РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3685 посетителей онлайн
Новости За рубежом
18 650 65
Россия (91250) Япония (1240) Курилы (89)

Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам из-за санкций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

японія

Москва прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос о принадлежности Курильских островов.

Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение было принято из-за санкций Токио против России в связи с войной в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину"

РФ выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+84
Давайте, японцы! Не упустите свой шанс! Второй такой будет не скоро! Курилы хотят домой!
З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
показать весь комментарий
21.03.2022 19:24
+37
Курилы-Наши.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:23
+37
Какой смысл был в переговорах, если в них не было никакого смысла? В отличие от санкций. В них смысл есть, и большой. Так что, кацапье, курить бамбук и эвакуироваться с островов. Чем раньше, тем будет дешевле и проще.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курилы-Наши.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:23 Ответить
Сахалін також.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:41 Ответить
Давайте, японцы! Не упустите свой шанс! Второй такой будет не скоро! Курилы хотят домой!
З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
показать весь комментарий
21.03.2022 19:24 Ответить
За Сибирь не скажу , но весь Дальний Восток : Владик, Находка , Сахалин еще с 80_х на низком старте , спят и видят себя в Японии.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:41 Ответить
І навіщо благородним самураям ці ґайдзіни?
показать весь комментарий
21.03.2022 20:10 Ответить
там дуже погане забезпечення і людей не так багато залишилося, і в основному такі що не мають де їхати. фактично рашка як собака на сіні на тих островах, нічого путнього не робить, нічого не розвиває, а японці там би вже пару мегаполісів побудували би. То най би і забрали.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:12 Ответить
Потерпіть пів-року японці. Невдовзі обміняєте Курили на їдло кацапам.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:39 Ответить
и Сахалин не забудьте, с Камчастки морпехов забирают, и Камчатку, местным по 10 тыс. доларов предложите они сами референдум проведут!!!!!!!!!!!!!!!! Чукотка к Аляске и Якутия)))
показать весь комментарий
21.03.2022 20:50 Ответить
Ruzke kurwy
показать весь комментарий
21.03.2022 19:24 Ответить
Ну , що японці покажете які ви самураї ? Повернете своє ?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:24 Ответить
Ну шо самураи ? подключайтесь.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:25 Ответить
Какой смысл был в переговорах, если в них не было никакого смысла? В отличие от санкций. В них смысл есть, и большой. Так что, кацапье, курить бамбук и эвакуироваться с островов. Чем раньше, тем будет дешевле и проще.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:25 Ответить
та там 99% захотят остаться и принять иное гражданство...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:31 Ответить
а тих 99% підарокацапів назад в рашкостан - хєр їм, а не примазатися до культурної Японії
показать весь комментарий
21.03.2022 19:37 Ответить
Ага! Разбежались японцы одичалым паспорта раздавать! Если кацап = приговор. Игры закончились.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:41 Ответить
Коли до цього дійде, населення цих островів складатиме декілька мільйонів кацапів, котрі почнуть щуритися та вивчати японську мову.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:40 Ответить
прижмурюватись , а то я перше про щурів подумав (з корабля тікають)
показать весь комментарий
21.03.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 19:53 Ответить
После Украины, этих 99% самураи утопят в море. От греха подальше.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:10 Ответить
Япония не тормози...пока мы тут утилизируем рашаговно...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:26 Ответить
Оце так санкції від кацабів... Сміх та й годі...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:26 Ответить
А що,вони і досі переволяються через Куріли?Це вже скільки років?Перемовини з кацапами не варті часу на них втраченого.кацапи оккупанти,Куріли мають належати Японіі, прийшов час закінчити ці перемовини без сенсу,і повернути землі,бо так японці будут перемовлятися з шантажистами до другого пришесття.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:28 Ответить
Японці вже їм не одне десятиліття нагадають про Курильські острови.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:37 Ответить
Японії японське...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:29 Ответить
А что там договариваться, десант высадили и всё
показать весь комментарий
21.03.2022 19:30 Ответить
Скоро москалі на Курили будуть візи оформлять- хай поки порадуються. Таке відчуття що Всесвіт готується їх добряче шандарахнуть по їхнім тупим бошкам.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:30 Ответить
походу всі на тормозах...Молдова Грузія Китай Японія Фіни..а є нікальна можливісь яка випадає раз в 100 років
показать весь комментарий
21.03.2022 19:30 Ответить
Всі чекають слушної нагоди.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:38 Ответить
vseM bude, Ukraina
Komu Belgorod ta Kubanj, komu Kurily, komu Karelija, komu Karaliaučius...
Šoj to na bukvu K mnogo
показать весь комментарий
21.03.2022 23:56 Ответить
похоже,что Россия нарвётся на необходимость обсуждать уже не только ВСЕ Курилы,но и Сахалин. И такая вероятность совсем не заоблачная.Стоит только Японии помочь Украине оружием и тогда обескровленная Россия уже отдаст всё ,что просят.пока не заберут,что понравится..Тут даже Китай не рыпнется,потому как в том регионе только один тигр...и это НЕ КИТАЙ...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:30 Ответить
ну, тогда, кацапы, сидите без Хонды, Сузуки и Кавасаки. Доставайте из сарая Вихри, а если не заведётся, то стругайте вёсла.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:31 Ответить
Ну, фсьо, японци, малітесь!
показать весь комментарий
21.03.2022 19:31 Ответить
япошки. просто сидіти на бережку і спостерігати як пропливе труп рашки. хитрожопа позиція.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:31 Ответить
А що таке, що сталося, хтось почав щіпати в сраку з іншого боку?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:32 Ответить
Самим себе ногой по яйцам как это мило
показать весь комментарий
21.03.2022 19:32 Ответить
які Курили ? там можно висаджуватись прямо у Владику ! Крази з дерев'яними кабінами вже напів шляху до України , там лише сторожа залишились ! бери не соромся .
показать весь комментарий
21.03.2022 19:32 Ответить
японці можуть закосити під бурятів що вилізли з розломів в земній корі.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:41 Ответить
реальный референдум жителей Курил и Сахалина по присоединению к Японии разнёс бы в пух и прах чмошно-лапотное величие Московии.. - вот кремлёвские крысы и засуетились
показать весь комментарий
21.03.2022 19:33 Ответить
Так вони вже років 70 водять японців за носа, з цими Курилами. І ще б 100 років дулі б їм тикали. А ось тепер, коли весь Світ починає давити рашиську гадину, кожен, хто прийняв вірну сторону, зможе щось своє відібрати, коли настане час ділити майно померлого Мордору
показать весь комментарий
21.03.2022 19:34 Ответить
А чому в укр.ЗМІ ще пишуть Курили? Потрібно "незаконно окуповані Японські Північні території", також не Карелія, а "незаконно окупована Схід.Фінляндія". Москва взагалі це споконвічна земля народу мокша (яких, до речі, росіяни ображають "мордва"). Де ж земля росіян? Правду вони кажуть, що скрізь, тільки треба уточнити - скрізь, але метр углиб, інакше трупи смердять.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:34 Ответить
Не може бути своєї землі у вигаданої нації. Країна "Россия" - вигадка, національність "русские" - вигадка, мова їх теж вигадка, флаг, герб... все - вигадка, чи поцуплено у інших народів.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:41 Ответить
LIUTO PLIUSUJU.
показать весь комментарий
22.03.2022 00:01 Ответить
Що ви з ними панькаєтесь,Кацапи все своє лапотне війско потягли в Україну,це дуже гарний шанс для Японії...Згадайте своє велике минуле,ніндзя,камікадзе іт.п. Найкращий шанс,це вечір,коли ці придурки будуть вжерті в "зюзю",або в любий час на плавзасобах запустити якогось шмурдяка,так кацап на халяву нажереться і раніше...Через годину-дві беріть їх голими руками...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:36 Ответить
скоро за еду отдадут
да, японии эти острова нужны для того чтобы акватория расширилась
и рыболовство было там их
но все равно, это были их острова
показать весь комментарий
21.03.2022 19:36 Ответить
Скоро за рамен сами отдадут))
показать весь комментарий
21.03.2022 19:37 Ответить
нацистській роZZії прийдеться повертати і Курили - Японії і Кенігсберг - Германії і Крим - Україні. Нічого не вдієш. Закони жанру - добро завжди перемагає зло.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:38 Ответить
а якби не було санкцій, то віддала б курили?
показать весь комментарий
21.03.2022 19:38 Ответить
Самураї, зараз саме час вам відкрити другий фронт - забрати свої Курили.
Там зараз кацапів дуже мало - вони кинули свої війська на Україну.
Дивитися класне відео з гарним музичним супроводом - Військова міць Японії:

https://www.youtube.com/watch?v=E-i4QxIo_yI
показать весь комментарий
21.03.2022 19:38 Ответить
і це не армія Японії, це тероборона японська. між іншим, якщо японці можуть мати таку тероборону, при тому що живуть фактично на підводних скелях, верхівки яких вистають над океаном, то ми тим більше просто мусимо за всіма законами бути не гірші.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:20 Ответить
Руский нокаут, бессмысленный и беспощадный.
Самураи у вас Шанс!
показать весь комментарий
21.03.2022 19:41 Ответить
Біжить ,а воно лежить...
показать весь комментарий
21.03.2022 19:43 Ответить
Раизя их поменяет Японии на жрачку.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:44 Ответить
А зачем там переговоры? Передать через годик по-тихому и все.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:57 Ответить
Та шо там с кацапами переговариваться? Молча высадились на Курилы и объявили об анексии островов. Местные с радостью выучат кандзи, искусство составлять икебану и благодарить за жареную лапшу. И никто самураев не осудит - рашка первая начала, Япония же забирает своё
показать весь комментарий
21.03.2022 19:59 Ответить
Ну что ж отложим этот вопрос до недалекого развала мордора
показать весь комментарий
21.03.2022 20:12 Ответить
РФія забагато на себе натягує.....
Вона Зробила Чорноморсько Азовську акваторію своїм внутрішнім морем.
Страни ЧЕС повинні звернутись у Міжнародний суд з морського права з цього факту і вимагати прийняття рішення про закриття портів для кораблів РФії та заборони морським перевізникам перевозити товари з РФії та в РФію. Закрити Босфор для кораблів РФії та Гібролтар і панамський канал.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:12 Ответить
прикол в тому, що Японія так і не підписала мирний договір після завершення другої світової війни.
їм навіть оголошувати нічого не треба

просто мають право діяти в рамках того, що вони в стані війни з рашею)
показать весь комментарий
21.03.2022 20:15 Ответить
Наивные. Надо пользоваться моментом! Ядерное оружие? Да оно такое же "дутое", как и армия РФ, показавшая в Украине, что это не армия, а шайка бандитов, алкоголиков и просто трусов! Слава Украине!
показать весь комментарий
21.03.2022 20:28 Ответить
САМУРАИ, ПРОСЫПАЙТЕСЬ - ПРИШЛО ВАШЕ ВРЕМЯ.

Понедельник, 7 марта 2022
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная территория:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/7/7329175/
показать весь комментарий
21.03.2022 20:34 Ответить
Так !
"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет".
показать весь комментарий
21.03.2022 20:50 Ответить
курилы это японская земля!
показать весь комментарий
21.03.2022 21:15 Ответить
Росія охляне і на Курилах та Сахаліні буде -рехвєрєндум пілять!
показать весь комментарий
21.03.2022 22:03 Ответить
 
 