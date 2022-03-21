Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия своих дальнейших преступлений на территории Украины, - МИД Украины об обстреле завода "Сумыхимпром"

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает обстрел российскими захватчиками завода "Сумыхимпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

"20 марта Российская Федерация распространила через Совбез ООН безосновательные обвинения в адрес Украины в якобы подготовке террористических нападений на иностранные дипломатические представительства во Львове, а также в планах применить химическое оружие в г. Сумы и с. Котлярево Николаевской области", - говорится в заявлении .

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что РФ в очередной раз использует международные организации для распространения абсурдных обвинений в адрес Украины, среди которых была дезинформация о якобы разработке "грязной" бомбы или программы биологического оружия.

Грубо нарушая законы и обычаи войны (jus in bello), Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия дальнейших преступлений РФ на территории Украины.

В этой связи МИД Украины решительно осуждает обстрелы 21 марта российскими вооруженными силами территории ПАО "Сумыхимпром".

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"Постоянное представительство Украины при Организации по запрету химического оружия ранее нотифицировало технический секретариат ОЗХО об угрозе применения химического оружия самой РФ в указанных в российском документе локациях", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что Украина всегда последовательно придерживалась своих обязательств в рамках международного инструментария по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и выражает решительный протест против использования Совбеза ООН как площадки для подготовки провокаций РФ.

Дипломаты призывают международное сообщество принять срочные меры для противодействия очередным агрессивным действиям преступного кремлевского режима.

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