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партия (555) СНБО (4373) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных партий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных пророссийских политических партий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласно решению СНБО в стране приостанавливается деятельность ряда политических партий, среди которых ОПЗЖ, "Оппоблок", "Партия Шария", "Соцпартия" и ПСПУ, - Зеленский

"Я думаю, что это гибкий перечень. Если Служба безопасности Украины или другие органы будут предоставлять Совету национальной безопасности и обороны расширенный список, добавлять те или иные партии, это решение будет оставаться за СНБО", - сказал Стефанчук.

Он уточнил, что СНБО приостановил деятельность ряда пророссийских партий на период военного положения, чем фактически запустил процедуру их запрета. Окончательное решение о запрете соответствующих политических сил должно быть принято судом по представлению Министерства юстиции Украины.

Напомним, 20 марта СНБО принял решение приостановить деятельность таких политических структур, имеющих связь с россией: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция" и т.д.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец, министерство уже 22 марта будет готово подать иски в суд по поводу запрета 10 политических партий, согласно решению СНБО.
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Топ комментарии
+21
Наш край - в Одесской области сепары номер 1.
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21.03.2022 19:33
+20
Должны быть ликвидированы не партии , а члены этих партий, во главе с депутатами от них. Переобувание в воздухе наши "избранники" освоили полностью.
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21.03.2022 19:36
+18
Все це потрібно було робити ще в далекому 2014
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21.03.2022 19:33
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Все це потрібно було робити ще в далекому 2014
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21.03.2022 19:33 Ответить
Шоб Я был такой умный сейчас как моя жена потом.
Где мы сейчас и где тот 14-й год. По ощущению и событиям прошла вечность...
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21.03.2022 20:15 Ответить
неужели.... даже страшно подумать... запретят даже... Сл -гу На..ода
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21.03.2022 20:32 Ответить
Как я понял самые хитрожопые ОПЗШники вышли из своей партии и типа им ничего не угрожает теперь.
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21.03.2022 19:33 Ответить
Ну так об этом и речь, если создадут новую, то их тоже запретят.
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21.03.2022 19:37 Ответить
Я предлагаю им название. "За мирное небо". И реклама. Показывается безмятежный украинский степ, поет соловей, колоссится пшеница. Тут экран темнеет и издалека слышен звук гудящего мотора. Покзаывают силуэт гудящего самолета и взрыв, пщеница красиво горит в кадре. Потом появляется условный Вилкул или Мураев "Голосую за мырне небо. Украина понад усе".
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21.03.2022 19:39 Ответить
Не смішно
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21.03.2022 19:42 Ответить
Ага. и остались депутатами Рад всех уровней. Это только у нас так всё через сраку, или ещё такая страна где то есть?
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21.03.2022 19:39 Ответить
Правильно, дело не в названии партии, а в тех тварюках что в ней. Пусть назовутся хоть Партией с Альфа-Центавра, мы знаем этих тварюк по фамилиям и спросим жестко.
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21.03.2022 20:53 Ответить
Наш край - в Одесской области сепары номер 1.
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21.03.2022 19:33 Ответить
Да и в Николаеве тоже.
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21.03.2022 19:38 Ответить
наш край партія агента фсб андрея деркача !
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21.03.2022 19:39 Ответить
Я чув що перед війною ці гниди з партії наш край телефонували людям, пропонували підписати петицію про зниження цін на газ. Саме цікавіше що вони хотіли знати всі контактні дані людей. Ці покидьки просто купували бази даних номерів і дзвонили по списку. Мене цікавить реальна мета цих дзвінків.
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21.03.2022 19:56 Ответить
"Ліва опозиція" ? Вперше чую...
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21.03.2022 19:35 Ответить
Дуже зручно розчищати собі поле до виборів під шумок воєнного стану. З цими помийками вже давно потрібно було щось вирішувать, але ж вони голосами монозброду часто допомагали, то тоді було не на часі і не було видно які вони виродк.
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21.03.2022 19:38 Ответить
це було б дуже добре!
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21.03.2022 19:41 Ответить
Що добре? Воєнна диктатура в руках жадібних, брехливих недоумків, які будуть назначати ворогів. Я не захищаю жодним чином ці помиєчні партії але грань дуже тонка, коли влада у парламенту з довірою 18% на початку воєнних дій.
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21.03.2022 19:44 Ответить
а чому тебе так не бентежить, що максимально патріотичні канали заборонили а ітери і Г+Г ні?
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21.03.2022 19:46 Ответить
Читайте вище- військова диктатура, в руках людей,які втрачають владу дуже небезпечна річ. Мене бентежить, чому не підписаний закон про колаборантів, за яким це все сміття, разом з пропагандистами зазначених каналів можна до кримінальної відповідальності притягнути. Це все - білий шум. Партію якісь певні люди створюють, назвуть її по іншому, та й все. Мене наприклад бентежить, чому сбу відпустили шуфрича який блокпости фотографував.
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21.03.2022 20:01 Ответить
за кого в 2019 голосували?
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21.03.2022 20:04 Ответить
6 днів тому підписаний нарешті.
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21.03.2022 20:07 Ответить
Це для змміни в Конституції. Здогадайтесь яких.
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21.03.2022 20:11 Ответить

УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів.

І що скажуть на це в ДБР? А в офісі на банковій?
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21.03.2022 19:36 Ответить
Это их деньги. Хотят - вывозят. Я вообще не понимаю в чем вопрос.
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21.03.2022 19:41 Ответить
Якщо ці гроші задекларували, а так 10к без декларації, на людину.
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21.03.2022 19:46 Ответить
Ок. Ты прав.
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21.03.2022 19:48 Ответить
Должны быть ликвидированы не партии , а члены этих партий, во главе с депутатами от них. Переобувание в воздухе наши "избранники" освоили полностью.
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21.03.2022 19:36 Ответить
Все эти запрещённые партийцы прямым ходом вольются в стройные ряды "Слуг урода". Не пройдёт и недели
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21.03.2022 19:37 Ответить
2 вопроса: 1. Зачем Стефанчук натянул на себя зелённую флиску, от кого он маскируется у себя в кабинете? 2. Якщо СБУ и другие органы будут давать списки... А вы, ВРУ и лично руководство Парламента, будете проявлять инициативу в деле очищения страны от всякого мусора, который ей гадил долгие годы или будете на других стрелки переводить?
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21.03.2022 19:38 Ответить
флиска - это сейчас тренд такой. Думаю, мы еще скоро увидим ермака в арафатке.
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21.03.2022 19:50 Ответить
Киевско-Печерская Лавра. Есть такая партия, которая должна уйти в небытие.
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21.03.2022 19:38 Ответить
УПЦ МП а не Лавра.
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21.03.2022 19:43 Ответить
ну да. и я о том же.
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21.03.2022 19:45 Ответить
правильно, за "путін не нападе" теж треба відповідати.
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21.03.2022 19:39 Ответить
його противну рожу в три дні не обсерешь...
вже йому торбу занесли і він розкрив хавало
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21.03.2022 19:39 Ответить
Партии запретили, а люди то остались
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21.03.2022 19:40 Ответить
У військивий час і військове положення в УКРАЇНІ, усіх АРЕШТУВАТИ за колоборционізм, зраду УКРАЇНІ та співпрацю з кремлядським воргом і РОЗСТРІЛЯТИ...!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ підтримає на 100%...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! Смерть усім колоборантам та зрадникам в УКРАЇНІ...!!!
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21.03.2022 19:41 Ответить
А як щодо "давєряй дєлам"?
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21.03.2022 19:44 Ответить
Знаю партію, яка зайва.
"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит."
"Надо валить из этой страны"
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21.03.2022 19:45 Ответить
а "майбах" тоже попадет под раздачу??
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21.03.2022 19:48 Ответить
Оставят только "Слугу народа".
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21.03.2022 19:51 Ответить
Правильно, чего мелочиться ? Закрыть все , кроме одной - ЕС.
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21.03.2022 19:58 Ответить
А как быть со слугой сивковича ставившего нам в пример засрашкинские законы,может пора его арестовать и попросить.
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21.03.2022 20:01 Ответить
Чи мені одному, ця пика коливана, з мультфільму нагадує?
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21.03.2022 20:25 Ответить
Тут тяжко судити рядити, адже СН разом з заЖопу наприймали багато сумнівних законів.
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21.03.2022 20:48 Ответить
А що там із забороною ДРГ кацапів під вивіскою московського паханата, багаточисельних центрів руцкой культури, приватних охоронних фірм?
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21.03.2022 21:01 Ответить
«Слуга народа» заборонять?
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21.03.2022 21:07 Ответить
А скільки сепарів серед 'Слуг" він не помічає ? Тільки запроданці могли блокувати виділення додаткових коштів на оборону при 99типроцентній загрозі вторгнення аж до 23 лютого. А пустопорожні розмови про тероборону на що схожі ?
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21.03.2022 22:17 Ответить
 
 