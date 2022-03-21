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Китай виділить Україні майже $1,6 мільйона гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

допомога,гуманітарна

Китайський Червоний Хрест виділить Україні 1,57 мільйона доларів (10 мільйонів юанів) гуманітарної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що заява про черговий транш гуманітарної допомоги Китаю були озвучені зовнішньополітичним відомством на брифінгу в Пекіні.

Раніше повідомлялося, що Китайський Червоний Хрест пообіцяв відправити Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів або 791 540 американських доларів.

Китай неодноразово запевняв, що не забезпечує зброєю або боєприпасами жодну зі сторін російсько-української війни, а відправляє лише продукти, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

Читайте також: Китай спростував інформацію про надання військової допомоги Росії

Утім, після онлайн-перемовин 18 березня між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон зберігає занепокоєння, що КНР може надати певну підтримку Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Маленькая Новая Зеландия и то больше помогает. Китай - это такая же вторая экономика мира, как расея - вторая армия мира
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21.03.2022 11:13
+15
Российский комик Алексей Щербаков пожаловался на притеснение русских в США. По его словам, охранники по непонятным причинам не пустили их в парк развлечений. «А негров впустили», - жалуется он.
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21.03.2022 11:11
+9
а чорт знає тих русских, може вони прийшли терракт вчинити, ну бо якщо вони підтримують війну проти мирних, а деякі з них ******** навіть міста в яких їх батьки живуть в Україні....то чого від них чекати американцям, яких русские завжди ненавидили, хоча й не погано весь цей час в Америці жили.
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21.03.2022 11:13
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Российский комик Алексей Щербаков пожаловался на притеснение русских в США. По его словам, охранники по непонятным причинам не пустили их в парк развлечений. «А негров впустили», - жалуется он.
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21.03.2022 11:11 Відповісти
а чорт знає тих русских, може вони прийшли терракт вчинити, ну бо якщо вони підтримують війну проти мирних, а деякі з них ******** навіть міста в яких їх батьки живуть в Україні....то чого від них чекати американцям, яких русские завжди ненавидили, хоча й не погано весь цей час в Америці жили.
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21.03.2022 11:13 Відповісти
наверное негры - и не пускали тундру
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21.03.2022 11:15 Відповісти
З собаками та мацкалями
без намордників вхід заборонено
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21.03.2022 11:40 Відповісти
"Друга економіка світу"?
Ну-ну...
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21.03.2022 11:12 Відповісти
Маленькая Новая Зеландия и то больше помогает. Китай - это такая же вторая экономика мира, как расея - вторая армия мира
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Та шо там Н.З. ,спасибо ей огромное, Мила Кунис сообразила для Украины 35 млн.
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21.03.2022 11:27 Відповісти
сі! розміняй ці гроші по 1 долару-скрути в трубку і засунь собі в ср*аку!
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21.03.2022 11:46 Відповісти
Китай это не вторая экономика мира, а первая!
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02.05.2023 00:51 Відповісти
Ой, а кто это у нас такой щедрый?
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21.03.2022 11:13 Відповісти
ого
. . . по 30 американских центов на каждого украинца . . . сумашедшие деньги
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21.03.2022 11:13 Відповісти
Си обязан помогать *****
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21.03.2022 12:17 Відповісти
Які по 30? По 4 центи!
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21.03.2022 11:22 Відповісти
спасибо вам - что поправили
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21.03.2022 11:52 Відповісти
колонна едет нападать на Львов!

12:07 В Брестe сегодня перекроют несколько улиц для передвижения техники и личного состава 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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21.03.2022 11:14 Відповісти
😂 они лягут в землю на Волыни
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21.03.2022 11:16 Відповісти
Большая колонна военной техники с лукашенковскими флагами была замечена под Кобрином около 09:30 на трассе М10.
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21.03.2022 11:16 Відповісти
В очікуванні дерунів
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21.03.2022 11:26 Відповісти
В Википедии по запросу "Волынская резня" появится еще один раздел
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21.03.2022 11:30 Відповісти
Хм-м-м... Я казав би, що настав час замінити старий...
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21.03.2022 11:53 Відповісти
Припиніть патякати на цю болісну для наших братів поляків тему! 👿
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21.03.2022 12:19 Відповісти
Тема дійсно болісна. І моя рідня про то дуже добре знала. Саме тому треба писати всю правду про ті події, а не ті її частини, котрі вигідні деяким демагогам (неважливо - з українського боку, з польського чи, особливо, з боку москалів).
Але зараз це не на часі. Після капітуляції москалів - інша справа.
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21.03.2022 12:29 Відповісти
Потужно, сушеных тараканов наверное в сухпае пришлют
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21.03.2022 11:14 Відповісти
Нова Зеландія 3.6млн, а китай аж 1.57. Ну ок) будемо вважати, що це просто такий жест) типу "добре-добре ми не ліземо"
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21.03.2022 11:15 Відповісти
Це для того щоб коли Китай буде надавати допомогу РФ, на претензії відповідати, 'а чьо? ми нічьо, ми он і Україні допомагали'
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21.03.2022 14:14 Відповісти
Цікаво! Хавки не дадуть, бо у самих проблема. Тоді що? 🤔
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21.03.2022 11:15 Відповісти
После войны нужно ввести неофициальное эмбарго на продажу продовольствия в Китай.
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21.03.2022 11:15 Відповісти
та яке ембарго, нам самім не вистачає і все ембарго. Щоб не вздумали відбудовувати китайцям віддати, бо будують вони швидко але не завжди якісно, виглядає зашибіся, а жити в тому буде роз...ся. Коротше хочеш щоб все було зроблено як слід і вчасно - роби сам, це й до озброєння таке саме відношення має.
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21.03.2022 11:23 Відповісти
Самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая
На борту разбившегося самолета находились 133 человека
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21.03.2022 11:24 Відповісти
Бойся данайцев, дары приносящих (с)
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21.03.2022 11:16 Відповісти
вислати як гуманітарку, що русские її розграбували?
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21.03.2022 11:17 Відповісти
ви там акуратно, у них невідомо чи скінчилася епідемія з ковідом, дезінфекція потрібна а харч, не знаю, не дуже у них харчування, їх гречка на приклад , якось нам пробували її задвинути, ще на гіршому рівні ніж й чай в Криму. Ніяка, їсти не можливо.
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21.03.2022 11:16 Відповісти
щедро..учитывая, что Новая Зеландия 7 миллионов выделяет....
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21.03.2022 11:18 Відповісти
Ага.Аваков за ними на днях заедет с Румынии...
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21.03.2022 11:26 Відповісти
Ого, *********, оце, *****, допомога
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21.03.2022 11:35 Відповісти
..мощно.. для другої економіки світу.. я б не взяв цю кістку..(
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21.03.2022 11:42 Відповісти
Гігантська сума. Наскільки я розумію ще ніхто такої допомоги не надавав
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21.03.2022 11:55 Відповісти
Сума допомоги "наот#бісь" ....
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21.03.2022 12:01 Відповісти
Щедро
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21.03.2022 12:09 Відповісти
Розпочинаючи з 1950-х років в основі зовнішньої політики Китаю лежать «П'ять принципів мирного співіснування», або «Панча шила». Туди входять взаємоповагу до суверенітету і територіальної цілісності, ненападу і невтручання у внутрішні справи інших держав.
Вероломний напад кремля на Україну - це кричуще порушення цих головних цінностей.
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21.03.2022 12:24 Відповісти
Китайцы скинулись по 0,005$ ?
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21.03.2022 12:40 Відповісти
Одна центова монетка на десятьох китайців. Щедро!
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21.03.2022 12:57 Відповісти
У сраку нехай собі запхнуть ту "допомогу"
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21.03.2022 13:12 Відповісти
Постыдылись бы
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21.03.2022 14:35 Відповісти
Така "допомога" - це, радше, спроба принизити.
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21.03.2022 15:08 Відповісти
гуманітарна допомога

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21.03.2022 16:02 Відповісти
Ой, ще тільки сраної помочі від "жовтих" бракувало. Помогатори хренові! Їх як США сцапає на гарячому, що вони з рашкою транзакціі в криптовалюті проводять, ох їм буде нерпеливки.
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21.03.2022 16:54 Відповісти
 
 