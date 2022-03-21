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Пожежі в зоні ЧАЕС: загасити неможливо, радіаційний фон може погіршитися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес,пожежа

Радіаційна обстановка в Зоні відчуження може погіршитися через лісові пожері. Погасити їх неможливо через те, що територія окупована військами РФ.

Про це заявляє Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) з посиланням на Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського Гідрометцентру ДСНС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Центр інформує про погіршення радіаційного стану в Зоні відчуження та за її межами внаслідок лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях", - йдеться у повідомленні.

Точних даних про поточний стан радіаційного забруднення довкілля у Зоні відчуження нема, адже не працює автоматизована система контролю радіаційного стану. А це не дає адекватно реагувати на радіаційні загрози.

Пожежі в період із 11 до 18 березня 2022 року спостерігалися переважно у західній та центральній частинах Зони відчуження і на 18 березня охоплювали площу понад 8 кв. км, при цьому 17 березня вони становили 5 кв. км, а 11 березня - майже 14 кв. км.

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Загасити пожежу неможливо через окупацію Зони відчуження російськими військами.

В Держінспекції зазначили, що лісові пожежі, нетипові для Зони в холодну пору року, у весняно-літній період можуть досягти максимально можливих меж. Якщо їх не гасити, радіоактивно забруднені ліси можуть вигоріти майже повністю - а це значно погіршить радіаційний стан в Україні та у всій Європі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Оце реальна проблема. ЄС, агов, страуси безголові!
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21.03.2022 15:37
+10
Еще и с*ка ветер с севера дует. Пускай на Рашку и Беларашку дует и пох. на них
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21.03.2022 15:38
+7
Все, чого торкаються смердчі кацапські орки, руйнується і страждає.
Не народ, а ванта, тупоголова, криворука сарана. Зараза, на тілі планети.
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21.03.2022 15:43
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Оце реальна проблема. ЄС, агов, страуси безголові!
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21.03.2022 15:37 Відповісти
Еще и с*ка ветер с севера дует. Пускай на Рашку и Беларашку дует и пох. на них
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21.03.2022 15:38 Відповісти
Паджигай Сибирь
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21.03.2022 15:41 Відповісти
Все, чого торкаються смердчі кацапські орки, руйнується і страждає.
Не народ, а ванта, тупоголова, криворука сарана. Зараза, на тілі планети.
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21.03.2022 15:43 Відповісти
В яку сторону вітер?
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21.03.2022 15:45 Відповісти
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21.03.2022 16:29 Відповісти
до обід був ніби східний.
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21.03.2022 16:51 Відповісти
а росіянці, що там стоять в курсі, що таке чорнобильські ліси?
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21.03.2022 15:45 Відповісти
Дегенератам до всього байдуже.
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21.03.2022 15:56 Відповісти
під ногами орків земля горить. Зараз орки повинні десь скупчитись....є нагода списати усе на стихійне лихо!!!!
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21.03.2022 15:45 Відповісти
А бульбафюрер чего не тушит?
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21.03.2022 16:36 Відповісти
Випий бояри і самонаїбнись, тварино лаптєлапа.
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21.03.2022 17:10 Відповісти
Орки сталеві труселя повдягали?

Бо впаде в унітаз, як у тому анєхдоті.
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21.03.2022 17:14 Відповісти
 
 