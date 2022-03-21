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Путін використовує українських біженців як інструмент проти Євросоюзу, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Путін використовує українських біженців як інструмент проти ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На даний момент нараховується 3,3 мільйонів біженців і потік продовжується. Я переконаний, що Путін використовує біженців як інструмент, як попередження, надсилаючи нам стільки, скільки вони зможуть. Вони не зруйнували транспортну інфраструктуру, вони лише руйнують міста для того, аби вселяти жах цивільним і змушувати їх втікати. Ми готові допомогти усім їм", - сказав він.

Боррель зазначив, що це "симетричний тягар", оскільки деяким краінам-членам ЄС, які межують з Україною, доводиться стикатися з притоком біженців на передовій.

"Сьогодні 30% дітей у Молдові - це діти з України, біженці з України. І освітня система перебуває під великим напруженням, але вони їх повністю інтегрують, дозволяючи їх продовжувати навчання. Вони потребують нашої підтримки. Ми надамо усю підтримку, яку вони потребують для того, аби відповісти на цю складну ситуацію", - додав високий представник Єврокомісії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Було вісім років щоб позбавитись залежності від москальського газу , біженці це заслуга германії насамперед
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21.03.2022 22:17
+9
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 22:13
+9
Чтобы было меньше беженцев, Украине надо больше разного оружия. Все просто.
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21.03.2022 22:18
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 22:13 Відповісти
Подскажите Боррелю что на территории страны оккупанта не беженцы, а заложники.
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21.03.2022 22:16 Відповісти
Було вісім років щоб позбавитись залежності від москальського газу , біженці це заслуга германії насамперед
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21.03.2022 22:17 Відповісти
Чтобы было меньше беженцев, Украине надо больше разного оружия. Все просто.
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но украинские беженцы - это вам не весёлый Ближний Восток и замечательная Африка, которым дай пособие, а они по своему будут жить, со всеми своими "традициями". Поэтому не надо обощать и следующий раз, желательно соображать, что несёшь. Тем более сами приложили руку и своё глубокоозабоченное бездействие, начиная ещё с 2014-го
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21.03.2022 22:19 Відповісти
та й до 2014 року тільки турбонізувалися, весь цей час Прибалтика і Польша попереджали, над ними сміялися, зараз недо сміху.
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22.03.2022 00:25 Відповісти
Шановні ! Хто має змогу-донесіть до медіа спільноти,що цч війна має називатись ВІТЧИЗНЯНОЮ,а не просто війною чи конфліктом,бо термін ВІТЧИЗНЯНА містить у собі боротьбу за збереження державності та права народу на існування,що ми і маємо зараз. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНИ!
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21.03.2022 22:19 Відповісти
На)(*й ці совкові шаблони. "Вітчизняна" вже заяложене совками. Війна за свободу і незалежність.
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21.03.2022 22:28 Відповісти
За свободу і незалежність-це і є ВІТЧИЗНЯНА. Термін цей не може бути совковим чи не совковим ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ,бо він є УНІВЕРСАЛЬНИМ і у повній мірі відповідає реаліям.
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21.03.2022 22:33 Відповісти
Пожинають результати «глибокої стурбованності»
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21.03.2022 22:20 Відповісти
только прекратятся обстрелы...только схлынет руцкое говно и наши беженцы караванами вернуться обратно (пусть не все, но многие) чтобы отстраивать свое гнездо... украинцы хорошие хозяева и работящие люди... они любят иметь все свое а не жить в приймах !
чем быстрее вы поможете нам прекратить это безумие - тем скорее наш люд покинет ваши гостеприимные убежища...
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21.03.2022 22:25 Відповісти
Л - логіка. До цих тугодумів починає доходити. Що раніше НАТО підключиться, і разом з Україною закопає расистську *********, то швидше припиниться потік біженців. Шо ще не ясно?!
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21.03.2022 22:26 Відповісти
А что примера Сирии в 2015-16 годах недостаточно было?
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21.03.2022 22:31 Відповісти
Не хочется сравнивать беженцев Сирии с нашими. но прийдется. В Грецию 2015-2016 хлынул поток их. До сих пор сидят в лагерях и на пособиях. Наши женщины уже забили все сайты с просьбой о трудоустройстве. Правда. что в Греции ужасная бюрократия. Только с 28.03 начнут принимать заявки. потом регистрация. потом отпечатки пальцев и только потом выдадут временное убежище с правом на работу.
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21.03.2022 22:46 Відповісти
і з України втікали жінки з дітлахами, а з Сирії здорові жлоби молоді.
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22.03.2022 00:27 Відповісти
Не буду коментувати поважного Европейського чиновника.
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21.03.2022 22:39 Відповісти
Да не *****, Борель. Да, ситуация конечно тяжелее, но сейчас война. Те украинские беженцы в Латвии, с которыми познакомился, сразу после приезда подали в трудоустройство. Три из них уже работает. То есть это не те парни из Ближнего востока в шлёпанцах с айфонами, которые сразу побежали в Германию за пособиями.
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21.03.2022 23:30 Відповісти
В Польше забиты сайты обьявлениями о поиске работы беженками из Украины.
И даже помощь многие из беженок из Украины берут сдержанно, неохотно, скромно.
Это честные и добрые люди, мужья которых бьются на фронте.
А Боррель и Меркель лично одобряли финаесирование режима путина за счет оплат углеводородов. Это именуется косвенным умыслом в убийстве жертв путина.
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22.03.2022 00:18 Відповісти
"Он орал о праве на завоевание всех исконных земель,о мщении, о том, то мир на земле будет если остальные страны выполнят его требования-это и есть справедливость. На лицах у всех слушателей застыло одинаковое,идиотски-просветленное выражение. Они верили всему"

Эрих Мария Ремарк

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22.03.2022 15:40 Відповісти
 
 