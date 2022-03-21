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Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Курил через санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

японія

Москва припиняє безвізові поїздки японських громадян на Курили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був вирішити питання приналежності Курильських островів.

Москва припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили. Таке рішення було прийнято через санкції Токіо проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Читайте також: В МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Курили: "Це суперечить міжнародному праву, як і напад військ РФ на Україну"

Москва виходить з діалогу з Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах, а також блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.
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Топ коментарі
+84
Давайте, японцы! Не упустите свой шанс! Второй такой будет не скоро! Курилы хотят домой!
З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
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21.03.2022 19:24
+37
Курилы-Наши.
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21.03.2022 19:23
+37
Какой смысл был в переговорах, если в них не было никакого смысла? В отличие от санкций. В них смысл есть, и большой. Так что, кацапье, курить бамбук и эвакуироваться с островов. Чем раньше, тем будет дешевле и проще.
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21.03.2022 19:25
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Курилы-Наши.
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21.03.2022 19:23 Відповісти
Сахалін також.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Давайте, японцы! Не упустите свой шанс! Второй такой будет не скоро! Курилы хотят домой!
З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
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21.03.2022 19:24 Відповісти
За Сибирь не скажу , но весь Дальний Восток : Владик, Находка , Сахалин еще с 80_х на низком старте , спят и видят себя в Японии.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
І навіщо благородним самураям ці ґайдзіни?
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21.03.2022 20:10 Відповісти
там дуже погане забезпечення і людей не так багато залишилося, і в основному такі що не мають де їхати. фактично рашка як собака на сіні на тих островах, нічого путнього не робить, нічого не розвиває, а японці там би вже пару мегаполісів побудували би. То най би і забрали.
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21.03.2022 20:12 Відповісти
Потерпіть пів-року японці. Невдовзі обміняєте Курили на їдло кацапам.
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21.03.2022 20:39 Відповісти
и Сахалин не забудьте, с Камчастки морпехов забирают, и Камчатку, местным по 10 тыс. доларов предложите они сами референдум проведут!!!!!!!!!!!!!!!! Чукотка к Аляске и Якутия)))
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21.03.2022 20:50 Відповісти
Ruzke kurwy
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21.03.2022 19:24 Відповісти
Ну , що японці покажете які ви самураї ? Повернете своє ?
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21.03.2022 19:24 Відповісти
Ну шо самураи ? подключайтесь.
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21.03.2022 19:25 Відповісти
Какой смысл был в переговорах, если в них не было никакого смысла? В отличие от санкций. В них смысл есть, и большой. Так что, кацапье, курить бамбук и эвакуироваться с островов. Чем раньше, тем будет дешевле и проще.
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21.03.2022 19:25 Відповісти
та там 99% захотят остаться и принять иное гражданство...
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21.03.2022 19:31 Відповісти
а тих 99% підарокацапів назад в рашкостан - хєр їм, а не примазатися до культурної Японії
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21.03.2022 19:37 Відповісти
Ага! Разбежались японцы одичалым паспорта раздавать! Если кацап = приговор. Игры закончились.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Коли до цього дійде, населення цих островів складатиме декілька мільйонів кацапів, котрі почнуть щуритися та вивчати японську мову.
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21.03.2022 19:40 Відповісти
прижмурюватись , а то я перше про щурів подумав (з корабля тікають)
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21.03.2022 19:46 Відповісти
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21.03.2022 19:53 Відповісти
После Украины, этих 99% самураи утопят в море. От греха подальше.
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21.03.2022 20:10 Відповісти
Япония не тормози...пока мы тут утилизируем рашаговно...
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21.03.2022 19:26 Відповісти
Оце так санкції від кацабів... Сміх та й годі...
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21.03.2022 19:26 Відповісти
А що,вони і досі переволяються через Куріли?Це вже скільки років?Перемовини з кацапами не варті часу на них втраченого.кацапи оккупанти,Куріли мають належати Японіі, прийшов час закінчити ці перемовини без сенсу,і повернути землі,бо так японці будут перемовлятися з шантажистами до другого пришесття.
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21.03.2022 19:28 Відповісти
Японці вже їм не одне десятиліття нагадають про Курильські острови.
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21.03.2022 19:37 Відповісти
Японії японське...
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21.03.2022 19:29 Відповісти
А что там договариваться, десант высадили и всё
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21.03.2022 19:30 Відповісти
Скоро москалі на Курили будуть візи оформлять- хай поки порадуються. Таке відчуття що Всесвіт готується їх добряче шандарахнуть по їхнім тупим бошкам.
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21.03.2022 19:30 Відповісти
походу всі на тормозах...Молдова Грузія Китай Японія Фіни..а є нікальна можливісь яка випадає раз в 100 років
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21.03.2022 19:30 Відповісти
Всі чекають слушної нагоди.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
vseM bude, Ukraina
Komu Belgorod ta Kubanj, komu Kurily, komu Karelija, komu Karaliaučius...
Šoj to na bukvu K mnogo
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21.03.2022 23:56 Відповісти
похоже,что Россия нарвётся на необходимость обсуждать уже не только ВСЕ Курилы,но и Сахалин. И такая вероятность совсем не заоблачная.Стоит только Японии помочь Украине оружием и тогда обескровленная Россия уже отдаст всё ,что просят.пока не заберут,что понравится..Тут даже Китай не рыпнется,потому как в том регионе только один тигр...и это НЕ КИТАЙ...
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21.03.2022 19:30 Відповісти
ну, тогда, кацапы, сидите без Хонды, Сузуки и Кавасаки. Доставайте из сарая Вихри, а если не заведётся, то стругайте вёсла.
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21.03.2022 19:31 Відповісти
Ну, фсьо, японци, малітесь!
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21.03.2022 19:31 Відповісти
япошки. просто сидіти на бережку і спостерігати як пропливе труп рашки. хитрожопа позиція.
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21.03.2022 19:31 Відповісти
А що таке, що сталося, хтось почав щіпати в сраку з іншого боку?
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21.03.2022 19:32 Відповісти
Самим себе ногой по яйцам как это мило
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21.03.2022 19:32 Відповісти
які Курили ? там можно висаджуватись прямо у Владику ! Крази з дерев'яними кабінами вже напів шляху до України , там лише сторожа залишились ! бери не соромся .
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21.03.2022 19:32 Відповісти
японці можуть закосити під бурятів що вилізли з розломів в земній корі.
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21.03.2022 20:41 Відповісти
реальный референдум жителей Курил и Сахалина по присоединению к Японии разнёс бы в пух и прах чмошно-лапотное величие Московии.. - вот кремлёвские крысы и засуетились
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21.03.2022 19:33 Відповісти
Так вони вже років 70 водять японців за носа, з цими Курилами. І ще б 100 років дулі б їм тикали. А ось тепер, коли весь Світ починає давити рашиську гадину, кожен, хто прийняв вірну сторону, зможе щось своє відібрати, коли настане час ділити майно померлого Мордору
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21.03.2022 19:34 Відповісти
А чому в укр.ЗМІ ще пишуть Курили? Потрібно "незаконно окуповані Японські Північні території", також не Карелія, а "незаконно окупована Схід.Фінляндія". Москва взагалі це споконвічна земля народу мокша (яких, до речі, росіяни ображають "мордва"). Де ж земля росіян? Правду вони кажуть, що скрізь, тільки треба уточнити - скрізь, але метр углиб, інакше трупи смердять.
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21.03.2022 19:34 Відповісти
Не може бути своєї землі у вигаданої нації. Країна "Россия" - вигадка, національність "русские" - вигадка, мова їх теж вигадка, флаг, герб... все - вигадка, чи поцуплено у інших народів.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
LIUTO PLIUSUJU.
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22.03.2022 00:01 Відповісти
Що ви з ними панькаєтесь,Кацапи все своє лапотне війско потягли в Україну,це дуже гарний шанс для Японії...Згадайте своє велике минуле,ніндзя,камікадзе іт.п. Найкращий шанс,це вечір,коли ці придурки будуть вжерті в "зюзю",або в любий час на плавзасобах запустити якогось шмурдяка,так кацап на халяву нажереться і раніше...Через годину-дві беріть їх голими руками...
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21.03.2022 19:36 Відповісти
скоро за еду отдадут
да, японии эти острова нужны для того чтобы акватория расширилась
и рыболовство было там их
но все равно, это были их острова
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21.03.2022 19:36 Відповісти
Скоро за рамен сами отдадут))
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21.03.2022 19:37 Відповісти
нацистській роZZії прийдеться повертати і Курили - Японії і Кенігсберг - Германії і Крим - Україні. Нічого не вдієш. Закони жанру - добро завжди перемагає зло.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
а якби не було санкцій, то віддала б курили?
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21.03.2022 19:38 Відповісти
Самураї, зараз саме час вам відкрити другий фронт - забрати свої Курили.
Там зараз кацапів дуже мало - вони кинули свої війська на Україну.
Дивитися класне відео з гарним музичним супроводом - Військова міць Японії:

https://www.youtube.com/watch?v=E-i4QxIo_yI
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21.03.2022 19:38 Відповісти
і це не армія Японії, це тероборона японська. між іншим, якщо японці можуть мати таку тероборону, при тому що живуть фактично на підводних скелях, верхівки яких вистають над океаном, то ми тим більше просто мусимо за всіма законами бути не гірші.
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21.03.2022 20:20 Відповісти
Руский нокаут, бессмысленный и беспощадный.
Самураи у вас Шанс!
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Біжить ,а воно лежить...
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21.03.2022 19:43 Відповісти
Раизя их поменяет Японии на жрачку.
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21.03.2022 19:44 Відповісти
А зачем там переговоры? Передать через годик по-тихому и все.
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21.03.2022 19:57 Відповісти
Та шо там с кацапами переговариваться? Молча высадились на Курилы и объявили об анексии островов. Местные с радостью выучат кандзи, искусство составлять икебану и благодарить за жареную лапшу. И никто самураев не осудит - рашка первая начала, Япония же забирает своё
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21.03.2022 19:59 Відповісти
Ну что ж отложим этот вопрос до недалекого развала мордора
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21.03.2022 20:12 Відповісти
РФія забагато на себе натягує.....
Вона Зробила Чорноморсько Азовську акваторію своїм внутрішнім морем.
Страни ЧЕС повинні звернутись у Міжнародний суд з морського права з цього факту і вимагати прийняття рішення про закриття портів для кораблів РФії та заборони морським перевізникам перевозити товари з РФії та в РФію. Закрити Босфор для кораблів РФії та Гібролтар і панамський канал.
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21.03.2022 20:12 Відповісти
прикол в тому, що Японія так і не підписала мирний договір після завершення другої світової війни.
їм навіть оголошувати нічого не треба

просто мають право діяти в рамках того, що вони в стані війни з рашею)
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21.03.2022 20:15 Відповісти
Наивные. Надо пользоваться моментом! Ядерное оружие? Да оно такое же "дутое", как и армия РФ, показавшая в Украине, что это не армия, а шайка бандитов, алкоголиков и просто трусов! Слава Украине!
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21.03.2022 20:28 Відповісти
САМУРАИ, ПРОСЫПАЙТЕСЬ - ПРИШЛО ВАШЕ ВРЕМЯ.

Понедельник, 7 марта 2022
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная территория:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/7/7329175/
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21.03.2022 20:34 Відповісти
Так !
"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет".
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21.03.2022 20:50 Відповісти
курилы это японская земля!
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21.03.2022 21:15 Відповісти
Росія охляне і на Курилах та Сахаліні буде -рехвєрєндум пілять!
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21.03.2022 22:03 Відповісти
 
 