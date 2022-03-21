Польша не подтвердила информацию о нарушении воздушного пространства истребителем РФ
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Министерство национальной обороны Польши не подтверждает информацию о том, что российский истребитель-бомбардировщик в понедельник нарушил воздушное пространство РП.
Об этом сообщили в минобороны Польши в ответ на информационный запрос издания Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Министерство национальной обороны не подтверждает информацию о нарушении воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Вооруженные силы Польши следят за ситуацией и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности страны.
"В то же время сообщаем, что в нынешней ситуации, по понятным причинам, мы не будем информировать о деталях, которые позволили бы идентифицировать и определять местонахождение привлеченных сил и средств, используемых систем, ведение разведки и другую деятельность", - говорится в заявлении министерства.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что над Волынской областью пролетел российский истребитель-бомбардировщик, зашедший в воздушное пространство Польши.
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Если б заметили, нужно было бы реагировать.
Поляки замовчують факт.
Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 20 мартa 2022, 14:40
Уходящая неделя в Центральной Азии запомнилась выступлением главы узбекской дипломатии Абдулазиза Камилова. Который заявил о том, что «Узбекистан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Несколько ранее с аналогичной позицией выступил Казахстан, власти которого заявили, что «вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР на повестке дня не стоит» и что «худой мир лучше доброй ссоры».
Жесткое заявление главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова говорит о глубокой обеспокоенности
На Западе распространена точка зрения, что постсоветские государства Центральной Азии являются «союзниками и партнерами Москвы», которые всегда готовы ее поддержать. Возможно, раньше так и было, но Украина стала барьером, разделившим отношения государств региона с Россией на «до» и «после».
Минувшая неделя показала это особенно отчетливо. Центральноазиатские государства наотрез отказываются поддерживать вторжение в Украину. И если Казахстан связан с Москвой обязательствами по ЕАЭС и ОДКБ, а потому высказывается осторожно, то Узбекистан, не входящий ни в один из пророссийских блоков и к тому же не имеющий с Россией общих границ, может позволить себе более откровенные формулировки.
«Раздражение и опасения» - вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине. Раздражение от того, что из-за действий России и введенных против нее санкций под угрозой оказались торгово-экономические связи. В последние три недели правительства всех центральноазиатских республик заняты были тем, что изучали ситуацию с санкциями против Москвы и пытались просчитать, как они скажутся на экономиках стран региона.
«Раздражение и опасения» - вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине
Совершенно очевидно, что Москва будет настойчиво требовать от своих союзников «контрсанкционной поддержки», при необходимости настаивая на том, что такая поддержка должна быть максимально интенсивной и не слишком дорого стоить для российской стороны. Но вот выгодно ли это государствам Центральной Азии - большой вопрос. «В конце концов, - рассуждают они, - Москва совершенно не советовалась с нами, когда атаковала Украину. Почему же мы должны делить с нею бремя санкций и ставить под угрозу собственные интересы?»
Что же до опасений - то любой политик в Центральной Азии задается сейчас вопросом: «А куда Россия пойдет дальше? Кого Москва изберет следующей мишенью для «распространения русского мира»? От кого она потребует «демилитаризации и возвращения исконно русских территорий»?
И вопросы эти далеко не праздные. Особенно в свете недавних угроз белорусского президента А.Лукашенко в адрес Узбекистана. Речь идет о готовности кровью продавливать ошибочные решения в отношении заведомо слабых государств. С учетом глубоких экономических, политических и социальных связей с Россией государств Центральной Азии здесь не без основания опасаются, что Москва решится на какую-нибудь «спецоперацию» и у них.
И сколько бы российские представители ни опровергали это, называя подобные опасения «бредом», - в странах Центральной Азии царит беспокойство. В конце концов, и агрессия в Украину еще совсем недавно представлялась совершенно невероятной.
A to daže menia, ne slavianina, nedeliu nazad vesjma zaturbovalo amerikanskim kongressmenom nepraviljno postavlennoe udarenie v konce cego slova.
Зараз над Румунією два великих військових літака накручують кола + два військових гелікоптерів
Над Польщею два великих військових літака
Винищувачі, думаю, також там є (але транспондери виключені завжди)
Волинь готуйся. У Бресті знаходиться десантно штурмова дивізія РФії. вона туди зайшла під час так званих навчань.