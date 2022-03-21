РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15986 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 120 4
армия РФ (15351) разведка (3999)

Украинская разведка обнародовала список россиян, выполняющих преступные приказы против украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

ГУР МО Украины получило список военнослужащих реактивно-артиллерийского дивизиона 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады, (в/ч 74814) г. Будённовск, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Со списком 32 россиян, непосредственно уничтожающих украинское население и украинские города, вы можете ознакомиться здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - уверены украинские разведчики.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень многие оккупанты закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A
показать весь комментарий
21.03.2022 11:22 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 11:29 Ответить
Это те казаки, которых чеченцы долбят в сраки. Мстят украинцам за больницу в Буденовске.
показать весь комментарий
21.03.2022 12:38 Ответить
Що то в нас за розвідка така "інтелігенція -паперові дані накопичувати та опобліковувати в пресі"-,перейміть краще тактику розвідки "Мосад" ,або нащо ви такі добродії потрібні ніяк невторопаю... а вас нагороджують за це ну тоді презеденту видніше,з верху він же в нас ВЕРХОВНИЙГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ...
показать весь комментарий
21.03.2022 12:50 Ответить
 
 