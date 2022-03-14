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У Мінекономіки підрахували, в яку суму обійдеться відновлення інфраструктури після війни

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Мінекономіки підрахували, в яку суму обійдеться відновлення інфраструктури після війни

Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі інформаційного телемарафону.

Він підкреслив, що є два підходи до підрахунку втрат через війну. Перший полягає в тому, щоб оцінити відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Йдеться про транспортну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру. Ми бачимо, як ворог намагається знищити навіть дитячі садки, школи, лікарні. І після війни нам доведеться все це відновлювати. Тому сума відновлення це і є перший обсяг втрат... Якщо говорити про конкретні цифри, то Міністерство економіки підраховує в режимі онлайн. На сьогодні сума відновлення інфраструктури, яка вже зруйнована, становить понад 119 млрд доларів, і з кожним днем війни, на жаль, ця сума збільшується", - сказав він.

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Другий обсяг втрат - це втрати внутрішнього валового продукту через те, що значна частина підприємств сьогодні призупинила свою діяльність.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбити підсумки, тільки коли закінчиться перший повний місяць, коли економіка перейшла на військовий режим, тобто, у квітні ми зможемо підбивати підсумки березня", - сказав він.

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Топ коментарі
+8
В цю суму вже заклали відкати. І тепер бєні смачно потирають волохаті лапи... ***** стільки не дасть! Це точно. Особливо ***** під санкціями. Тому "Зелені" вже за перемогу України. А куди ж діватись - *****стан тепер жебрак а на Заході щось таки є...
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14.03.2022 00:35
+3
В масштабах страны, те разрушения и жертвы, которые принесла война и 100 млрд - капля в море. В оценке ущерба всегда нужно исходить из худшего и отталкиваться от максимума, который не удалось достичь по причине ущерба.

В сегодняшних условиях глобализации нельзя молчать и договариваться в кулуарах - это глупо. Нужно прямо и чётко обвинять всех и каждого за бездействие и требовать в три раза больше чем нужно.
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14.03.2022 00:43
+2
Forbes уже нашел 62 объекта недвижимости на общую сумму 2,5 млрд долларов, которые могут попасть под конфискацию
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14.03.2022 00:37
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В цю суму вже заклали відкати. І тепер бєні смачно потирають волохаті лапи... ***** стільки не дасть! Це точно. Особливо ***** під санкціями. Тому "Зелені" вже за перемогу України. А куди ж діватись - *****стан тепер жебрак а на Заході щось таки є...
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14.03.2022 00:35 Відповісти
Якщо, після цеї біди, далі будуть відкати і т.д., всі бандера- смузі викорастую по них
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14.03.2022 01:08 Відповісти
Коли це закінчиться і чим це закінчиться сказати важко (бо "зе") але думаю що всі будуть настільки щасливі уже від того що можна спати спокійно що ладні будуть забути все. На жаль в українців дуже коротка память... А тут поточні справи з відновлення країни і буде якось не до "полювання на відьом" (як з Беркутом). На це "слуги" і розраховують... Побачимо чи дійсно в війні виникають нації...
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14.03.2022 02:45 Відповісти
К концу месяца репарации перевалят за триллион и об этом нужно говорить, потому что в этом виноваты все со всех сторон - как агрессор, так и импотентный Запад.
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14.03.2022 00:36 Відповісти
а ми нє вінавати?
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14.03.2022 00:47 Відповісти
Тем что распинали мальчика и мешали своей "ссаной" демократией истинному величию пыни, или чем ещё? Пока мы не будем бомбить Москву, нашей вины в конфликте - 0.
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14.03.2022 00:52 Відповісти
Forbes уже нашел 62 объекта недвижимости на общую сумму 2,5 млрд долларов, которые могут попасть под конфискацию
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14.03.2022 00:37 Відповісти
В масштабах страны, те разрушения и жертвы, которые принесла война и 100 млрд - капля в море. В оценке ущерба всегда нужно исходить из худшего и отталкиваться от максимума, который не удалось достичь по причине ущерба.

В сегодняшних условиях глобализации нельзя молчать и договариваться в кулуарах - это глупо. Нужно прямо и чётко обвинять всех и каждого за бездействие и требовать в три раза больше чем нужно.
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14.03.2022 00:43 Відповісти
та трєбовать то можно шо хочеш, але яким правом??? просити - так! плюс, думаю, там вже і відкати пораховані , так що десь в 3 раза більше і нарахували)))) зелена економіка інакше не прац.ює!
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14.03.2022 00:51 Відповісти
А каким правом например образовалось БЛМ сообщество и почему все крупные компании подстраиваются под их требования?

В этом сила гласности. У каждого политика есть нассаная им самим лужа, в которую его можно ткнуть рожей, просто это не принято в рамках бюрократии и взаимных негласных соглашений, мы это сейчас видим, как и прошлые 8 лет - все выражают обеспокоенность и видимость соучастия. Но наши города как бомбили так и бомбят, следовательно мы можем сказать спасибо, но заслуженно ткнуть каждого в его лужу. В целом Зеля это делает, но пока на условиях взаимоотношений навязанных Западом, который будет до последнего обеспокаиваться и выражать поддержку.
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14.03.2022 01:14 Відповісти
Пох..й на цифри.

На заході є можливість заблокувати до 600 млрд. $ російських грошей.

Суди будуть - все відсудимо.
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14.03.2022 00:47 Відповісти
Війна закінчиться, потім будете рахувати. Краще беріть зброю, та захищайте Україну.
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14.03.2022 01:17 Відповісти
"понад 119 млрд доларів, і з кожним днем ця сума зростає".

Якщо ця сума з кожним днем зростає, то може не треба спішити називати цифри. Бо сьогодні вже очевидно, що у 119 млрд не вкладетесь.
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14.03.2022 01:20 Відповісти
Ця дика війна почалась з Криму і його деокупацією має закінчитись, - головний муфтій півострова.
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14.03.2022 01:26 Відповісти
так война еще не закончилась, зачем эти пустые подсчеты? Имитация бурной деятельности.
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14.03.2022 01:28 Відповісти
свинарчуки знову розводять срач і собачаться .
може вже досить .?
знову розбрат.
і що цікаво, тільки з боку свинарчуків ,під час війни.
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14.03.2022 06:32 Відповісти
1) Ввести смертную казнь за перечисление денег в офшоры, взятки и откаты.
2) Перекрыть офшорные схемы!
3) Олигархов под замок, пока не вернут все деньги из-за рубежа (а не только из офшоров).
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14.03.2022 07:45 Відповісти
 
 