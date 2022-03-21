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Польша не подтвердила информацию о нарушении воздушного пространства истребителем РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

польша

Министерство национальной обороны Польши не подтверждает информацию о том, что российский истребитель-бомбардировщик в понедельник нарушил воздушное пространство РП.

Об этом сообщили в минобороны Польши в ответ на информационный запрос издания Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министерство национальной обороны не подтверждает информацию о нарушении воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Вооруженные силы Польши следят за ситуацией и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

"В то же время сообщаем, что в нынешней ситуации, по понятным причинам, мы не будем информировать о деталях, которые позволили бы идентифицировать и определять местонахождение привлеченных сил и средств, используемых систем, ведение разведки и другую деятельность", - говорится в заявлении министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что над Волынской областью пролетел российский истребитель-бомбардировщик, зашедший в воздушное пространство Польши.
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Топ комментарии
+31
Схоже парашку не боїться тількі Україна Свята...
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21.03.2022 19:40
+26
Естессно.
Если б заметили, нужно было бы реагировать.
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21.03.2022 19:38
+14
Ще не готові їх збивати, то дайте нам ще трохи радянського ППО, ми знаємо що з ним робити. А взагалі Полякам респект.
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21.03.2022 19:40
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Естессно.
Если б заметили, нужно было бы реагировать.
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21.03.2022 19:38 Ответить
Все ще буде. Для орків ганебно програти війну Україні, тому вони драконитимуть НАТО, доки не отримають по зубах. Тоді їм стане легше.
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21.03.2022 19:40 Ответить
Та куди ж вже легше! Три повноцінні авіаційні полки покласти за 25 днів. Не 5, по Арестовичу, бо авіаційний полк - 30 бойових і учбово-бойових літаків. Але вже й три полки це вже катастрофа! Тому чим вони будуть дратувати НАТО - не знаю. Хіба що - понтами.
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21.03.2022 19:45 Ответить
Баєвой развєдчік апасних кацапських серіалів про мєнтов і умних сабак - дристовіч, в цьому повідомленні явно зайвий.
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21.03.2022 19:49 Ответить
Чим є, тим і драконитимуть. Щоб пояснити своїм зомбакам поразку: "Протіфф нас вєсь мір!"
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21.03.2022 20:05 Ответить
У білараші навчились
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21.03.2022 19:41 Ответить
Вони помітили. Але уяви собі - помітили й не відреагували! Це - Матіас Руст з усіма наслідкам! Або - помітили й відреагувавши, збили. Хай навіть на своїй території, з повним боєкомплектом... Це - війна. А НАТО, навіть зі своєю п'ятою статтею, поки відреагує, то моZZковити, на своїй, пошарпаній у боях з Україньким військом, техніці, на другий день будуть пити каву на Монмартрі і розтягувати золото з австрійських банків.
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21.03.2022 19:50 Ответить
...московити навіть не будуть бачити звідки по них прилітає...
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21.03.2022 20:01 Ответить
Сходили під себе.
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21.03.2022 19:39 Ответить
Схоже парашку не боїться тількі Україна Свята...
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21.03.2022 19:40 Ответить
Ще не готові їх збивати, то дайте нам ще трохи радянського ППО, ми знаємо що з ним робити. А взагалі Полякам респект.
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21.03.2022 19:40 Ответить
Вже зробили
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21.03.2022 19:43 Ответить
Конечно не подтверждает. Это ж тогда НАТО должно на это возбудиться, а НАТО обосрато, НАТО страшновато.
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21.03.2022 19:41 Ответить
В нас знову тривога.
Поляки замовчують факт.
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21.03.2022 19:42 Ответить
В нас давно нікого не чутно.
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21.03.2022 19:57 Ответить
На львівщині вже 5 за сьогодні ...шото праісходіт
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21.03.2022 20:02 Ответить
Тривога ? Та в нас зранку постійно. З 16 до 19 найдовша була.
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21.03.2022 20:03 Ответить
Так само
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21.03.2022 20:05 Ответить
Пастрелятушки - абасратушки? От всей души уважаю наших польских братьев, но моя дурная натура щас лупит по клаве без меня
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21.03.2022 19:42 Ответить
"Спокойно, Склифасовский!" (С)
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21.03.2022 19:46 Ответить
Стараюсь
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21.03.2022 19:49 Ответить
В Центральной Азии задались вопросом: кто следующий после Украины? НАША КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЬНО
Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 20 мартa 2022, 14:40

Уходящая неделя в Центральной Азии запомнилась выступлением главы узбекской дипломатии Абдулазиза Камилова. Который заявил о том, что «Узбекистан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Несколько ранее с аналогичной позицией выступил Казахстан, власти которого заявили, что «вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР на повестке дня не стоит» и что «худой мир лучше доброй ссоры».


Жесткое заявление главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова говорит о глубокой обеспокоенности

На Западе распространена точка зрения, что постсоветские государства Центральной Азии являются «союзниками и партнерами Москвы», которые всегда готовы ее поддержать. Возможно, раньше так и было, но Украина стала барьером, разделившим отношения государств региона с Россией на «до» и «после».
Минувшая неделя показала это особенно отчетливо. Центральноазиатские государства наотрез отказываются поддерживать вторжение в Украину. И если Казахстан связан с Москвой обязательствами по ЕАЭС и ОДКБ, а потому высказывается осторожно, то Узбекистан, не входящий ни в один из пророссийских блоков и к тому же не имеющий с Россией общих границ, может позволить себе более откровенные формулировки.
«Раздражение и опасения» - вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине. Раздражение от того, что из-за действий России и введенных против нее санкций под угрозой оказались торгово-экономические связи. В последние три недели правительства всех центральноазиатских республик заняты были тем, что изучали ситуацию с санкциями против Москвы и пытались просчитать, как они скажутся на экономиках стран региона.


«Раздражение и опасения» - вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине

Совершенно очевидно, что Москва будет настойчиво требовать от своих союзников «контрсанкционной поддержки», при необходимости настаивая на том, что такая поддержка должна быть максимально интенсивной и не слишком дорого стоить для российской стороны. Но вот выгодно ли это государствам Центральной Азии - большой вопрос. «В конце концов, - рассуждают они, - Москва совершенно не советовалась с нами, когда атаковала Украину. Почему же мы должны делить с нею бремя санкций и ставить под угрозу собственные интересы?»
Что же до опасений - то любой политик в Центральной Азии задается сейчас вопросом: «А куда Россия пойдет дальше? Кого Москва изберет следующей мишенью для «распространения русского мира»? От кого она потребует «демилитаризации и возвращения исконно русских территорий»?
И вопросы эти далеко не праздные. Особенно в свете недавних угроз белорусского президента А.Лукашенко в адрес Узбекистана. Речь идет о готовности кровью продавливать ошибочные решения в отношении заведомо слабых государств. С учетом глубоких экономических, политических и социальных связей с Россией государств Центральной Азии здесь не без основания опасаются, что Москва решится на какую-нибудь «спецоперацию» и у них.
И сколько бы российские представители ни опровергали это, называя подобные опасения «бредом», - в странах Центральной Азии царит беспокойство. В конце концов, и агрессия в Украину еще совсем недавно представлялась совершенно невероятной.
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21.03.2022 19:43 Ответить
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21.03.2022 19:51 Ответить
У меня больше нет таких матерных слов какими я бы мог описать что я чуствую посмотрев на картинку... отвечу как все в мире - Русский корабль иди *****!!!!!!!!
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21.03.2022 19:56 Ответить
Ukraine treba sročno razoslatj po svitu komiunike o praviljnom proiznošeniji napravlenija vsex napravlenij riuzge ordy.
A to daže menia, ne slavianina, nedeliu nazad vesjma zaturbovalo amerikanskim kongressmenom nepraviljno postavlennoe udarenie v konce cego slova.
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22.03.2022 00:19 Ответить
єдина можливість не злити русский корабль це лежати з простріліною головою в калюжі власної крові і лайна, тикий видок заспокоїть любий русский корабль, але це не сумісне з життям. тому русский воєнний корабль йде на ...!
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21.03.2022 20:29 Ответить
Ото у них таке закрите небо🥴
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21.03.2022 19:43 Ответить
Они и ракет в Яворивку не видели. В 20 км от границы. А 20 км это уже не расстояние "принятия решения", а расстояние автоматического реагирования... От так... Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
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21.03.2022 19:44 Ответить
Коли столтенбергу це доповіли він напевно раза три підряд точно обісрався і як з бойовим дроном в Хорватії , скаже що нема доказів.
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21.03.2022 19:45 Ответить
Не бойовий дрон, а, радянський розвідник чи літак-мішень.
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21.03.2022 19:54 Ответить
Фейкометишь
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21.03.2022 20:07 Ответить
Що, не три а чотири рази?
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21.03.2022 23:37 Ответить
політ скоріше був розвідувальним: відкрити наші установки пво і подивитись на реакцію нато...турки теж перший заліт на свою територію простили...
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21.03.2022 19:46 Ответить
Так вони лапья збили з F-16
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21.03.2022 20:39 Ответить
После нескольких таких пролетов и массы предупреждений по радио. Зато после сбития кацапы там больше не летали. Странно, почему же?
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21.03.2022 22:20 Ответить
Втягивание НАТО нужно прежде всего россии. Тогда можно сразу объявлять всеобщую мобилизацию. Русские 25 лет ждали, пока на них НАТО нападёт, все их книжонки про героических десантников были загажены тем, как бравые русские парны крошат пендосов напра-нале.
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21.03.2022 19:52 Ответить
Нато за 3 дня разебеть рф..
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21.03.2022 20:06 Ответить
Я думаю, после киифзотредня мне не нужно объяснять уровень логики их властей.
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21.03.2022 20:34 Ответить
Скорше за все заходив кацап у простір Польщі. Тому що я сьогодні перший раз на фларадарі побачив винищувач ВПС Великобритані
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21.03.2022 20:00 Ответить
Винищувачі включають транспондер?
Зараз над Румунією два великих військових літака накручують кола + два військових гелікоптерів
Над Польщею два великих військових літака

Винищувачі, думаю, також там є (але транспондери виключені завжди)
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21.03.2022 20:12 Ответить
Та то я теж бачу ті страто танкери . Винищувачі раніше не включали транспондери.
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21.03.2022 20:19 Ответить
Там і танкери і розвідники. Транспондер винищувач включає коли заправляється.
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21.03.2022 20:44 Ответить
Не было никакогосамолета, кишка тонка русни на нато рыпатся..
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21.03.2022 20:05 Ответить
Курва, воно нам треба. Ну летів тай летів.
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21.03.2022 20:06 Ответить
Тут я вижу много неадекватов, даже если нато пошлеть войска, то найдутся те кто будеть хамить в их адрес. Страны нато оказывают большую помощь украине, без этой плмощи рф находился бы к подступу к львову счас..
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21.03.2022 20:12 Ответить
Задача клавотерам поставлена.
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21.03.2022 20:19 Ответить
Можна і далі тримати свою страусячу голову в піску, але це не врятує вашу дупу
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21.03.2022 20:24 Ответить
ей стыдно
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21.03.2022 20:26 Ответить
ну не підтвердили, ну і добре...
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21.03.2022 20:30 Ответить
Кацапи брешуть, що були у польському небі. Піднімають вялічіє для свого охлоса, а під шумок принижують силу НАТО.
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21.03.2022 20:30 Ответить
во первых пора перестать европейцам сцацца , а для начала закрыть небо над Украиной потом крошить любое летающее и плавающее кацапское лайно которое хоть на сантиметр зайдет в запрещенную зону.
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21.03.2022 20:38 Ответить
питання звідки вилетів літак. А те що москалі проводять розвідку це однозначно.
Волинь готуйся. У Бресті знаходиться десантно штурмова дивізія РФії. вона туди зайшла під час так званих навчань.
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21.03.2022 20:39 Ответить
Ну так. На флайтрадарі видно над Польщею видно натівскі два борта кружляє.Вчора до речі ніби не було.І нал д Румунією два Стратотанкера теж видно. І чого б це такі нарощування?
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21.03.2022 20:47 Ответить
Вони там цілодобово кружляють, один одного змінюють. Ще аж з початку лютого.
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21.03.2022 20:50 Ответить
Поляки під чай війни ще не були викриті в брехні, на відміну від піздаболів з банкової
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21.03.2022 21:03 Ответить
Врубали окуня
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21.03.2022 21:07 Ответить
Що робити спитаєте? Відповім - звертайтеся до Турції та особисто президента Ердогана) рашаас пашков, по-моєму так його прізвище,не дасть збрехати.
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21.03.2022 21:55 Ответить
 
 