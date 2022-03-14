У Мінекономіки підрахували, в яку суму обійдеться відновлення інфраструктури після війни
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.
Він підкреслив, що є два підходи до підрахунку втрат через війну. Перший полягає в тому, щоб оцінити відновлення зруйнованої інфраструктури.
"Йдеться про транспортну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Ми бачимо, як ворог намагається знищити навіть дитячі садки, школи, лікарні. І після війни нам доведеться все це відновлювати. Тому сума відновлення це і є перший обсяг втрат... Якщо говорити про конкретні цифри, то Міністерство економіки підраховує в режимі онлайн. На сьогодні сума відновлення інфраструктури, яка вже зруйнована, становить понад 119 млрд доларів, і з кожним днем війни, на жаль, ця сума збільшується", - сказав він.
Другий обсяг втрат - це втрати внутрішнього валового продукту через те, що значна частина підприємств сьогодні призупинила свою діяльність.
"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбити підсумки, тільки коли закінчиться перший повний місяць, коли економіка перейшла на військовий режим, тобто, у квітні ми зможемо підбивати підсумки березня", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
В сегодняшних условиях глобализации нельзя молчать и договариваться в кулуарах - это глупо. Нужно прямо и чётко обвинять всех и каждого за бездействие и требовать в три раза больше чем нужно.
В этом сила гласности. У каждого политика есть нассаная им самим лужа, в которую его можно ткнуть рожей, просто это не принято в рамках бюрократии и взаимных негласных соглашений, мы это сейчас видим, как и прошлые 8 лет - все выражают обеспокоенность и видимость соучастия. Но наши города как бомбили так и бомбят, следовательно мы можем сказать спасибо, но заслуженно ткнуть каждого в его лужу. В целом Зеля это делает, но пока на условиях взаимоотношений навязанных Западом, который будет до последнего обеспокаиваться и выражать поддержку.
На заході є можливість заблокувати до 600 млрд. $ російських грошей.
Суди будуть - все відсудимо.
Якщо ця сума з кожним днем зростає, то може не треба спішити називати цифри. Бо сьогодні вже очевидно, що у 119 млрд не вкладетесь.
може вже досить .?
знову розбрат.
і що цікаво, тільки з боку свинарчуків ,під час війни.
2) Перекрыть офшорные схемы!
3) Олигархов под замок, пока не вернут все деньги из-за рубежа (а не только из офшоров).