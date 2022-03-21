Из зоны боевых действий эвакуировали уже 40 украинских предприятий

По данным Министерства экономики из зоны боевых действий, за неделю уже перевезли 40 предприятий по программе релокации, еще 299 – готовятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что 18 предприятий уже возобновили работу на новом месте.

Минэкономики получило 898 заявок от бизнесов, 86% из них уже обработали.

Перевозки выполняют "Укрзалізниця" и "Укрпочта". Последнюю Кабмин обязал безвозмездно перевозить имущество украинских компаний.

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