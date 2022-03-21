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Українська розвідка оприлюднила список росіян, що виконують злочинні прикази проти українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької казачєй бригади, (в/ч 74814) м. Будьонновськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України, інформує Цензор.НЕТ

Зі списком 32 росіян, які безпосередньо знищують українське населення та українські міста, ви можете ознайомитись тут.

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"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності!", - впевнені українські розвідники.
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Очень многие оккупанты закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A
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21.03.2022 11:22 Відповісти
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21.03.2022 11:29 Відповісти
Это те казаки, которых чеченцы долбят в сраки. Мстят украинцам за больницу в Буденовске.
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21.03.2022 12:38 Відповісти
Що то в нас за розвідка така "інтелігенція -паперові дані накопичувати та опобліковувати в пресі"-,перейміть краще тактику розвідки "Мосад" ,або нащо ви такі добродії потрібні ніяк невторопаю... а вас нагороджують за це ну тоді презеденту видніше,з верху він же в нас ВЕРХОВНИЙГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ...
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21.03.2022 12:50 Відповісти
 
 