еще и олеум есть ...
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21.03.2022 09:04 Відповісти
Только не пиши где
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21.03.2022 09:09 Відповісти
все и так знают
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21.03.2022 09:29 Відповісти
В Європі чекають на подібні звістки з українських АЕС?
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21.03.2022 08:43 Відповісти
 
 