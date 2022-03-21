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Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Курил через санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Москва припиняє безвізові поїздки японських громадян на Курили.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був вирішити питання приналежності Курильських островів.
Москва припиняє безвізові поїздки громадян Японії на Курили. Таке рішення було прийнято через санкції Токіо проти Росії у зв'язку з війною в Україні.
Москва виходить з діалогу з Токіо про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах, а також блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.
Топ коментарі
+84 Зэлэный_Змий
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+37 Совестно за Брата
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+37 jklpqrs
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Будь ласка, зачекайте...
З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
Komu Belgorod ta Kubanj, komu Kurily, komu Karelija, komu Karaliaučius...
Šoj to na bukvu K mnogo
да, японии эти острова нужны для того чтобы акватория расширилась
и рыболовство было там их
но все равно, это были их острова
Там зараз кацапів дуже мало - вони кинули свої війська на Україну.
Дивитися класне відео з гарним музичним супроводом - Військова міць Японії:
https://www.youtube.com/watch?v=E-i4QxIo_yI
Самураи у вас Шанс!
Вона Зробила Чорноморсько Азовську акваторію своїм внутрішнім морем.
Страни ЧЕС повинні звернутись у Міжнародний суд з морського права з цього факту і вимагати прийняття рішення про закриття портів для кораблів РФії та заборони морським перевізникам перевозити товари з РФії та в РФію. Закрити Босфор для кораблів РФії та Гібролтар і панамський канал.
їм навіть оголошувати нічого не треба
просто мають право діяти в рамках того, що вони в стані війни з рашею)
Понедельник, 7 марта 2022
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная территория:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/7/7329175/
"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет".