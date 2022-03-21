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Новости Война в Украине
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Пожары в зоне ЧАЭС: потушить невозможно, радиационный фон может ухудшиться

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чаес,пожежа

Радиационная обстановка в Зоне отчуждения может ухудшиться из-за лесных пожаров. Погасить их невозможно из-за того, что территория оккупирована войсками РФ.

Об этом заявляет Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) со ссылкой на Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украинского Гидрометцентра ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Центр информирует об ухудшении радиационного состояния в Зоне отчуждения и за ее пределами в результате лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях", - говорится в сообщении.

Точных данных о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в Зоне отчуждения нет, ведь не работает автоматизированная система контроля радиационного состояния. А это не позволяет адекватно реагировать на радиационные угрозы.

Пожары в период с 11 по 18 марта 2022 года наблюдались преимущественно в западной и центральной частях Зоны отчуждения и на 18 марта охватывали площадь более 8 кв. км, при этом 17 марта они составили 5 кв. км, а 11 марта – почти 14 кв. км.

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Потушить пожар невозможно из-за оккупации Зоны отчуждения российскими войсками.

В Госинспекции отметили, что лесные пожары, нетипичные для Зоны в холодное время года, в весенне-летний период могут достичь максимально возможных границ. Если их не тушить, радиоактивно загрязненные леса могут выгореть почти полностью - это значительно ухудшит радиационное состояние в Украине и во всей Европе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Оце реальна проблема. ЄС, агов, страуси безголові!
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21.03.2022 15:37
+10
Еще и с*ка ветер с севера дует. Пускай на Рашку и Беларашку дует и пох. на них
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21.03.2022 15:38
+7
Все, чого торкаються смердчі кацапські орки, руйнується і страждає.
Не народ, а ванта, тупоголова, криворука сарана. Зараза, на тілі планети.
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21.03.2022 15:43
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Оце реальна проблема. ЄС, агов, страуси безголові!
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21.03.2022 15:37 Ответить
Еще и с*ка ветер с севера дует. Пускай на Рашку и Беларашку дует и пох. на них
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21.03.2022 15:38 Ответить
Паджигай Сибирь
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21.03.2022 15:41 Ответить
Все, чого торкаються смердчі кацапські орки, руйнується і страждає.
Не народ, а ванта, тупоголова, криворука сарана. Зараза, на тілі планети.
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21.03.2022 15:43 Ответить
В яку сторону вітер?
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21.03.2022 15:45 Ответить
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21.03.2022 16:29 Ответить
до обід був ніби східний.
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21.03.2022 16:51 Ответить
а росіянці, що там стоять в курсі, що таке чорнобильські ліси?
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21.03.2022 15:45 Ответить
Дегенератам до всього байдуже.
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21.03.2022 15:56 Ответить
під ногами орків земля горить. Зараз орки повинні десь скупчитись....є нагода списати усе на стихійне лихо!!!!
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21.03.2022 15:45 Ответить
А бульбафюрер чего не тушит?
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21.03.2022 16:36 Ответить
Випий бояри і самонаїбнись, тварино лаптєлапа.
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21.03.2022 17:10 Ответить
Орки сталеві труселя повдягали?

Бо впаде в унітаз, як у тому анєхдоті.
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21.03.2022 17:14 Ответить
 
 