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ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 миллиарда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

єс,євросоюз

Европейский Союз увеличит вдвое военно-финансовую поддержку и доведет ее до 1 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник перед заседанием совета министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

"Сегодня мы принимаем политическое решение по дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины: мы увеличиваем средства на закупку техники и вооружений до 1 миллиарда евро", - заявила Бербок. Тем самым, ЕС хочет четко подчеркнуть, что стоит на стороне Украины, сказала она.

Кроме того, по данным Бербок, будут приняты меры с целью "закрыть все лазейки для обхода санкций", чтобы четко дать понять некоторым странам, что возможностей для обхода ограничений не будет. "Все, кто получает выгоду от этой войны, от этого режима, они и члены их семей будут соответственно санкционированы", - предупредила Бербок.

По ее словам, действия России в Украине все более жестокие, вполне осознанные бомбардировки гражданской инфраструктуры "рвут сердце". Степень вины российских захватчиков будут решать суды, но для самой Бербок "совершенно понятно, что речь идет о военных преступлениях".

В такой ситуации тем более важно то, чтобы мировое сообщество, верящее в международный порядок, базирующееся на правилах, изолировало этот режим, подчеркнула министр.

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Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что возможности Бундесвера по предоставлению Украине вооружений исчерпаны, но есть возможность заказа украинской стороной оружия непосредственно у немецких производителей.

В Берлине отказались от обнародования деталей поставки оружия из соображений безопасности.

Как сообщалось, первый транш помощи в 500 миллионов евро для нужд ВСУ Евросоюз выделил в конце февраля. Впервые в истории ЕС был задействован европейский механизм по поддержанию мира – European Peace Facility.
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Топ комментарии
+7
Если рашка применяет военную тактику выжженной земли в Украине не щадя никого живого, то почему мировое сообщество не применит тактику выжженной экономики рашки путем санкций которые не оставят ничего живого в этой фашистской стране?
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21.03.2022 13:59
+6
Це копійки зважаючи на те, що України зараз робить для ЄС!
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21.03.2022 14:01
+3
Германия договорилась на поставку газа из Катара. Европа уже рассматривает отказ от российской нефти в пятом пакете санкций. Энергоносители - примерно 50% российского экспорта. 10% составляет продовольствие - это тоже сейчас ограничивается. 5-7% - машиностроение, которое ёк без импортных деталей. Что до вооружения, то танков они уже положили на столько, сколько выпускается за 2 года, военных вертолётов - год, так что эта статья перекрыта полностью джавелинами, а электроники для них либо не будет, либо будет, но тоненькой струечкой из Китая в обход через какой-нибудь Киргизстан.

Эта тактика уже задействована. Просто время для нас растянулось, и кажется, что она не работает.
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21.03.2022 14:16
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Если рашка применяет военную тактику выжженной земли в Украине не щадя никого живого, то почему мировое сообщество не применит тактику выжженной экономики рашки путем санкций которые не оставят ничего живого в этой фашистской стране?
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21.03.2022 13:59 Ответить
Потому что осуждают и глубоко озабоченны, но денежки хочеться зарабатывать
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21.03.2022 14:01 Ответить
Бо для них свій гаманець важливіший за життя українців- це давно вже зрозуміло.
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21.03.2022 14:02 Ответить
Германия договорилась на поставку газа из Катара. Европа уже рассматривает отказ от российской нефти в пятом пакете санкций. Энергоносители - примерно 50% российского экспорта. 10% составляет продовольствие - это тоже сейчас ограничивается. 5-7% - машиностроение, которое ёк без импортных деталей. Что до вооружения, то танков они уже положили на столько, сколько выпускается за 2 года, военных вертолётов - год, так что эта статья перекрыта полностью джавелинами, а электроники для них либо не будет, либо будет, но тоненькой струечкой из Китая в обход через какой-нибудь Киргизстан.

Эта тактика уже задействована. Просто время для нас растянулось, и кажется, что она не работает.
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21.03.2022 14:16 Ответить
50%)? Не смешите мои газопроводы, почти на 80%, газ, уголь и нефть. И еще столько же экономики, практически вся сфера услуг завязана на обслуживании обслуживающего персонала, скважины/трубы/шахты.
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21.03.2022 14:35 Ответить
Привожу по их источникам, так что 50% - нижняя граница.
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21.03.2022 14:38 Ответить
Це копійки зважаючи на те, що України зараз робить для ЄС!
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21.03.2022 14:01 Ответить
Если бы они верили, что мы что-то делаем для Европы... Там никто реально не верит, даже не задумывался, что они могут быть следующими
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21.03.2022 14:04 Ответить
Чорнобиль їм у гузно!
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21.03.2022 14:17 Ответить
А могли б забити хєр в черговий раз.
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21.03.2022 14:17 Ответить
Так і забили по великому рахунку.
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21.03.2022 14:18 Ответить
Ок які є варіанти ? Де взяти ******** зброї на 1 мільярд? Як би це не звучало, але Україні це зараз більш потрібно ніж усім іншим.
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21.03.2022 14:31 Ответить
У НАТО- нє? Чи це НАТО таки якась фікція?
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21.03.2022 14:34 Ответить
На жаль Україна не в НАТО.
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21.03.2022 14:38 Ответить
Я нічого не кажу проти, але на жаль така ситуація що Україна не в НАТО і війна в Україні.
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21.03.2022 14:40 Ответить
Скажу інакше- у країн НАТО. половина з яких показали себе повним лайном, що насрало собі в штанці з переляку.
Є заперечення?
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21.03.2022 14:49 Ответить
Ні немає. От наприклад тобі кажуть є автомат а є лопата і кажуть бери лопату ти можеш наполягати і дадуть автомат.
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21.03.2022 14:53 Ответить
Я чи ти має наполягати?
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21.03.2022 14:55 Ответить
Лопата або автомат, можеш взагалі нічого не брати і тоді шанси вижити нуль. Україна наполягала і дали мільярд на озброєння, можна і далі наполягати. Україна нажаль не в НАТО. Згідний с тобою що вони насрали багато хто.
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21.03.2022 15:02 Ответить
Ясно. ЄВРОПА МОВЧАЛА. Пошукай цей вірш у Гуглі.
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21.03.2022 15:04 Ответить
Не варто спілкуватися з цим вилупком. Це звичайний тупорилий кацапський бот, у якого стоїть завдання дискредитації союзників України.
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21.03.2022 18:33 Ответить
Що саме робить, постачає мільйони біжанців, яких треба утримувати, толкаєт рєчь з образами, не виконує жодних вимог щодо вступу в ЄС і НАТО?
Досить вже пургу гнати - підлабузник будь-якої влади
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21.03.2022 16:05 Ответить
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21.03.2022 16:39 Ответить
Второй день идет расследование факта вывоза за рубеж 30 лимонов баксов окружением Авакова и ни одно дружественное ему медиа об этом не сообщает.
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21.03.2022 14:05 Ответить
А можна посилання на НеДружні медіа по розслідуванню?
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21.03.2022 14:19 Ответить
Укроправда, корреспондент уже два дня печатают.
Через нашу таможню вывезли без проблем, стукнули с венгерской таможни.
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21.03.2022 14:40 Ответить
Стопе- мова йшла про розслідування. Чекаю посилання на першоджерело.
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21.03.2022 14:43 Ответить
Расследование ведет дбр.
Ищи у них в реестре.
Сама новость - https://vv.org.ua/vazhnye-novosti/zhena-soratnika-avakova-vyvezla-v-vengriju-chemodany-s-30-mln-dollarov-istochniki/
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21.03.2022 14:53 Ответить
Номер уголовного дела в статье имеется.
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21.03.2022 14:55 Ответить
Я маю шукати те, на що ти посилався? А губа не трісне?
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21.03.2022 15:05 Ответить
Без боярного угара про расейских бабушек мне Бербок больше нравится. Видно сильно булки сжались когда немецкий народ начал задавать вопросы о том какого милого Германия почти на 100% зависит от сортирной федерации в энергетике.
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21.03.2022 14:33 Ответить
Бербок не Меркель. От того что она уже делает, создаётся впечатление, что если затронута безопасность Германии и Европы, нытики про рост экономики и бизнес as usual будет посланы туда же где русский корабль.
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21.03.2022 15:27 Ответить
Европа помогает нуждаеющиемся
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21.03.2022 15:32 Ответить
 
 