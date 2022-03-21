Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Курил через санкції

Москва припиняє безвізові поїздки японських громадян на Курили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був вирішити питання приналежності Курильських островів.

Москва припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили. Таке рішення було прийнято через санкції Токіо проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

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Москва виходить з діалогу з Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах, а також блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.