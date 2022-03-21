Уряд Польщі готується до можливого нападу РФ, - Дещиця
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Польща повністю розуміє всі загрози зі сторони Росії. Уряд країни готується до ймовірної атаки держави-агресорки.
Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Є певні побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", – наголосив Дещиця.
За його словами, в Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.
"Однак польський уряд розуміє, що краще допомогти Україні і не допустити зближення російських військ до кордонів з Польщею", - наголосив дипломат.
За його словами, Росія поширює дезінформацію і пропаганду, що Польща нібито хоче забрати західну Україну. Однак це нічого не має спільного з реальністю.
"Реальність – поляки допомагають Україні, тим, хто прибув в Польщу. Це – безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російська нарація про поділ між українським і польським народом абсолютно не витримала "правдоподібності" під час війни", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
На НАТО надейся,а сам не плошай!
набуває позитивної конотації:
Польша + Україна + Литва +...Британія +.....
Так, ближчим часом орко-піхоти полякам чекати не варта: мало лаптєногих. Бомбити ближчим часом польські населені пункти - технічно можливо. А на практиці від такого ходу ***** отримає дуже великий геморой. Мало того, що поляки позбивають ті пепелаци, то ще й у відповідь понасипають. Та й Штати вже змушені будуть реагувати більш вагомо, ніж висловленням стурбованостей і занепокоєнь. Навіть глибоких.
Тому зараз ***** може тільки гарчати на поляків і кривити їм гримаси.
А як далі буде... Тут направду є два варіанти. Поганий - *********** якимось дивом вдасться перемогти в Україні. Тоді у середньостроковій перспективі він полізе обов'язково. Спершу в Молдову і країни Балтії. Потім - далі на захід. Це малоімовірний варіант. Хороший - орки в Україні дружно виплюнуть зуби разом зі щелепами. Тоді і пхатися на захід буде нікому і ні з чим. Цей варіант дуже імовірний.
Тесть Игоря оказался в прошлом руководитель одного авторитетного ведомства, в ранге министра, в Правительстве Ельцина.
В ходе обеденной беседы Геннадий Николаевич, тесть Игоря, рассказал, что учился здесь, в Украине, в военном училище. Выпустился лейтенантом, но сразу попал под сокращение Хрущева и военным не стал.
А сам он чисто русский человек, дед с Поволжья-Саратовской области был раскулачен и с семьей выслан в Восточный Казахстан, где Г. Н. и родился.
Поселок их, или село, был очень многонациональный, туда в 30е годы выселили много людей разных национальностей, из разных регионов СССР, разных вероисповеданий. Были даже духоборы и религиозные сектанты из Средней Азии.
И вот в поселок прибыли депортированные люди с Кавказа. Они сразу "взяли власть" в поселке. В основном это выражалось в том, что в русских домах ночами кавказцы резали скот и забирали все мясо. (Я лично думаю, что депортированные мусульмане кавказцы, не имея других средств для существования своих семей, других способов и не имели).
И вот привезли семьи украинцев из Западной Украины......
Геннадий Николаевич долго молчал, смотрел на море.
Потом продолжил - "Я до сих пор помню тот день. УКРАИНЦЫ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ ТОПОРАМИ РУБИЛИ КАВКАЗЦЕВ. ПОТОМ ИХ СТАРЕЙШИНЫ ПОПРОСИЛИ УКРАИНЦЕВ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СЕМЬЯМ УЙТИ ИЗ ПОСЕЛКА В ГОРЫ".
Г.Н. продолжал смотреть на море, глаза его, синие как море, помутнели и он сказал "БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННЫХ И ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ УКРАИНЦЫ, Я В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ. А ВИДЕЛ Я В СВОЕЙ ЖИЗНИ МНОООГО".
А потом - "украинцев под конвоем погрузили и вывезли из поселка куда- то дальше. А кавказцы вернулись, и снова стали Во главе поселка. А мы снова стали покорными".
СЛАВА УКРАИНЕ!
Це адіку треба було знищити Польщу, а ***** - лише Україну.
Французький автовиробник наприкінці лютого призупинив роботу на заводі, пояснивши це сталося «вимушеною зміною існуючих логістичних маршрутів».
Московський завод виготовляє моделі Renault Duster, Kaptur і Arkana, а також Nissan Terrano.
Як довго завод працюватиме, у Renault не повідомляють.
Litvin ce litovec po polsku. Vsego to.
Paul Foxen prav imeja vvidu v otdeljnosti gudov (belyx rusov) i litvinov.
Teorija licvinstva, zaroždennaja "gystorikom"-traktorystom Mykoloj Jarmolovičem z lukašenkiji preterpela krax šče 20 let tomu.
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
Час іде а зрушень ніяких і НАТО уникає конфлікту.Він не зупиниться......
НАТА- філія швабасоськи,й паразит
Ці всі вкиди -- елементи пропаганди для демонізації московитів (на що вони безперечно заслуговують).
Але наступною країною була б Молдова.
Там також - два регіони - окуповано ...
Вибір Грузії в ЕС та НАТО ...
І союзників хороших - ... немає ...
А кадировці в горах ліпше себе почувають , ніж на чорноземних рівнинах
Мнєнія кацапської типу-опозиції мене не цікавить так само, як будь-яке інше кацапське, навіть пропущене через гуглтранслейт.
НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВРАГА. !
Если им ,что то не понравится ,как они говорят (кто-то из стран НАТО будет вы€быватся )они нападут.
Путину терять нечего ,одной ногой стоит в могиле