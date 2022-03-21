Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных партий

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных пророссийских политических партий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский

"Я думаю, что это гибкий перечень. Если Служба безопасности Украины или другие органы будут предоставлять Совету национальной безопасности и обороны расширенный список, добавлять те или иные партии, это решение будет оставаться за СНБО", - сказал Стефанчук.

Он уточнил, что СНБО приостановил деятельность ряда пророссийских партий на период военного положения, чем фактически запустил процедуру их запрета. Окончательное решение о запрете соответствующих политических сил должно быть принято судом по представлению Министерства юстиции Украины.

Напомним, 20 марта СНБО принял решение приостановить деятельность таких политических структур, имеющих связь с россией: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция" и т.д.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец, министерство уже 22 марта будет готово подать иски в суд по поводу запрета 10 политических партий, согласно решению СНБО.