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Правительство Польши готовится к возможному нападению РФ, - Дещица

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

польща

Польша полностью понимает все угрозы России. Правительство страны готовится к возможной атаке государства-агрессорки.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - подчеркнул Дещица.

По его словам, в Польше был принят закон об обороне, укрепляющий вооруженные силы Польши.

"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить сближения российских войск к границам с Польшей", – подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет изъять западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.

"Реальность – поляки помогают украинцам, прибывшим в Польшу. Это – беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не подтвердила информацию о нарушении воздушного пространства истребителем РФ
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Топ комментарии
+51
У рашистів уже немає ким і чим нападати на Польщу, бо все утилізується в Україні
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21.03.2022 20:57
+43
Хочешь мира - готовься к войне!
На НАТО надейся,а сам не плошай!
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21.03.2022 20:59
+41
Якби не наші Майдани, якби українці більш заватнились, зараз би ми всі разом нападали на поляків і прибалтів.
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21.03.2022 21:01
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У рашистів уже немає ким і чим нападати на Польщу, бо все утилізується в Україні
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21.03.2022 20:57 Ответить
буде "Трагедія під Варшавої" першої конної армії ім. алєневода Шойгу
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21.03.2022 22:02 Ответить
Сергей Середа - штырлиц порол чушь, она брыкалась и визжала...
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21.03.2022 21:07 Ответить
Плюсую анекдоту..
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21.03.2022 21:12 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне!
На НАТО надейся,а сам не плошай!
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21.03.2022 20:59 Ответить
Золоті слова, сам такої думки. Нам своє робити.
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21.03.2022 21:07 Ответить
Rzeczpospolita - Спільна справа

набуває позитивної конотації:
Польша + Україна + Литва +...Британія +.....
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21.03.2022 22:09 Ответить
Кацап що не скаже то збреше. Так що звертати увагу на те що брешуть кацапи взагалі не варто. До того ж про розподіл України між поляками та кацапами це стара кацапська пропагандистська мантра. Вона в них була ще задовго до війни. Її дуже часто Жирік у своїх промовах ******** застосовувати.
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21.03.2022 21:00 Ответить
А то!
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21.03.2022 21:25 Ответить
оттож
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21.03.2022 21:41 Ответить
Якби не наші Майдани, якби українці більш заватнились, зараз би ми всі разом нападали на поляків і прибалтів.
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21.03.2022 21:01 Ответить
Було колись при совкє, контингенти стояли по всій Европі. Українців брали в найкращі підрозділи, бо мозок є, та руки не із одного місця..
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21.03.2022 21:15 Ответить
та нападалка вже якось погнулася
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21.03.2022 21:02 Ответить
И поляки начинают политические очки себе набивать. Нечем ********** сейчас с Польшей воевать. Может лучше нам активнее начать помогать?
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21.03.2022 21:02 Ответить
Кацапи всіх лякають своєю голою сракою, що нападуть на них якщо ті будуть нам допомогати.
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21.03.2022 21:08 Ответить
Перевірив за мапою доречі: Брест-Варшава 210 км по дорогах +Калінінградська область з Північного Сходу. От тільки чи вистачить у ***** ресурсів, а головне сміливості(дурості) напасти на НАТО? Якщо це не просто ядерний удар у всі боки - то вірогідність такого нападу відрізняється від нулю хіба що на статистичну похибку...
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21.03.2022 21:03 Ответить
Дурного глузду полізти до Польщі ******* цілком вистачило б. Але от ваньок бракує.
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21.03.2022 21:20 Ответить
Прогнозувати подальші дії ********* марна справа. Зрозуміло що с землі напад маловірогідний, загроза з повітря.
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22.03.2022 00:30 Ответить
Згідний, що спрогнозувати дії дурнуватого неможливо. Але є об'єктивні речі. Іі коли їх складати, як паззлики, дещо зрозуміти можна.
Так, ближчим часом орко-піхоти полякам чекати не варта: мало лаптєногих. Бомбити ближчим часом польські населені пункти - технічно можливо. А на практиці від такого ходу ***** отримає дуже великий геморой. Мало того, що поляки позбивають ті пепелаци, то ще й у відповідь понасипають. Та й Штати вже змушені будуть реагувати більш вагомо, ніж висловленням стурбованостей і занепокоєнь. Навіть глибоких.
Тому зараз ***** може тільки гарчати на поляків і кривити їм гримаси.
А як далі буде... Тут направду є два варіанти. Поганий - *********** якимось дивом вдасться перемогти в Україні. Тоді у середньостроковій перспективі він полізе обов'язково. Спершу в Молдову і країни Балтії. Потім - далі на захід. Це малоімовірний варіант. Хороший - орки в Україні дружно виплюнуть зуби разом зі щелепами. Тоді і пхатися на захід буде нікому і ні з чим. Цей варіант дуже імовірний.
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22.03.2022 01:47 Ответить
Воспоминания высокопоставленного российского чиновника про бандеровцев - БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННЫХ И ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ УКРАИНЦЫ, Я В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ

Тесть Игоря оказался в прошлом руководитель одного авторитетного ведомства, в ранге министра, в Правительстве Ельцина.
В ходе обеденной беседы Геннадий Николаевич, тесть Игоря, рассказал, что учился здесь, в Украине, в военном училище. Выпустился лейтенантом, но сразу попал под сокращение Хрущева и военным не стал.
А сам он чисто русский человек, дед с Поволжья-Саратовской области был раскулачен и с семьей выслан в Восточный Казахстан, где Г. Н. и родился.
Поселок их, или село, был очень многонациональный, туда в 30е годы выселили много людей разных национальностей, из разных регионов СССР, разных вероисповеданий. Были даже духоборы и религиозные сектанты из Средней Азии.
И вот в поселок прибыли депортированные люди с Кавказа. Они сразу "взяли власть" в поселке. В основном это выражалось в том, что в русских домах ночами кавказцы резали скот и забирали все мясо. (Я лично думаю, что депортированные мусульмане кавказцы, не имея других средств для существования своих семей, других способов и не имели).
И вот привезли семьи украинцев из Западной Украины......
Геннадий Николаевич долго молчал, смотрел на море.
Потом продолжил - "Я до сих пор помню тот день. УКРАИНЦЫ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ ТОПОРАМИ РУБИЛИ КАВКАЗЦЕВ. ПОТОМ ИХ СТАРЕЙШИНЫ ПОПРОСИЛИ УКРАИНЦЕВ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СЕМЬЯМ УЙТИ ИЗ ПОСЕЛКА В ГОРЫ".
Г.Н. продолжал смотреть на море, глаза его, синие как море, помутнели и он сказал "БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННЫХ И ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ УКРАИНЦЫ, Я В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ. А ВИДЕЛ Я В СВОЕЙ ЖИЗНИ МНОООГО".
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21.03.2022 21:03 Ответить
Потом я спросил - а что было потом?

А потом - "украинцев под конвоем погрузили и вывезли из поселка куда- то дальше. А кавказцы вернулись, и снова стали Во главе поселка. А мы снова стали покорными".

СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.03.2022 21:05 Ответить
Саме підступне, що кацапи могли зробити для Польщі - це знищити всю військову та політичну еліту країни, на більше вони не наважаться.
Це адіку треба було знищити Польщу, а ***** - лише Україну.
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21.03.2022 21:06 Ответить
Як стало відомо, 21 березня Renault відновила виробництво на своєму московському заводі. Про це агентству Reuters повідомив представник компанії.

Французький автовиробник наприкінці лютого призупинив роботу на заводі, пояснивши це сталося «вимушеною зміною існуючих логістичних маршрутів».

Московський завод виготовляє моделі Renault Duster, Kaptur і Arkana, а також Nissan Terrano.

Як довго завод працюватиме, у Renault не повідомляють.
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21.03.2022 21:08 Ответить
Жабоеды,немчура...Скоты скотами.
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21.03.2022 21:12 Ответить
Завсіх часів були скотами,й результатом ********...
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21.03.2022 22:07 Ответить
Під час другої світової війни, Луї Рено теж пішов на колаборації з німецькими фашистами. Так що у Рено це - традиція
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21.03.2022 21:14 Ответить
Два рази в історії співпрацювати з нацистами - це треба щось типу в корпоративний слоган Renualt внести.
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21.03.2022 21:18 Ответить
Красавцы Поляки, за нас горой, наконец-то Украина сделала правильный выбор союзника. а не как раньше, с *братушками по вере*. отобьёмся от мокшанцев вонючих, построим сильный Восточный *ЕС*, без орбанов, шольцев и сияртов ссаных. Польша будет локомотивом, а Украина форпостом свободной Европы. может и бульбингемцов как-то вытащим из под *****, воссоединим их с Литвинами, и будет всё в шоколаде
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21.03.2022 21:09 Ответить
литвини - це й є білоруси, а литовці - це литовці )
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21.03.2022 21:14 Ответить
nic podobnego, pan.
Litvin ce litovec po polsku. Vsego to.
Paul Foxen prav imeja vvidu v otdeljnosti gudov (belyx rusov) i litvinov.
Teorija licvinstva, zaroždennaja "gystorikom"-traktorystom Mykoloj Jarmolovičem z lukašenkiji preterpela krax šče 20 let tomu.
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22.03.2022 01:22 Ответить
Дальновидно…
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21.03.2022 21:16 Ответить
Нужно просто перестать стрелять (с)
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21.03.2022 21:13 Ответить
Кацапи - вороги нам і полякам на генетичному рівні. Кацапи - зайвохромосомні потомки угрофіннів і ординців, а українці і поляки - слов'яни.
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21.03.2022 21:14 Ответить
А когда уже до ЛаМанша дойдут?
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21.03.2022 21:18 Ответить
Хто?
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21.03.2022 21:25 Ответить
Хуіло
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21.03.2022 22:01 Ответить
*********** тре' перше з бункера вилізти...
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21.03.2022 22:14 Ответить
Лапті
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21.03.2022 22:05 Ответить
Певно, не раніше, ніж бабинаражают нових ваньок. Бо тих, що наявні зараз, навіть для України малувато.
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21.03.2022 22:11 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 21:19 Ответить
Точніше:-себе Знищити
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21.03.2022 22:04 Ответить
і цікаво чим це москалі будуть наступати на поляків?
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21.03.2022 21:22 Ответить
Ну як же! Як тільки бабинаражают нових ваньок, так відразу і наступатимуть.
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21.03.2022 21:27 Ответить
Високоневибірковими авіабомбами
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21.03.2022 22:03 Ответить
Епічна маячня.
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21.03.2022 21:23 Ответить
Кацапстан побудований на тотальній брехні та понтах.
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21.03.2022 21:30 Ответить
Буде нанесено декілька авіаударів або ракетних бомбардувань з вимогою виведення військ НАТО з території і прийняття позаблокового статусу.
Час іде а зрушень ніяких і НАТО уникає конфлікту.Він не зупиниться......
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21.03.2022 21:31 Ответить
А, НАТА, неприпинить, ухилятися конфлікту.
НАТА- філія швабасоськи,й паразит
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21.03.2022 22:02 Ответить
На телеграмі новина, що посол Угорщини сказав що уряд накладе вето на рішення ЕС щодо імпорту рос газа, введення безпольотної зони над Україною і навіть на введення миротворців.(( Отож послав нам Бог сусідів. Перекрийте їм відгалуження газогону вже і негайно!
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21.03.2022 21:33 Ответить
І негайно відкликати посла ,й массовано чмирити нацистів
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21.03.2022 21:37 Ответить
Якби Україна впала під навалою орків (цього не станеться, але гіпотетично), то міркуючи логічно, а не емоційно, наступною країною була б не Польща і не країни Балтії.
Ці всі вкиди -- елементи пропаганди для демонізації московитів (на що вони безперечно заслуговують).
Але наступною країною була б Молдова.
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21.03.2022 21:34 Ответить
Яка Молдова?По ній тупо пройдуться за добу,який захват?
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21.03.2022 21:51 Ответить
За Молдовою стоїть військове співробітництво з Румунією, тому не все так просто.
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21.03.2022 21:58 Ответить
Чисто хронологічно,так
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21.03.2022 21:59 Ответить
Скоріше - Грузія !
Там також - два регіони - окуповано ...
Вибір Грузії в ЕС та НАТО ...
І союзників хороших - ... немає ...
А кадировці в горах ліпше себе почувають , ніж на чорноземних рівнинах
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21.03.2022 23:47 Ответить
Може і Сакартвело, але вже після Молдови. Тому що Молдова -- ось вона, один кордон, та ще й ПМР на підтанцьовках.
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21.03.2022 23:54 Ответить
Тоді війна закінчиться за пару тижнів... на руїнах мацкви
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21.03.2022 21:37 Ответить
Та невже? Сьогодні над Польшею пролетів бомбордувальник!!! і ніц з того. Ще сильніше партнери по НАТО обєспокоїлись . Десь так. На ютубі є відео з Каспаровим. Мені здається, що таки має рацію.
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21.03.2022 21:43 Ответить
Я бачу лише як хайп створений на Банковій пролетів в нєакрєпших умах лохторату теле-президента.
Мнєнія кацапської типу-опозиції мене не цікавить так само, як будь-яке інше кацапське, навіть пропущене через гуглтранслейт.
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21.03.2022 21:49 Ответить
УВЫ , НО ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫСОКА..
НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА. !
Если им ,что то не понравится ,как они говорят (кто-то из стран НАТО будет вы€быватся )они нападут.
Путину терять нечего ,одной ногой стоит в могиле
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21.03.2022 21:45 Ответить
Кацап неприкопаний- кацап...
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21.03.2022 21:58 Ответить
Пів року ворог скупчувався біля кордону, ( навчання) ніхто людей не підготував , не підсказав, запастися водою, харчами… Бо не хотіли сіяти паніку. На помилках вчаться.. Ліпше підготуватися .ніж ні .. Я
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21.03.2022 22:48 Ответить
Подивіться завтра фільм ( Реконструкція окупації 68)онлайн ČT2 чеський канал в 20.35 по українському часі. А потім говори хто тут кацап…. Чехія нам тому і помагає , що на своїй шкірі відчули окупацію кацапів..
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21.03.2022 22:58 Ответить
Ви про Чехію,чи про Угроблядію?
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21.03.2022 23:02 Ответить
Вооружаться, вооружаться и ещё раз вооружаться! Кацапстан понимает только силу! Бить русских фашистов везде на всей Земле!
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21.03.2022 21:56 Ответить
НАТА,натой ,а країну захищати треба!!!
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21.03.2022 21:57 Ответить
Об'єднаємося з Польщею і несподівано автоматично опинимося у НАТО.
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21.03.2022 22:04 Ответить
Ну ми ж не ***..ті, як москалі, що б повірити, що Польща, яка нам допомагає активніше за всіх буде анексувати нашу територію.
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21.03.2022 22:12 Ответить
Якби Молдова змогла оцінити ситуацію, та ввела б свій військовий контингент до ПМР, та ще б попросила Україну допомогти з антитерористичною операцією на тимчасово окупованих землях Молдови (в обмін на українську территорию Придністров'я ) то багато питань було знято. Те що у росеянської ********* ще є плани на Польщу я в цьому впевнений, вони зараз збирають таджиків, узбеків, армян та інших це теж факт. Коли немає інтенсивних дій на фронті це не завжди слабкість ворога, можливо це підготовка до нового удару. КаZапи дуже підступні вони коли кажуть "мир" то це 100% війна
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21.03.2022 22:19 Ответить
Они в Украине обос***ись и тут же на Польшу собрались? ничего пусть нападают, быстрее покрошат руских нацистов.
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21.03.2022 22:30 Ответить
Польща та Україна можуть стати новим важелем у Європі. Остерігайтеся Туреччини, яка має такі ж амбіції, як і Росія. Думка з Чехії.
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21.03.2022 22:54 Ответить
Тоді Калінінград знову буде звучати як Królewiec як і тоді коли він був заснований
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22.03.2022 07:33 Ответить
 
 