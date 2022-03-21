Стефанчук не виключає розширення переліку заборонених партій

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає розширення переліку заборонених проросійських політичних партій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону.

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"Я думаю, що це гнучкий перелік. Якщо Служба безпеки України чи інші органи будуть надавати Раді національної безпеки і оборони розширений список, додавати ті чи інші партії, безперечно, це рішення залишатиметься за РНБО", - сказав Стефанчук.

Він уточнив, що РНБО призупинила діяльність низки проросійських партій на період воєнного стану, чим фактично запустила процедуру їх заборони. Остаточне рішення щодо заборони відповідних політичних сил має ухвалити суд за поданням Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, 20 березня РНБО ухвалила рішення призупинити діяльність таких політичних структур, які мають зв’язок з росією: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція" тощо.

За словами заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць, міністерство вже 22 березня буде готове подати позови до суду щодо заборони 10 політичних партій, згідно з рішенням РНБО.