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ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс,євросоюз

Європейський Союз збільшить удвічі військово-фінансову підтримку Україні та доведе її до 1 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у понеділок перед засіданням ради міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.

"Сьогодні ми ухвалюємо політичне рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки з боку ЄС для України: ми збільшуємо кошти на закупівлю техніки та озброєнь до 1 мільярда євро", - заявила Бербок. Тим самим ЄС хоче чітко підкреслити, що стоїть на боці України, сказала вона.

Крім того, за даними Бербок, будуть вжиті заходи з метою "закрити всі лазівки для обходу санкцій", щоби чітко дати зрозуміти деяким країнам, що можливостей для обходу обмежень не буде. "Всі, хто отримують вигоду від цієї війни, від цього режиму, вони та члени їхніх сімей будуть відповідно санкціоновані", - попередила Бербок.

За її словами, дії Росії в Україні дедалі більш жорстокі, цілком свідомі бомбардування цивільної інфраструктури "рвуть серце". Ступінь вини російських загарбників будуть вирішувати суди, але для самої Бербок "абсолютно зрозуміло, що йдеться про воєнні злочини".

У такій ситуації тим більш важливим є те, щоб світова спільнота, яка вірить у міжнародний порядок, що базується на правилах, ізолювала цей режим, підкреслила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія розпочала роботу над висновком щодо можливості членства України в ЄС, - єврокомісар Варгеї

Раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості Бундесверу щодо надання Україні озброєнь вичерпані, але є можливість замовлення українською стороною зброї безпосередньо у німецьких виробників.

У Берліні відмовилися від оприлюднення деталей постачання зброї з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, перший транш допомоги у 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ Євросоюз виділив наприкінці лютого. Уперше в історії ЄС було задіяно європейський механізм з підтримки миру - European Peace Facility.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Если рашка применяет военную тактику выжженной земли в Украине не щадя никого живого, то почему мировое сообщество не применит тактику выжженной экономики рашки путем санкций которые не оставят ничего живого в этой фашистской стране?
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21.03.2022 13:59
+6
Це копійки зважаючи на те, що України зараз робить для ЄС!
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21.03.2022 14:01
+3
Германия договорилась на поставку газа из Катара. Европа уже рассматривает отказ от российской нефти в пятом пакете санкций. Энергоносители - примерно 50% российского экспорта. 10% составляет продовольствие - это тоже сейчас ограничивается. 5-7% - машиностроение, которое ёк без импортных деталей. Что до вооружения, то танков они уже положили на столько, сколько выпускается за 2 года, военных вертолётов - год, так что эта статья перекрыта полностью джавелинами, а электроники для них либо не будет, либо будет, но тоненькой струечкой из Китая в обход через какой-нибудь Киргизстан.

Эта тактика уже задействована. Просто время для нас растянулось, и кажется, что она не работает.
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21.03.2022 14:16
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Если рашка применяет военную тактику выжженной земли в Украине не щадя никого живого, то почему мировое сообщество не применит тактику выжженной экономики рашки путем санкций которые не оставят ничего живого в этой фашистской стране?
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21.03.2022 13:59 Відповісти
Потому что осуждают и глубоко озабоченны, но денежки хочеться зарабатывать
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21.03.2022 14:01 Відповісти
Бо для них свій гаманець важливіший за життя українців- це давно вже зрозуміло.
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21.03.2022 14:02 Відповісти
Германия договорилась на поставку газа из Катара. Европа уже рассматривает отказ от российской нефти в пятом пакете санкций. Энергоносители - примерно 50% российского экспорта. 10% составляет продовольствие - это тоже сейчас ограничивается. 5-7% - машиностроение, которое ёк без импортных деталей. Что до вооружения, то танков они уже положили на столько, сколько выпускается за 2 года, военных вертолётов - год, так что эта статья перекрыта полностью джавелинами, а электроники для них либо не будет, либо будет, но тоненькой струечкой из Китая в обход через какой-нибудь Киргизстан.

Эта тактика уже задействована. Просто время для нас растянулось, и кажется, что она не работает.
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21.03.2022 14:16 Відповісти
50%)? Не смешите мои газопроводы, почти на 80%, газ, уголь и нефть. И еще столько же экономики, практически вся сфера услуг завязана на обслуживании обслуживающего персонала, скважины/трубы/шахты.
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21.03.2022 14:35 Відповісти
Привожу по их источникам, так что 50% - нижняя граница.
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21.03.2022 14:38 Відповісти
Це копійки зважаючи на те, що України зараз робить для ЄС!
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21.03.2022 14:01 Відповісти
Если бы они верили, что мы что-то делаем для Европы... Там никто реально не верит, даже не задумывался, что они могут быть следующими
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21.03.2022 14:04 Відповісти
Чорнобиль їм у гузно!
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21.03.2022 14:17 Відповісти
А могли б забити хєр в черговий раз.
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21.03.2022 14:17 Відповісти
Так і забили по великому рахунку.
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21.03.2022 14:18 Відповісти
Ок які є варіанти ? Де взяти ******** зброї на 1 мільярд? Як би це не звучало, але Україні це зараз більш потрібно ніж усім іншим.
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21.03.2022 14:31 Відповісти
У НАТО- нє? Чи це НАТО таки якась фікція?
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21.03.2022 14:34 Відповісти
На жаль Україна не в НАТО.
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21.03.2022 14:38 Відповісти
Я нічого не кажу проти, але на жаль така ситуація що Україна не в НАТО і війна в Україні.
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21.03.2022 14:40 Відповісти
Скажу інакше- у країн НАТО. половина з яких показали себе повним лайном, що насрало собі в штанці з переляку.
Є заперечення?
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21.03.2022 14:49 Відповісти
Ні немає. От наприклад тобі кажуть є автомат а є лопата і кажуть бери лопату ти можеш наполягати і дадуть автомат.
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21.03.2022 14:53 Відповісти
Я чи ти має наполягати?
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21.03.2022 14:55 Відповісти
Лопата або автомат, можеш взагалі нічого не брати і тоді шанси вижити нуль. Україна наполягала і дали мільярд на озброєння, можна і далі наполягати. Україна нажаль не в НАТО. Згідний с тобою що вони насрали багато хто.
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21.03.2022 15:02 Відповісти
Ясно. ЄВРОПА МОВЧАЛА. Пошукай цей вірш у Гуглі.
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21.03.2022 15:04 Відповісти
Не варто спілкуватися з цим вилупком. Це звичайний тупорилий кацапський бот, у якого стоїть завдання дискредитації союзників України.
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21.03.2022 18:33 Відповісти
Що саме робить, постачає мільйони біжанців, яких треба утримувати, толкаєт рєчь з образами, не виконує жодних вимог щодо вступу в ЄС і НАТО?
Досить вже пургу гнати - підлабузник будь-якої влади
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21.03.2022 16:05 Відповісти
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21.03.2022 16:39 Відповісти
Второй день идет расследование факта вывоза за рубеж 30 лимонов баксов окружением Авакова и ни одно дружественное ему медиа об этом не сообщает.
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21.03.2022 14:05 Відповісти
А можна посилання на НеДружні медіа по розслідуванню?
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21.03.2022 14:19 Відповісти
Укроправда, корреспондент уже два дня печатают.
Через нашу таможню вывезли без проблем, стукнули с венгерской таможни.
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21.03.2022 14:40 Відповісти
Стопе- мова йшла про розслідування. Чекаю посилання на першоджерело.
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21.03.2022 14:43 Відповісти
Расследование ведет дбр.
Ищи у них в реестре.
Сама новость - https://vv.org.ua/vazhnye-novosti/zhena-soratnika-avakova-vyvezla-v-vengriju-chemodany-s-30-mln-dollarov-istochniki/
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21.03.2022 14:53 Відповісти
Номер уголовного дела в статье имеется.
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21.03.2022 14:55 Відповісти
Я маю шукати те, на що ти посилався? А губа не трісне?
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21.03.2022 15:05 Відповісти
Без боярного угара про расейских бабушек мне Бербок больше нравится. Видно сильно булки сжались когда немецкий народ начал задавать вопросы о том какого милого Германия почти на 100% зависит от сортирной федерации в энергетике.
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21.03.2022 14:33 Відповісти
Бербок не Меркель. От того что она уже делает, создаётся впечатление, что если затронута безопасность Германии и Европы, нытики про рост экономики и бизнес as usual будет посланы туда же где русский корабль.
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21.03.2022 15:27 Відповісти
Европа помогает нуждаеющиемся
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21.03.2022 15:32 Відповісти
 
 