Украинская разведка обнародовала список россиян, выполняющих преступные приказы против украинцев

ГУР МО Украины получило список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады, (в/ч 74814) г. Будённовск, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Со списком 32 россиян, непосредственно уничтожающих украинское население и украинские города, вы можете ознакомиться здесь.

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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - уверены украинские разведчики.