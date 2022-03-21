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Китай (2399) Красный Крест (400) гуманитарная помощь (1202)

Китай выделит Украине почти $1,6 миллиона гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

допомога,гуманітарна

Китайский Красный Крест выделит Украине 1,57 миллиона долларов (10 миллионов юаней) гуманитарной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что заявление об очередном транше гуманитарной помощи Китаю было озвучено внешнеполитическим ведомством на брифинге в Пекине.

Ранее сообщалось, что Китайский Красный Крест пообещал отправить Украине партию гуманитарной помощи стоимостью 5 млн юаней или 791 540 американских долларов.

Китай неоднократно уверял, что не снабжает оружием или боеприпасами ни одну из сторон российско-украинской войны, а отправляет только продукты, медикаменты, спальные мешки и детское питание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это остается тайной, - США о возможных мерах против Китая в случае оказания помощи России

Впрочем, после онлайн-переговоров 18 марта между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон сохраняет обеспокоенность, что КНР может оказать определенную поддержку России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.
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Топ комментарии
+19
Маленькая Новая Зеландия и то больше помогает. Китай - это такая же вторая экономика мира, как расея - вторая армия мира
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21.03.2022 11:13
+15
Российский комик Алексей Щербаков пожаловался на притеснение русских в США. По его словам, охранники по непонятным причинам не пустили их в парк развлечений. «А негров впустили», - жалуется он.
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21.03.2022 11:11
+9
а чорт знає тих русских, може вони прийшли терракт вчинити, ну бо якщо вони підтримують війну проти мирних, а деякі з них ******** навіть міста в яких їх батьки живуть в Україні....то чого від них чекати американцям, яких русские завжди ненавидили, хоча й не погано весь цей час в Америці жили.
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21.03.2022 11:13
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Российский комик Алексей Щербаков пожаловался на притеснение русских в США. По его словам, охранники по непонятным причинам не пустили их в парк развлечений. «А негров впустили», - жалуется он.
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21.03.2022 11:11 Ответить
а чорт знає тих русских, може вони прийшли терракт вчинити, ну бо якщо вони підтримують війну проти мирних, а деякі з них ******** навіть міста в яких їх батьки живуть в Україні....то чого від них чекати американцям, яких русские завжди ненавидили, хоча й не погано весь цей час в Америці жили.
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21.03.2022 11:13 Ответить
наверное негры - и не пускали тундру
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21.03.2022 11:15 Ответить
З собаками та мацкалями
без намордників вхід заборонено
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21.03.2022 11:40 Ответить
"Друга економіка світу"?
Ну-ну...
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21.03.2022 11:12 Ответить
Маленькая Новая Зеландия и то больше помогает. Китай - это такая же вторая экономика мира, как расея - вторая армия мира
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21.03.2022 11:13 Ответить
Та шо там Н.З. ,спасибо ей огромное, Мила Кунис сообразила для Украины 35 млн.
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21.03.2022 11:27 Ответить
сі! розміняй ці гроші по 1 долару-скрути в трубку і засунь собі в ср*аку!
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21.03.2022 11:46 Ответить
Китай это не вторая экономика мира, а первая!
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02.05.2023 00:51 Ответить
Ой, а кто это у нас такой щедрый?
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21.03.2022 11:13 Ответить
ого
. . . по 30 американских центов на каждого украинца . . . сумашедшие деньги
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21.03.2022 11:13 Ответить
Си обязан помогать *****
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21.03.2022 12:17 Ответить
Які по 30? По 4 центи!
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21.03.2022 11:22 Ответить
спасибо вам - что поправили
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21.03.2022 11:52 Ответить
колонна едет нападать на Львов!

12:07 В Брестe сегодня перекроют несколько улиц для передвижения техники и личного состава 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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21.03.2022 11:14 Ответить
😂 они лягут в землю на Волыни
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21.03.2022 11:16 Ответить
Большая колонна военной техники с лукашенковскими флагами была замечена под Кобрином около 09:30 на трассе М10.
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21.03.2022 11:16 Ответить
В очікуванні дерунів
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21.03.2022 11:26 Ответить
В Википедии по запросу "Волынская резня" появится еще один раздел
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21.03.2022 11:30 Ответить
Хм-м-м... Я казав би, що настав час замінити старий...
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21.03.2022 11:53 Ответить
Припиніть патякати на цю болісну для наших братів поляків тему! 👿
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21.03.2022 12:19 Ответить
Тема дійсно болісна. І моя рідня про то дуже добре знала. Саме тому треба писати всю правду про ті події, а не ті її частини, котрі вигідні деяким демагогам (неважливо - з українського боку, з польського чи, особливо, з боку москалів).
Але зараз це не на часі. Після капітуляції москалів - інша справа.
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21.03.2022 12:29 Ответить
Потужно, сушеных тараканов наверное в сухпае пришлют
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21.03.2022 11:14 Ответить
Нова Зеландія 3.6млн, а китай аж 1.57. Ну ок) будемо вважати, що це просто такий жест) типу "добре-добре ми не ліземо"
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21.03.2022 11:15 Ответить
Це для того щоб коли Китай буде надавати допомогу РФ, на претензії відповідати, 'а чьо? ми нічьо, ми он і Україні допомагали'
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21.03.2022 14:14 Ответить
Цікаво! Хавки не дадуть, бо у самих проблема. Тоді що? 🤔
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21.03.2022 11:15 Ответить
После войны нужно ввести неофициальное эмбарго на продажу продовольствия в Китай.
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21.03.2022 11:15 Ответить
та яке ембарго, нам самім не вистачає і все ембарго. Щоб не вздумали відбудовувати китайцям віддати, бо будують вони швидко але не завжди якісно, виглядає зашибіся, а жити в тому буде роз...ся. Коротше хочеш щоб все було зроблено як слід і вчасно - роби сам, це й до озброєння таке саме відношення має.
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21.03.2022 11:23 Ответить
Самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая
На борту разбившегося самолета находились 133 человека
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21.03.2022 11:24 Ответить
Бойся данайцев, дары приносящих (с)
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21.03.2022 11:16 Ответить
вислати як гуманітарку, що русские її розграбували?
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21.03.2022 11:17 Ответить
ви там акуратно, у них невідомо чи скінчилася епідемія з ковідом, дезінфекція потрібна а харч, не знаю, не дуже у них харчування, їх гречка на приклад , якось нам пробували її задвинути, ще на гіршому рівні ніж й чай в Криму. Ніяка, їсти не можливо.
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21.03.2022 11:16 Ответить
щедро..учитывая, что Новая Зеландия 7 миллионов выделяет....
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21.03.2022 11:18 Ответить
Ага.Аваков за ними на днях заедет с Румынии...
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21.03.2022 11:26 Ответить
Ого, *********, оце, *****, допомога
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21.03.2022 11:35 Ответить
..мощно.. для другої економіки світу.. я б не взяв цю кістку..(
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21.03.2022 11:42 Ответить
Гігантська сума. Наскільки я розумію ще ніхто такої допомоги не надавав
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21.03.2022 11:55 Ответить
Сума допомоги "наот#бісь" ....
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21.03.2022 12:01 Ответить
Щедро
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21.03.2022 12:09 Ответить
Розпочинаючи з 1950-х років в основі зовнішньої політики Китаю лежать «П'ять принципів мирного співіснування», або «Панча шила». Туди входять взаємоповагу до суверенітету і територіальної цілісності, ненападу і невтручання у внутрішні справи інших держав.
Вероломний напад кремля на Україну - це кричуще порушення цих головних цінностей.
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21.03.2022 12:24 Ответить
Китайцы скинулись по 0,005$ ?
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21.03.2022 12:40 Ответить
Одна центова монетка на десятьох китайців. Щедро!
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21.03.2022 12:57 Ответить
У сраку нехай собі запхнуть ту "допомогу"
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21.03.2022 13:12 Ответить
Постыдылись бы
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21.03.2022 14:35 Ответить
Така "допомога" - це, радше, спроба принизити.
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21.03.2022 15:08 Ответить
гуманітарна допомога

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21.03.2022 16:02 Ответить
Ой, ще тільки сраної помочі від "жовтих" бракувало. Помогатори хренові! Їх як США сцапає на гарячому, що вони з рашкою транзакціі в криптовалюті проводять, ох їм буде нерпеливки.
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21.03.2022 16:54 Ответить
 
 