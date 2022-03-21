Правозахисники просять Зеленського ратифікувати Римський статут. ІНФОГРАФІКА

Коаліція правозахисників "Україна. 5 ранку" звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, а також підписати вже ухвалений Верховною Радою законопроєкт №2689.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для притягнення до відповідальності винних за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності мають відбутися зміни у національному законодавстві. Ми, члени правозахисної коаліції "Україна. 5 ранку", які безпосередньо документують злочини, що вчиняє російська армія в Україні, звертаємося до вас із проханням невідкладно підписати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права", а також внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться у зверненні.

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Правозахисники опублікували переваги, які дадуть Україні ці два документи.