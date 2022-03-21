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Из зоны боевых действий эвакуировали уже 40 украинских предприятий

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

евакуація

По данным Министерства экономики из зоны боевых действий, за неделю уже перевезли 40 предприятий по программе релокации, еще 299 – готовятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что 18 предприятий уже возобновили работу на новом месте.

Минэкономики получило 898 заявок от бизнесов, 86% из них уже обработали.

Перевозки выполняют "Укрзалізниця" и "Укрпочта". Последнюю Кабмин обязал безвозмездно перевозить имущество украинских компаний.

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Цікаво, що евакували? Директора, секретарку і печатку?
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21.03.2022 15:48 Ответить
з рукожопою зеленню саме так.

Хунта б евакуйовала інженерів, документацію та найцінніші станки ВПК із Миколаєва ("заря", Ізюма (головки самонаведення) Харкова (ФЕД) і т.д.
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21.03.2022 15:54 Ответить
миколаївська зоря вже розбомблена...була така інфа раніше
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21.03.2022 15:56 Ответить
хай забирають інженерів та документацію !!!!!!!!!!!

тоді буде нова "Заря" у Франківську
та "Івченко" у Львові

головне це - мізки!!!
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21.03.2022 16:08 Ответить
І що то за такі "підприємства", офісний планктон?
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21.03.2022 16:45 Ответить
всю оборонку із дніпра і харкова і києва треба в карпати везти срочно!
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21.03.2022 15:57 Ответить
 
 