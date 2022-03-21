Правозащитники просят Зеленского ратифицировать Римский устав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Коалиция правозащитников "Украина. 5 утра" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой внести на рассмотрение парламента законопроект о ратификации Римского устава, а также подписать уже принятый Верховной Радой законопроект №2689.
Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.
"Для привлечения к ответственности виновных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности должны произойти изменения в национальном законодательстве. Мы, члены правозащитной коалиции "Украина. 5 утра", которые непосредственно документируют преступления, совершаемые российской армией в Украине, обращаемся к вам с просьбой безотлагательно подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права", а также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда", - говорится в обращении.
Правозащитники опубликовали преимущества, которые дадут Украине эти два документа.
Пожалуйста, подождите...
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3430808-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-kolaboracionizm-nabuv-cinnosti.html
Римский статут забороняє рострілювати мародерів . В нас їх й так не розтрілюють але ж така опція обов"язково потрібна бути , якщо мародери когось вб"ють або згвалтують !
"Аля гер ком аля гер" ...
Але цей вираз вже є міжнародним !
Пригадую, ще під час першого Майдану його учасники кричали на камеру, що це потрібно зробити невідкладно. Але всі наші влади, уникаючи відповідальності за злочини, вчинені проти наших громадян, так до сьогоднішнього дня цього не зробили. Виникає питання, чому? Ми знаємо відповідь. Вся влада України до якогось часу була маріонеткою москви, а коли москва відчула, що цих маріонеток перехопили, то відразу почала війну.
Не знаю, як там прописано "за сценарієм", про який обмовився в перші дні війни Боррель, але Римський статут Україні все одно доведеться ратифікувати. І краще, щоб наша нова переобута влада, якій аплодує весь світ, зробила це невідкладно. Бо як тоді Україна збирається брати участь в Нюрнбергу-2? В якості спостерігача чи що?
Але бачите, за три дні можна прийняти зміни до податкової і митної системи, чого нібито не можна було зробити десятиліттями, гальмуючи розвиток України. Причому зараз бухгалтери, митники і логісти в шоці, бо не знають, що і як оформляти, як формувати ціни за товар, ввезений з і без ПДВ, як звітувати, як облікувати...і що за це кому потім буде.
А тут мова йде просто про формальне приєднання до загальновизнаного міжнародного права в частині запобігання і розслідування злочинів проти людства - так тут не приєднуємося!
Не підкажете, в чому може бути справа?
Україні це варто було зробити раніше, перед 2013, бо в Європі він є нормою.
Але зараз, під час війни, це додасть проблем. Деякі "правозахисні орг-ції" насичені про-кацапськими симпатиками та агентами. Деякі з них від самого народження були під контролем кацапні (створюють тільки видимість діяльності, а активні - тільки проти її суперників).
Достатньо згадати, напр. скільки разів "Amnesty International" приймала сторону кацапів, або заявляла про "злочини обох сторін" при пропорції один до кількадесятків.
Україну вже давно (і як правило необгрунтовано) звинувачують. З підписанням Римського статуту, Україна може опинитися в ситуації Хорватії, яка була змушена віддати під суд кількох своїх найзаслуженіших генералів. Котрі були несправедливо засуджені.
"в порівнянні з американськими судами" - сам подумав, які суди поставив в приклад українським?
В штатах суд - найвища інстанція справведливості. За всю історію не можу згадати нечесних суддів (може був десяток на 300 років). В них так склалось історично ще з часів Дикого Заходу - так само, як і дозвіл на зброю. Саме з тих часів існує американська демократія. До речі - в нас вона зароджувалась ще раніше - із заснуванням Січі, але на жаль вороги її поховали.
Те саме можна сказати і про британський суд. Там взагалі суддя може прийняти рішення, яке не прописане протокольно у законі.
Знаю, був такий прецендент в 60х - судили футбольного фаната за *********** на трибуні. Суддя довго думав і виніс вирок - арешт протягом року по суботам з 17-00 до 22-00. В цей час він мав приходити в поліцейський відділок і знаходитись під вартою - потім йшов додому.
Геніально! Саме в цей час по всій Британії відбувались футбольні матчі - за рік він не побачив ні одного.
Якщо хочете глянути під цим кутом зору - можете глянути погляд Туреччини на Римський статут, в них суди можуть бути ще гірші від наших. Тут я полінувався )
Моя позиція - не варто додавати собі проблем під час війни з далеко неідеальними судами міжнародними.
Але таких судів.. на жаль, пару країн вистраждали.
Я якраз про суди США і Британії просто ремарку вставив.
А так все правильно - нам ще довго ставати на ноги правової держави... а потім вже Римський статут. А то знову, як завжди - наколотимо у відрі не знати що.