РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3739 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 000 31
армия РФ (15355) война (46726) Мариуполь (5562) Россия (91250) Боррель (578)

Происходящее сейчас в Мариуполе – масштабное военное преступление РФ, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Ужас, который путинская Россия совершает ныне на территории Украины, нарушает даже законы войны и является масштабным военным преступлением.

Об этом сегодня во время подхода к печати перед началом встречи европейских министров по иностранным делам и обороне заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия сейчас совершает много военных преступлений – именно это слово должно быть сказано. Происходящее сейчас в Мариуполе – это масштабное военное преступление, это разрушение всего, бомбардировка и убийство всех, неизбирательным путем. Это нечто ужасное и должно быть осуждено самыми сильными терминами. Происходящее – это масштабное военное преступление. Полностью разрушается целый город, гибнут люди", - сказал Боррель.

Читайте также: Мариуполь войдет в список разрушенных войной городов мира, - последний эвакуированный из города дипломат ЕС Андрулакис

Он отметил, что россия использует против Украины все свои военные возможности, при этом она использует их против гражданского населения.

"Это не является даже войной. Это уничтожение страны без уважения к законам войны, потому что война также имеет свои законы", - добавил Боррель.

Он утвердительно ответил на вопросы журналистов, будут ли сегодня рассматривать европейские министры вопросы привлечения путинской россии к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Високий посадовець ЄС. А ви до цього не бачили що з Алепо та Грозним зробили злочинці?
показать весь комментарий
21.03.2022 13:23
+20
Вони й Алеппо розхерачили, раніше Грозний і що, відповіли? Хіба самі перестріляємо
показать весь комментарий
21.03.2022 13:21
+20
Європа догралася ..Заплатить і Європа ..Дудаєв казав : жити з росією те саме , що жити в клітці з ведмедем
показать весь комментарий
21.03.2022 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Барель / говна/ ти достав своїм кіздежемм...
показать весь комментарий
21.03.2022 13:18 Ответить
Вони й Алеппо розхерачили, раніше Грозний і що, відповіли? Хіба самі перестріляємо
показать весь комментарий
21.03.2022 13:21 Ответить
Високий посадовець ЄС. А ви до цього не бачили що з Алепо та Грозним зробили злочинці?
показать весь комментарий
21.03.2022 13:23 Ответить
ну, так Алеппо и Грозный, не возле границ с ЕС, чего переживать?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:58 Ответить
а ми не бачили? ви не бачили? і шо? натомість дружили з ****** і наращували з ним товарообіг, особливо останні 3 роки...
показать весь комментарий
22.03.2022 04:44 Ответить
Європа догралася ..Заплатить і Європа ..Дудаєв казав : жити з росією те саме , що жити в клітці з ведмедем
показать весь комментарий
21.03.2022 13:25 Ответить
Визнати рф країною-терористом слабо?
Тоді будь-який бізнес з нею стане неможливим.
Це означатиме автоматичне ембарго на все
показать весь комментарий
21.03.2022 13:26 Ответить
Пора вводити повне нафто-газове ембарго!
показать весь комментарий
21.03.2022 13:26 Ответить
а сама Україна до цього готова? прямо зараз? чи лиш би ляпати язиком , як зєля?
показать весь комментарий
22.03.2022 04:42 Ответить
Готова. Зараз не до цього, бо війна йде. Після війни готова.
показать весь комментарий
22.03.2022 10:21 Ответить
Путін не оголошував Україні війну. Це державний тероризм.
показать весь комментарий
21.03.2022 13:28 Ответить
А что делает лично этот Боррель,чтобы пристегнуть Россию? Многие западные чиновники,особенно из ЕС и НАТО очень сочно осуждают словесами,но ничего не делают практически.А ведь вполне могут.начиная с ПОЛНОГО запрета работы своих фирм и банков с Россией.депортация членов семей российских олигархов и чиновников,причастных к войне.Ведь Кабаева спокойно сидит себе в Швейцарии.а дочка путина в Нидерландах,хотя должны быть подсанкционны и депортированы..Все эти боррели-шольцы-макроны просто пиарятся своми "демократическими" заявлениями ,вместо конкретных шагов,вполне тим посильных..ьтем более об того Борреля лавров не так давно публично "вытер ноги".когда тот.по личной инициативе поехал "усилять дружбу с путиным" (за что и на западе его покритиковали)
показать весь комментарий
21.03.2022 13:30 Ответить
А депортировать обязательно в Мариуполь.

Посмотреть как родителя любят своих отпрысков.
показать весь комментарий
21.03.2022 14:15 Ответить
Щось мені отой барель нагадує нашого виделконосця (вилоносця) який зара гатить собі в груди й волає про загарбницьку війну, але як що його візьмуть в полон орки, то він з ними ОТАК , по швидкому, розбереться - заморить їх усіх своїми стараніями
https://youtu.be/n_51m-4Zt14
і вони ВИСНАЖЕНІ більше воювати не будуть і здадуться в полон...
Ляшку в полон ))))
показать весь комментарий
21.03.2022 13:30 Ответить
ко-ко-ко, ко ко, ко... пора уже полное эмбарго с рашкой влупить, зима уже уходит, в сраку пускай свою газ и нефть запихают себе, ничего бюргеры и лягушаты не померзнут в квартирах если будет не 28 градусов, а 21 (я вообще в частном секторе с 10-13 живу уже годы, и ничего).
показать весь комментарий
21.03.2022 13:31 Ответить
а наши президенты и коррумпированные чинуши с такими же депутатми ну никак не хотят освоить Римський статут , не смотря на то , что украинцы давно этого требуют Видать Кремль им не разрешает .
показать весь комментарий
21.03.2022 13:31 Ответить
Срочно принимайте нефтяное эмбарго , меньше распускайте сопли !
показать весь комментарий
21.03.2022 13:38 Ответить
это происходит не только в Мариуполе
показать весь комментарий
21.03.2022 13:44 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCb7yXPB8LoWsxsP5Pn283aw/about баним прокозий канал
показать весь комментарий
21.03.2022 13:44 Ответить
У цього ху№ловського півня декілька каналів...
показать весь комментарий
21.03.2022 13:56 Ответить
ну значит баним ВСЕ
показать весь комментарий
21.03.2022 14:07 Ответить
Ти ба, прозрів високий чин ЄС! Та ми і без тебе це знаємо! Робіть щось суттєве і дієве, а не констатуйте очевидне! 🤔
показать весь комментарий
21.03.2022 13:44 Ответить
Воно б у ЄС меньше розмовляли а зробили повне і імбарго на купівлю та продаж будь чого з рф ! Та закрили небо над Україною!
А пи#даболити й люся дристовіч може ....
показать весь комментарий
21.03.2022 13:49 Ответить
ИСТИНА!Эти нелюди найдут свой приговор и свое наказание.
показать весь комментарий
21.03.2022 15:23 Ответить
ЗЛОЧИН БУВ - КОЛИ НЕ ЗАМІНУВАЛИ ВИХІД З КРИМСЬКОГО ПЕРЕШИЙКУ, НЕ ПІДІРВАЛИ МОСТИ НА ПІВДНІ...
НУ ТО ТАКЕ, ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ БУДЕМО РОЗБИРАТИСЬ...
показать весь комментарий
21.03.2022 15:59 Ответить
за " оте таке " нада буде когось повісити , тому що воно коштує добрячий кусок української землі , стертий з лиця Маріуполь , десятки тисяч убитих і поранених , і житті найкращих воїнів Азова , правосєків , морпіхів ЗСУ !!!
показать весь комментарий
21.03.2022 20:04 Ответить
шо опять абеспокоился ....слюнтяй безхребетный !!!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 18:39 Ответить
Мне понравилось:" Цэ щось жахлывэ и мае буты засуджэно у найсыльнишых тэрминах" (с). Засуджэно у найсыльнишых, *****, тэрминах!!!
показать весь комментарий
21.03.2022 19:09 Ответить
А кацапі такі сміливі бо у них є стара радянська ядерна зброя. А такі ракети вже навчились збивати на Заході, тому держава під назвою расія скоріш за все буде згортати свою діяльність
показать весь комментарий
21.03.2022 23:36 Ответить
 
 