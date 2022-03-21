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Стефанчук не виключає розширення переліку заборонених партій

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає розширення переліку заборонених проросійських політичних партій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.

Читайте також: Відповідно до рішення РНБО в країні призупиняється діяльність низки політичних партій, серед яких ОПЗЖ, "Опоблок", "Партія Шарія", "Соцпартія" та ПСПУ, - Зеленський

"Я думаю, що це гнучкий перелік. Якщо Служба безпеки України чи інші органи будуть надавати Раді національної безпеки і оборони розширений список, додавати ті чи інші партії, безперечно, це рішення залишатиметься за РНБО", - сказав Стефанчук.

Він уточнив, що РНБО призупинила діяльність низки проросійських партій на період воєнного стану, чим фактично запустила процедуру їх заборони. Остаточне рішення щодо заборони відповідних політичних сил має ухвалити суд за поданням Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, 20 березня РНБО ухвалила рішення призупинити діяльність таких політичних структур, які мають зв’язок з росією: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція" тощо.

За словами заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць, міністерство вже 22 березня буде готове подати позови до суду щодо заборони 10 політичних партій, згідно з рішенням РНБО.

партія (367) РНБО (2278) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+21
Наш край - в Одесской области сепары номер 1.
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21.03.2022 19:33
+20
Должны быть ликвидированы не партии , а члены этих партий, во главе с депутатами от них. Переобувание в воздухе наши "избранники" освоили полностью.
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21.03.2022 19:36
+18
Все це потрібно було робити ще в далекому 2014
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21.03.2022 19:33
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Все це потрібно було робити ще в далекому 2014
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21.03.2022 19:33 Відповісти
Шоб Я был такой умный сейчас как моя жена потом.
Где мы сейчас и где тот 14-й год. По ощущению и событиям прошла вечность...
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21.03.2022 20:15 Відповісти
неужели.... даже страшно подумать... запретят даже... Сл -гу На..ода
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21.03.2022 20:32 Відповісти
Как я понял самые хитрожопые ОПЗШники вышли из своей партии и типа им ничего не угрожает теперь.
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21.03.2022 19:33 Відповісти
Ну так об этом и речь, если создадут новую, то их тоже запретят.
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21.03.2022 19:37 Відповісти
Я предлагаю им название. "За мирное небо". И реклама. Показывается безмятежный украинский степ, поет соловей, колоссится пшеница. Тут экран темнеет и издалека слышен звук гудящего мотора. Покзаывают силуэт гудящего самолета и взрыв, пщеница красиво горит в кадре. Потом появляется условный Вилкул или Мураев "Голосую за мырне небо. Украина понад усе".
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21.03.2022 19:39 Відповісти
Не смішно
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21.03.2022 19:42 Відповісти
Ага. и остались депутатами Рад всех уровней. Это только у нас так всё через сраку, или ещё такая страна где то есть?
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21.03.2022 19:39 Відповісти
Правильно, дело не в названии партии, а в тех тварюках что в ней. Пусть назовутся хоть Партией с Альфа-Центавра, мы знаем этих тварюк по фамилиям и спросим жестко.
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21.03.2022 20:53 Відповісти
Наш край - в Одесской области сепары номер 1.
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21.03.2022 19:33 Відповісти
Да и в Николаеве тоже.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
наш край партія агента фсб андрея деркача !
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21.03.2022 19:39 Відповісти
Я чув що перед війною ці гниди з партії наш край телефонували людям, пропонували підписати петицію про зниження цін на газ. Саме цікавіше що вони хотіли знати всі контактні дані людей. Ці покидьки просто купували бази даних номерів і дзвонили по списку. Мене цікавить реальна мета цих дзвінків.
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21.03.2022 19:56 Відповісти
"Ліва опозиція" ? Вперше чую...
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21.03.2022 19:35 Відповісти
Дуже зручно розчищати собі поле до виборів під шумок воєнного стану. З цими помийками вже давно потрібно було щось вирішувать, але ж вони голосами монозброду часто допомагали, то тоді було не на часі і не було видно які вони виродк.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
це було б дуже добре!
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Що добре? Воєнна диктатура в руках жадібних, брехливих недоумків, які будуть назначати ворогів. Я не захищаю жодним чином ці помиєчні партії але грань дуже тонка, коли влада у парламенту з довірою 18% на початку воєнних дій.
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21.03.2022 19:44 Відповісти
а чому тебе так не бентежить, що максимально патріотичні канали заборонили а ітери і Г+Г ні?
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21.03.2022 19:46 Відповісти
Читайте вище- військова диктатура, в руках людей,які втрачають владу дуже небезпечна річ. Мене бентежить, чому не підписаний закон про колаборантів, за яким це все сміття, разом з пропагандистами зазначених каналів можна до кримінальної відповідальності притягнути. Це все - білий шум. Партію якісь певні люди створюють, назвуть її по іншому, та й все. Мене наприклад бентежить, чому сбу відпустили шуфрича який блокпости фотографував.
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21.03.2022 20:01 Відповісти
за кого в 2019 голосували?
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21.03.2022 20:04 Відповісти
6 днів тому підписаний нарешті.
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21.03.2022 20:07 Відповісти
Це для змміни в Конституції. Здогадайтесь яких.
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21.03.2022 20:11 Відповісти

УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів.

І що скажуть на це в ДБР? А в офісі на банковій?
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21.03.2022 19:36 Відповісти
Это их деньги. Хотят - вывозят. Я вообще не понимаю в чем вопрос.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Якщо ці гроші задекларували, а так 10к без декларації, на людину.
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21.03.2022 19:46 Відповісти
Ок. Ты прав.
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21.03.2022 19:48 Відповісти
Должны быть ликвидированы не партии , а члены этих партий, во главе с депутатами от них. Переобувание в воздухе наши "избранники" освоили полностью.
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21.03.2022 19:36 Відповісти
Все эти запрещённые партийцы прямым ходом вольются в стройные ряды "Слуг урода". Не пройдёт и недели
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21.03.2022 19:37 Відповісти
2 вопроса: 1. Зачем Стефанчук натянул на себя зелённую флиску, от кого он маскируется у себя в кабинете? 2. Якщо СБУ и другие органы будут давать списки... А вы, ВРУ и лично руководство Парламента, будете проявлять инициативу в деле очищения страны от всякого мусора, который ей гадил долгие годы или будете на других стрелки переводить?
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21.03.2022 19:38 Відповісти
флиска - это сейчас тренд такой. Думаю, мы еще скоро увидим ермака в арафатке.
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21.03.2022 19:50 Відповісти
Киевско-Печерская Лавра. Есть такая партия, которая должна уйти в небытие.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
УПЦ МП а не Лавра.
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21.03.2022 19:43 Відповісти
ну да. и я о том же.
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21.03.2022 19:45 Відповісти
правильно, за "путін не нападе" теж треба відповідати.
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21.03.2022 19:39 Відповісти
його противну рожу в три дні не обсерешь...
вже йому торбу занесли і він розкрив хавало
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21.03.2022 19:39 Відповісти
Партии запретили, а люди то остались
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21.03.2022 19:40 Відповісти
У військивий час і військове положення в УКРАЇНІ, усіх АРЕШТУВАТИ за колоборционізм, зраду УКРАЇНІ та співпрацю з кремлядським воргом і РОЗСТРІЛЯТИ...!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ підтримає на 100%...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! Смерть усім колоборантам та зрадникам в УКРАЇНІ...!!!
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21.03.2022 19:41 Відповісти
А як щодо "давєряй дєлам"?
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21.03.2022 19:44 Відповісти
Знаю партію, яка зайва.
"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит."
"Надо валить из этой страны"
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21.03.2022 19:45 Відповісти
а "майбах" тоже попадет под раздачу??
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21.03.2022 19:48 Відповісти
Оставят только "Слугу народа".
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21.03.2022 19:51 Відповісти
Правильно, чего мелочиться ? Закрыть все , кроме одной - ЕС.
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21.03.2022 19:58 Відповісти
А как быть со слугой сивковича ставившего нам в пример засрашкинские законы,может пора его арестовать и попросить.
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21.03.2022 20:01 Відповісти
Чи мені одному, ця пика коливана, з мультфільму нагадує?
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21.03.2022 20:25 Відповісти
Тут тяжко судити рядити, адже СН разом з заЖопу наприймали багато сумнівних законів.
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21.03.2022 20:48 Відповісти
А що там із забороною ДРГ кацапів під вивіскою московського паханата, багаточисельних центрів руцкой культури, приватних охоронних фірм?
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21.03.2022 21:01 Відповісти
«Слуга народа» заборонять?
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21.03.2022 21:07 Відповісти
А скільки сепарів серед 'Слуг" він не помічає ? Тільки запроданці могли блокувати виділення додаткових коштів на оборону при 99типроцентній загрозі вторгнення аж до 23 лютого. А пустопорожні розмови про тероборону на що схожі ?
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21.03.2022 22:17 Відповісти
 
 