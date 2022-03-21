Британія готується тимчасово націоналізувати "доньку" "Газпрому", - Bloomberg

Уряд Великої Британії готується тимчасово взяти в управління роздрібну компанію "Газпрому" Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними його джерела, Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. є кандидатом на запровадження щодо неї спеціального адміністративного режиму. "Чиновники уважно стежать за ситуацією", - зазначає агентство.

Bloomberg також повідомив, що з британським трейдером "Газпрому" Gazprom Marketing & Trading, як і раніше, продовжують угоди французькі TotalEnergies SE та Engie SA, австрійська OMV AG, а також "деякі дрібні гравці". Компанія, як і раніше, вільно торгує на біржах. При цьому джерела агентства відзначають, що майже всі великі компанії наказали своїм трейдерам не укладати угоди з GM&T. Останні занепокоєні, що і на трейдинговий підрозділ "Газпрому", якому також належить один із найбільших роздрібних постачальників Великобританії, зрештою, можуть бути накладені обмеження, зазначає Bloomberg.

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Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. працює під брендом Gazprom Energy. Компанія має понад 30 тис. бізнес-клієнтів. Вона забезпечує комерційні підприємства та урядові установи, у тому числі підрозділи Державної служби охорони здоров'я.