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Британия готовится временно национализировать "дочку" "Газпрома", - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

Правительство Великобритании готовится временно взять в управление розничную компанию "Газпрома" Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным его источника, Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd. является кандидатом на введение по нему специального административного режима. "Чиновники внимательно следят за ситуацией", – отмечает агентство.

Bloomberg также сообщил, что с британским трейдером "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading по-прежнему продолжают сделки французские TotalEnergies SE и Engie SA, австрийская OMV AG, а также "некоторые мелкие игроки". Компания по-прежнему свободно торгует на биржах. При этом источники агентства отмечают, что многие крупные компании приказали своим трейдерам не заключать соглашения с GM&T. Последние обеспокоены, что и на трейдинговое подразделение "Газпрома", которому также принадлежит один из крупнейших розничных поставщиков Великобритании, могут быть наложены ограничения, отмечает Bloomberg.

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Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. работает под брендом Gazprom Energy. Компания имеет более 30 тысяч бизнес-клиентов. Она обеспечивает коммерческие и правительственные учреждения, в том числе подразделения Государственной службы здравоохранения.
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Топ комментарии
+15
Брити-не соромтесь,вдочеріть її назавжди...
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21.03.2022 17:58
+13
Вооо. Начинайте
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21.03.2022 17:57
+11
Цеж яким дурнем божевільним треба бути,щоб йти проти НАТО маючи з ними спільний бізнес та зберігаючи там свої гроші , майно,родини.
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21.03.2022 18:12
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Вооо. Начинайте
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21.03.2022 17:57 Ответить
Блумберг? Я Правильно прочитал?
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21.03.2022 17:58 Ответить
Это фиаско, братан
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21.03.2022 17:59 Ответить
Так.
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21.03.2022 18:00 Ответить
Дякую
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21.03.2022 18:06 Ответить
Брити-не соромтесь,вдочеріть її назавжди...
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21.03.2022 17:58 Ответить
Рашка- це як метастази ракової пухлини, треба різати по-живому.
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21.03.2022 17:59 Ответить
нет ничего более постоянного, чем временное. Бритты, уже начали, потихоньку раздевать, кацапосрань.
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21.03.2022 18:06 Ответить
Цеж яким дурнем божевільним треба бути,щоб йти проти НАТО маючи з ними спільний бізнес та зберігаючи там свої гроші , майно,родини.
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21.03.2022 18:12 Ответить
умом расисю не понять !!!! )))))))))
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21.03.2022 18:21 Ответить
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21.03.2022 18:38 Ответить
дуже правильно!але не згодна з словом "человек",бо то не людина,то мерзена істота-людожер.
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21.03.2022 18:42 Ответить
Орк...
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21.03.2022 19:15 Ответить
Процес пішов.
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21.03.2022 18:32 Ответить
Удар ниже спины
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21.03.2022 18:37 Ответить
Чому тимчасово? Рашизм мусе бути знищений. Орки не перевиховаються.Яктільки знову наповниться "холодильник" нову війну почнуть. Вбивати, красти, брехати, плюндрувати все, чого торкаються - зпасіб їхнього існування. Незнищене зло відроджуеться з новою силою.
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21.03.2022 19:19 Ответить
Так треба !!!
Бо просто коштів на відшкодування збитків та відновлення зруйнованого (навіть по рішенню міжнародного суду) - ми будемо з остатків московії - століттями витягувати
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21.03.2022 20:11 Ответить
 
 