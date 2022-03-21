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война (46696) комендантский час (143) Черниговщина (1342) гуманитарная помощь (1202) Чаус (338)

Черниговщина обеспечена гуманитаркой и сокращает комендантский час, – глава ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чаус

Черниговская область дает мощный отпор врагу и готовится работать дольше.

 Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте ситуация без перемен: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверены, что очень скоро нас ждет победа", – отметил он в Телеграм-канале.

Чаус добавил, что своим решением он изменил комендантский час – с 20:00 до 6:00.

"Это вопрос более практичный. Увеличивается световой день и нужно работать дольше. Каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании районной военной администрации", – пояснил он.

В области хватает работы, отметил председатель ОВА. В частности, Черниговщина принимает гуманитарную помощь из других регионов и уже в достаточной степени ею обеспечена.

"Разгружаем очередную гуманитарку. Спасибо всем, кто направляет ее в Чернигов и другие города Черниговской области. Слава Богу, у нас с гуманитаркой Нежин, Прилуки. Да почти все с гуманитаркой. Не хочу называть населенные пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем", – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черниговской области войска РФ похищают представителей местных властей, - Чаус

По словам Вячеслава Чауса, паники в области нет.

"Каждый делает свою работу: Вооруженные Силы воюют; волонтеры доставляют помощь; власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм", – подчеркнул он.

Автор: Анастасія Потіха
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Отличные новости!
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21.03.2022 11:58 Ответить
молодцы,Чернигов
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21.03.2022 12:02 Ответить
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21.03.2022 12:03 Ответить
Кацапы ******* из Херсона...Мариуполь-держись!
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21.03.2022 12:03 Ответить
Та невже? Ваші слова Богові б у вуха... (Сподіваюся на швидке визволення Херсона)
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21.03.2022 12:20 Ответить
Пруссаки до 25 хотят взять хоть что-то не за щеку. Мариуполь-ключевая точка войны на сегодня.
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21.03.2022 12:22 Ответить
Добра новина!
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21.03.2022 12:07 Ответить
Чернігівщина - це тихі справжні герої, які не верещать, не жаліються, але дуже ефективно знищують ворога
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21.03.2022 13:21 Ответить
 
 