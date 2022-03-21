Британия готовится временно национализировать "дочку" "Газпрома", - Bloomberg

Правительство Великобритании готовится временно взять в управление розничную компанию "Газпрома" Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным его источника, Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd. является кандидатом на введение по нему специального административного режима. "Чиновники внимательно следят за ситуацией", – отмечает агентство.

Bloomberg также сообщил, что с британским трейдером "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading по-прежнему продолжают сделки французские TotalEnergies SE и Engie SA, австрийская OMV AG, а также "некоторые мелкие игроки". Компания по-прежнему свободно торгует на биржах. При этом источники агентства отмечают, что многие крупные компании приказали своим трейдерам не заключать соглашения с GM&T. Последние обеспокоены, что и на трейдинговое подразделение "Газпрома", которому также принадлежит один из крупнейших розничных поставщиков Великобритании, могут быть наложены ограничения, отмечает Bloomberg.

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Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. работает под брендом Gazprom Energy. Компания имеет более 30 тысяч бизнес-клиентов. Она обеспечивает коммерческие и правительственные учреждения, в том числе подразделения Государственной службы здравоохранения.