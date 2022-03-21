Чернігівщина має достатньо гуманітарки і скорочує комендантську годину, - голова ОВА

Чернігівська область дає потужну відсіч ворогу і готується працювати довше.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті ситуація без змін: ми наносимо потужні удари по ворожим позиціям і впевнений, що дуже скоро на нас чекає перемога", – зазначив він у Телеграм-каналі.

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Чаус додав, що своїм рішенням він змінив комендантську годину – з 20:00 до 6:00. "Це питання більш практичне. Збільшується доба світлова і треба працювати довше. Кожна громада може індивідуально встановити комендантську годину, але виключно за погодження районної військової адміністрації", – роз’яснив він.

В області не бракує роботи, наголосив голова ОВА. Зокрема, Чернігівщина приймає гуманітарну допомогу з інших регіонів і вже достатньою мірою нею забезпечена.

"Розвантажуємо чергову гуманітарку. Дякую всім, хто направляє її до Чернігова і до інших міст Чернігівської області. Слава Богу, у нас із гуманітаркою Ніжин, Прилуки. Та всі майже з гуманітаркою. Не хочу називати населені пункти, особливо ті, де ворог знаходиться, ми і туди доїжджаємо", – повідомив він.

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За словами В’ячеслава Чауса, паніки в області нема. "Кожен робить свою роботу: Збройні Сили воюють; волонтери доставляють допомогу; влада забезпечує життєдіяльність інфраструктури (наскільки це можливо). Ще раз дякую комунальниками і аварійним бригадам за їх самовідданість, працю та героїзм", – наголосив він.