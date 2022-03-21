Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных партий
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает расширение перечня запрещенных пророссийских политических партий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.
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"Я думаю, что это гибкий перечень. Если Служба безопасности Украины или другие органы будут предоставлять Совету национальной безопасности и обороны расширенный список, добавлять те или иные партии, это решение будет оставаться за СНБО", - сказал Стефанчук.
Он уточнил, что СНБО приостановил деятельность ряда пророссийских партий на период военного положения, чем фактически запустил процедуру их запрета. Окончательное решение о запрете соответствующих политических сил должно быть принято судом по представлению Министерства юстиции Украины.
Напомним, 20 марта СНБО принял решение приостановить деятельность таких политических структур, имеющих связь с россией: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция" и т.д.
По словам заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец, министерство уже 22 марта будет готово подать иски в суд по поводу запрета 10 политических партий, согласно решению СНБО.
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