УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13958 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
2 144 7
війна (56332) евакуація (1925) Мінекономрозвитку (371)

Із зони бойових дій евакуювали вже 40 українських підприємств

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

евакуація

За даними Міністерства економіки із зони бойових дій за тиждень вже перевезли 40 підприємств за програмою релокації, ще 299 – готуються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що 18 підприємств уже відновили роботу на новому місці.

Мінекономіки отримало 898 заявок від бізнесів, 86% з них вже опрацювали

Перевезення виконують "Укрзалізниця" та "Укрпошта". Останню Кабмін зобов'язав безоплатно перевозити майно українських компаній.

Також читайте: У Мінекономіки підрахували, в яку суму обійдеться відновлення інфраструктури після війни

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, що евакували? Директора, секретарку і печатку?
показати весь коментар
21.03.2022 15:48 Відповісти
з рукожопою зеленню саме так.

Хунта б евакуйовала інженерів, документацію та найцінніші станки ВПК із Миколаєва ("заря", Ізюма (головки самонаведення) Харкова (ФЕД) і т.д.
показати весь коментар
21.03.2022 15:54 Відповісти
миколаївська зоря вже розбомблена...була така інфа раніше
показати весь коментар
21.03.2022 15:56 Відповісти
хай забирають інженерів та документацію !!!!!!!!!!!

тоді буде нова "Заря" у Франківську
та "Івченко" у Львові

головне це - мізки!!!
показати весь коментар
21.03.2022 16:08 Відповісти
І що то за такі "підприємства", офісний планктон?
показати весь коментар
21.03.2022 16:45 Відповісти
всю оборонку із дніпра і харкова і києва треба в карпати везти срочно!
показати весь коментар
21.03.2022 15:57 Відповісти
 
 