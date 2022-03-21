Китай выделит Украине почти $1,6 миллиона гуманитарной помощи
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Китайский Красный Крест выделит Украине 1,57 миллиона долларов (10 миллионов юаней) гуманитарной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что заявление об очередном транше гуманитарной помощи Китаю было озвучено внешнеполитическим ведомством на брифинге в Пекине.
Ранее сообщалось, что Китайский Красный Крест пообещал отправить Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней или 791 540 американских долларов.
Китай неоднократно уверял, что не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправляет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание.
Впрочем, после онлайн-переговоров 18 марта между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность, что КНР может оказать определенную поддержку России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.
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