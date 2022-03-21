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Правозахисники просять Зеленського ратифікувати Римський статут. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Коаліція правозахисників "Україна. 5 ранку" звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, а також підписати вже ухвалений Верховною Радою законопроєкт №2689.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Для притягнення до відповідальності винних за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності мають відбутися зміни у національному законодавстві. Ми, члени правозахисної коаліції "Україна. 5 ранку", які безпосередньо документують злочини, що вчиняє російська армія в Україні, звертаємося до вас із проханням невідкладно підписати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права", а також внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться у зверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков

Правозахисники опублікували переваги, які дадуть Україні ці два документи.

Правозахисники просять Зеленського ратифікувати Римський статут 01
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Топ коментарі
+17
Навіщо? Росіяни цей статут всеодно не визнають, а нас звинуватять по самі помідори.
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21.03.2022 13:12
+17
Визнаємо коли вступимо в НАТО.
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21.03.2022 13:14
+13
У світі жодного раза такого не було , щоб країна на яку напала сусідня банда змінювала своє законодавство в бік його пом"яхшення щодо військових злочинів й державної зради .

Римский статут забороняє рострілювати мародерів . В нас їх й так не розтрілюють але ж така опція обов"язково потрібна бути , якщо мародери когось вб"ють або згвалтують !
"Аля гер ком аля гер" ...
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21.03.2022 13:21
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что то я сомневаюсь, что он это сделает
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21.03.2022 13:11 Відповісти
Закон про колаборантів так і не підписав,тому цей точно не підпише.
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21.03.2022 14:14 Відповісти
Закон про колаборантів набув чинності 15 березня 2022 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3430808-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-kolaboracionizm-nabuv-cinnosti.html
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21.03.2022 14:47 Відповісти
Навіщо? Росіяни цей статут всеодно не визнають, а нас звинуватять по самі помідори.
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21.03.2022 13:12 Відповісти
АТО ж! Які ж вони тварюки, ці "правозахисники"(((
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21.03.2022 13:16 Відповісти
Визнаємо коли вступимо в НАТО.
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21.03.2022 13:14 Відповісти
створити свого роду список "візенталя"..занести всіх зрадників і злочинців за військові злочини..то навіть через 50 років можна буде притягнути до відповідальності
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21.03.2022 13:16 Відповісти
він зайнятий.. готуе виступ перед парламентом нової і старої гвінеїї
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21.03.2022 13:17 Відповісти
Нас же потом по нему и судить будут. Как хорватов "судили"(((
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21.03.2022 13:17 Відповісти
У світі жодного раза такого не було , щоб країна на яку напала сусідня банда змінювала своє законодавство в бік його пом"яхшення щодо військових злочинів й державної зради .

Римский статут забороняє рострілювати мародерів . В нас їх й так не розтрілюють але ж така опція обов"язково потрібна бути , якщо мародери когось вб"ють або згвалтують !
"Аля гер ком аля гер" ...
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21.03.2022 13:21 Відповісти
На войне как на войне. - à la guerre comme à la guerre
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21.03.2022 13:45 Відповісти
Так -- не усі знають французьку мову ...
Але цей вираз вже є міжнародним !
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21.03.2022 16:03 Відповісти
Напевно ще не прийшов час натикати голови ворога в будьоновках на палі. Але ворог уперто до цього йде. Потрібні будьоновки.
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21.03.2022 19:48 Відповісти
После войны
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21.03.2022 13:26 Відповісти
Ратифікація Україною Римського статуту - одна з необхідних дій для подолання колоніального статусу, фіктивної незалежності.

Пригадую, ще під час першого Майдану його учасники кричали на камеру, що це потрібно зробити невідкладно. Але всі наші влади, уникаючи відповідальності за злочини, вчинені проти наших громадян, так до сьогоднішнього дня цього не зробили. Виникає питання, чому? Ми знаємо відповідь. Вся влада України до якогось часу була маріонеткою москви, а коли москва відчула, що цих маріонеток перехопили, то відразу почала війну.

Не знаю, як там прописано "за сценарієм", про який обмовився в перші дні війни Боррель, але Римський статут Україні все одно доведеться ратифікувати. І краще, щоб наша нова переобута влада, якій аплодує весь світ, зробила це невідкладно. Бо як тоді Україна збирається брати участь в Нюрнбергу-2? В якості спостерігача чи що?
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21.03.2022 13:29 Відповісти
А який у нас зараз статус і який був? А по друге Нюрберг після другої світової як відбувся з участю України Білорусії та СРСР без цього статусу? Щось мене ця інформація дуже напрягає! Бо хіба можна прийма такі рішення під час війни?
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21.03.2022 15:07 Відповісти
Та ми все розуміємо, що невідкладно, але ж Київ за два дні не взяли, ви ж пережили. І це невідкладне переживете. Потім, якось. Воно на скорострільність гармат не впливає.
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21.03.2022 15:40 Відповісти
Згода.

Але бачите, за три дні можна прийняти зміни до податкової і митної системи, чого нібито не можна було зробити десятиліттями, гальмуючи розвиток України. Причому зараз бухгалтери, митники і логісти в шоці, бо не знають, що і як оформляти, як формувати ціни за товар, ввезений з і без ПДВ, як звітувати, як облікувати...і що за це кому потім буде.

А тут мова йде просто про формальне приєднання до загальновизнаного міжнародного права в частині запобігання і розслідування злочинів проти людства - так тут не приєднуємося!
Не підкажете, в чому може бути справа?
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22.03.2022 08:36 Відповісти
Справа в тому, що приєднання до цього статуту нічого позитивного Україні не дає. Росія його не визнає нізаяких умов, однак скористується при звинуваченні українців у віськових злочинах. Так, нас звунуватять в обстрілах мірного населення у підриві того ж траматичного театру і інших злочинах які чинить російська армія на нашій території. Використовуя фізичний доступ до місць злочинів, росіяни будуть фальсіфікувати докази і подавати їх до суду. І ці справи будуть офіційно розглядаться у суді відносно нас але не них. Ось і виходить, що крім фсб, кримліської агентури та корисних ідіотів це приєднання нікому не потрібно. Ви хто?
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22.03.2022 11:02 Відповісти
Нє раскачівайтє лодку, чілавєк хочєт встрєтится с путєним, усе інше йому - до сраки.
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21.03.2022 13:37 Відповісти
Цікаво, що напр. США вирішили, що Римський статут для них зайвий. Бо надає надто багато прав міжнародним органам (обмежує суверенність), додає зайві бюрократичні перепони, не надаючи переваг в порівнянні з американськими судами та інше.

Україні це варто було зробити раніше, перед 2013, бо в Європі він є нормою.

Але зараз, під час війни, це додасть проблем. Деякі "правозахисні орг-ції" насичені про-кацапськими симпатиками та агентами. Деякі з них від самого народження були під контролем кацапні (створюють тільки видимість діяльності, а активні - тільки проти її суперників).

Достатньо згадати, напр. скільки разів "Amnesty International" приймала сторону кацапів, або заявляла про "злочини обох сторін" при пропорції один до кількадесятків.

Україну вже давно (і як правило необгрунтовано) звинувачують. З підписанням Римського статуту, Україна може опинитися в ситуації Хорватії, яка була змушена віддати під суд кількох своїх найзаслуженіших генералів. Котрі були несправедливо засуджені.
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21.03.2022 13:47 Відповісти
В принципі все написав правильно.... крім одного:
"в порівнянні з американськими судами" - сам подумав, які суди поставив в приклад українським?
В штатах суд - найвища інстанція справведливості. За всю історію не можу згадати нечесних суддів (може був десяток на 300 років). В них так склалось історично ще з часів Дикого Заходу - так само, як і дозвіл на зброю. Саме з тих часів існує американська демократія. До речі - в нас вона зароджувалась ще раніше - із заснуванням Січі, але на жаль вороги її поховали.
Те саме можна сказати і про британський суд. Там взагалі суддя може прийняти рішення, яке не прописане протокольно у законі.
Знаю, був такий прецендент в 60х - судили футбольного фаната за *********** на трибуні. Суддя довго думав і виніс вирок - арешт протягом року по суботам з 17-00 до 22-00. В цей час він мав приходити в поліцейський відділок і знаходитись під вартою - потім йшов додому.
Геніально! Саме в цей час по всій Британії відбувались футбольні матчі - за рік він не побачив ні одного.
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21.03.2022 14:25 Відповісти
Не ставив у приклад. Головним чином інформував читачів, які лінуються самі трохи почитати
Якщо хочете глянути під цим кутом зору - можете глянути погляд Туреччини на Римський статут, в них суди можуть бути ще гірші від наших. Тут я полінувався )

Моя позиція - не варто додавати собі проблем під час війни з далеко неідеальними судами міжнародними.
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21.03.2022 14:56 Відповісти
Я ж написав - "все правильно", але так вийшло, що ти на прикладі США поставив суди дуже високо.
Але таких судів.. на жаль, пару країн вистраждали.
Я якраз про суди США і Британії просто ремарку вставив.

А так все правильно - нам ще довго ставати на ноги правової держави... а потім вже Римський статут. А то знову, як завжди - наколотимо у відрі не знати що.
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21.03.2022 15:41 Відповісти
Вам мало того, що вас вже звинувачують зйомці полонених без їх згоди?
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21.03.2022 13:51 Відповісти
В жопу добреньких правозащитников.Не до них.
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21.03.2022 13:55 Відповісти
только после победы, не нужно украинцам заламывать руки
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21.03.2022 13:58 Відповісти
Міжнародне право не працює ратифікуй не ратифікуй
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21.03.2022 14:51 Відповісти
"бородатая бабушка" будет против, т.к. прийдеться его выдать штатам.
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21.03.2022 14:59 Відповісти
Предыдущие презы зассали и этот не подпишет!
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21.03.2022 17:00 Відповісти
 
 