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Новини За кордоном
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Британія готується тимчасово націоналізувати "доньку" "Газпрому", - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

Уряд Великої Британії готується тимчасово взяти в управління роздрібну компанію "Газпрому" Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними його джерела, Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. є кандидатом на запровадження щодо неї спеціального адміністративного режиму. "Чиновники уважно стежать за ситуацією", - зазначає агентство.

Bloomberg також повідомив, що з британським трейдером "Газпрому" Gazprom Marketing & Trading, як і раніше, продовжують угоди французькі TotalEnergies SE та Engie SA, австрійська OMV AG, а також "деякі дрібні гравці". Компанія, як і раніше, вільно торгує на біржах. При цьому джерела агентства відзначають, що майже всі великі компанії наказали своїм трейдерам не укладати угоди з GM&T. Останні занепокоєні, що і на трейдинговий підрозділ "Газпрому", якому також належить один із найбільших роздрібних постачальників Великобританії, зрештою, можуть бути накладені обмеження, зазначає Bloomberg.

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Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. працює під брендом Gazprom Energy. Компанія має понад 30 тис. бізнес-клієнтів. Вона забезпечує комерційні підприємства та урядові установи, у тому числі підрозділи Державної служби охорони здоров'я.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Брити-не соромтесь,вдочеріть її назавжди...
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21.03.2022 17:58
+13
Вооо. Начинайте
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21.03.2022 17:57
+11
Цеж яким дурнем божевільним треба бути,щоб йти проти НАТО маючи з ними спільний бізнес та зберігаючи там свої гроші , майно,родини.
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21.03.2022 18:12
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Вооо. Начинайте
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21.03.2022 17:57 Відповісти
Блумберг? Я Правильно прочитал?
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21.03.2022 17:58 Відповісти
Это фиаско, братан
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21.03.2022 17:59 Відповісти
Так.
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21.03.2022 18:00 Відповісти
Дякую
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21.03.2022 18:06 Відповісти
Брити-не соромтесь,вдочеріть її назавжди...
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21.03.2022 17:58 Відповісти
Рашка- це як метастази ракової пухлини, треба різати по-живому.
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21.03.2022 17:59 Відповісти
нет ничего более постоянного, чем временное. Бритты, уже начали, потихоньку раздевать, кацапосрань.
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21.03.2022 18:06 Відповісти
Цеж яким дурнем божевільним треба бути,щоб йти проти НАТО маючи з ними спільний бізнес та зберігаючи там свої гроші , майно,родини.
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21.03.2022 18:12 Відповісти
умом расисю не понять !!!! )))))))))
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21.03.2022 18:21 Відповісти
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21.03.2022 18:38 Відповісти
дуже правильно!але не згодна з словом "человек",бо то не людина,то мерзена істота-людожер.
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21.03.2022 18:42 Відповісти
Орк...
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21.03.2022 19:15 Відповісти
Процес пішов.
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21.03.2022 18:32 Відповісти
Удар ниже спины
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21.03.2022 18:37 Відповісти
Чому тимчасово? Рашизм мусе бути знищений. Орки не перевиховаються.Яктільки знову наповниться "холодильник" нову війну почнуть. Вбивати, красти, брехати, плюндрувати все, чого торкаються - зпасіб їхнього існування. Незнищене зло відроджуеться з новою силою.
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21.03.2022 19:19 Відповісти
Так треба !!!
Бо просто коштів на відшкодування збитків та відновлення зруйнованого (навіть по рішенню міжнародного суду) - ми будемо з остатків московії - століттями витягувати
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21.03.2022 20:11 Відповісти
 
 