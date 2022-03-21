Китай виділить Україні майже $1,6 мільйона гуманітарної допомоги

Китайський Червоний Хрест виділить Україні 1,57 мільйона доларів (10 мільйонів юанів) гуманітарної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що заява про черговий транш гуманітарної допомоги Китаю були озвучені зовнішньополітичним відомством на брифінгу в Пекіні.

Раніше повідомлялося, що Китайський Червоний Хрест пообіцяв відправити Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів або 791 540 американських доларів.

Китай неодноразово запевняв, що не забезпечує зброєю або боєприпасами жодну зі сторін російсько-української війни, а відправляє лише продукти, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

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Утім, після онлайн-перемовин 18 березня між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.