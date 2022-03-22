Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам из-за санкций
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Москва прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос о принадлежности Курильских островов.
Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение было принято из-за санкций Токио против России в связи с войной в Украине.
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РФ выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.
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З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
Komu Belgorod ta Kubanj, komu Kurily, komu Karelija, komu Karaliaučius...
Šoj to na bukvu K mnogo
да, японии эти острова нужны для того чтобы акватория расширилась
и рыболовство было там их
но все равно, это были их острова
Там зараз кацапів дуже мало - вони кинули свої війська на Україну.
Дивитися класне відео з гарним музичним супроводом - Військова міць Японії:
https://www.youtube.com/watch?v=E-i4QxIo_yI
Самураи у вас Шанс!
Вона Зробила Чорноморсько Азовську акваторію своїм внутрішнім морем.
Страни ЧЕС повинні звернутись у Міжнародний суд з морського права з цього факту і вимагати прийняття рішення про закриття портів для кораблів РФії та заборони морським перевізникам перевозити товари з РФії та в РФію. Закрити Босфор для кораблів РФії та Гібролтар і панамський канал.
їм навіть оголошувати нічого не треба
просто мають право діяти в рамках того, що вони в стані війни з рашею)
Понедельник, 7 марта 2022
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная территория:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/7/7329175/
"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет".