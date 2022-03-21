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Путин использует украинских беженцев в качестве инструмента против Евросоюза, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель отмечает, что Путин использует украинских беженцев как инструмент против ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На данный момент насчитывается 3,3 миллиона беженцев и поток продолжается. Я убежден, что Путин использует беженцев как инструмент, как предупреждение, присылая нам столько, сколько они смогут. Они не разрушили транспортную инфраструктуру, они только разрушают города для того, чтобы внушать ужас гражданскому населению и заставлять их убегать. Мы готовы помочь всем им", - сказал он.ю

Боррель отметил, что это "симметричное бремя", поскольку некоторым граничащим с Украиной странам-членам ЕС приходится сталкиваться с наибольшим притоком беженцев.

"Сегодня 30% детей в Молдове - это дети из Украины, беженцы из Украины. И образовательная система находится под большим напряжением, но они их полностью интегрируют, позволяя их продолжать обучение. Они нуждаются в нашей поддержке. Мы предоставим всю поддержку, в которой они нуждаются, для того, чтобы ответить на эту сложную ситуацию", - добавил высокий представитель Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+11
Було вісім років щоб позбавитись залежності від москальського газу , біженці це заслуга германії насамперед
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21.03.2022 22:17
+9
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 22:13
+9
Чтобы было меньше беженцев, Украине надо больше разного оружия. Все просто.
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21.03.2022 22:18
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 22:13 Ответить
Подскажите Боррелю что на территории страны оккупанта не беженцы, а заложники.
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21.03.2022 22:16 Ответить
Було вісім років щоб позбавитись залежності від москальського газу , біженці це заслуга германії насамперед
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21.03.2022 22:17 Ответить
Чтобы было меньше беженцев, Украине надо больше разного оружия. Все просто.
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21.03.2022 22:18 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но украинские беженцы - это вам не весёлый Ближний Восток и замечательная Африка, которым дай пособие, а они по своему будут жить, со всеми своими "традициями". Поэтому не надо обощать и следующий раз, желательно соображать, что несёшь. Тем более сами приложили руку и своё глубокоозабоченное бездействие, начиная ещё с 2014-го
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21.03.2022 22:19 Ответить
та й до 2014 року тільки турбонізувалися, весь цей час Прибалтика і Польша попереджали, над ними сміялися, зараз недо сміху.
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22.03.2022 00:25 Ответить
Шановні ! Хто має змогу-донесіть до медіа спільноти,що цч війна має називатись ВІТЧИЗНЯНОЮ,а не просто війною чи конфліктом,бо термін ВІТЧИЗНЯНА містить у собі боротьбу за збереження державності та права народу на існування,що ми і маємо зараз. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНИ!
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21.03.2022 22:19 Ответить
На)(*й ці совкові шаблони. "Вітчизняна" вже заяложене совками. Війна за свободу і незалежність.
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21.03.2022 22:28 Ответить
За свободу і незалежність-це і є ВІТЧИЗНЯНА. Термін цей не може бути совковим чи не совковим ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ,бо він є УНІВЕРСАЛЬНИМ і у повній мірі відповідає реаліям.
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21.03.2022 22:33 Ответить
Пожинають результати «глибокої стурбованності»
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21.03.2022 22:20 Ответить
только прекратятся обстрелы...только схлынет руцкое говно и наши беженцы караванами вернуться обратно (пусть не все, но многие) чтобы отстраивать свое гнездо... украинцы хорошие хозяева и работящие люди... они любят иметь все свое а не жить в приймах !
чем быстрее вы поможете нам прекратить это безумие - тем скорее наш люд покинет ваши гостеприимные убежища...
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21.03.2022 22:25 Ответить
Л - логіка. До цих тугодумів починає доходити. Що раніше НАТО підключиться, і разом з Україною закопає расистську *********, то швидше припиниться потік біженців. Шо ще не ясно?!
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21.03.2022 22:26 Ответить
А что примера Сирии в 2015-16 годах недостаточно было?
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21.03.2022 22:31 Ответить
Не хочется сравнивать беженцев Сирии с нашими. но прийдется. В Грецию 2015-2016 хлынул поток их. До сих пор сидят в лагерях и на пособиях. Наши женщины уже забили все сайты с просьбой о трудоустройстве. Правда. что в Греции ужасная бюрократия. Только с 28.03 начнут принимать заявки. потом регистрация. потом отпечатки пальцев и только потом выдадут временное убежище с правом на работу.
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21.03.2022 22:46 Ответить
і з України втікали жінки з дітлахами, а з Сирії здорові жлоби молоді.
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22.03.2022 00:27 Ответить
Не буду коментувати поважного Европейського чиновника.
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21.03.2022 22:39 Ответить
Да не *****, Борель. Да, ситуация конечно тяжелее, но сейчас война. Те украинские беженцы в Латвии, с которыми познакомился, сразу после приезда подали в трудоустройство. Три из них уже работает. То есть это не те парни из Ближнего востока в шлёпанцах с айфонами, которые сразу побежали в Германию за пособиями.
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21.03.2022 23:30 Ответить
В Польше забиты сайты обьявлениями о поиске работы беженками из Украины.
И даже помощь многие из беженок из Украины берут сдержанно, неохотно, скромно.
Это честные и добрые люди, мужья которых бьются на фронте.
А Боррель и Меркель лично одобряли финаесирование режима путина за счет оплат углеводородов. Это именуется косвенным умыслом в убийстве жертв путина.
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22.03.2022 00:18 Ответить
"Он орал о праве на завоевание всех исконных земель,о мщении, о том, то мир на земле будет если остальные страны выполнят его требования-это и есть справедливость. На лицах у всех слушателей застыло одинаковое,идиотски-просветленное выражение. Они верили всему"

Эрих Мария Ремарк

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22.03.2022 15:40 Ответить
 
 