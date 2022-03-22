Для нас "красная линия" – это потерять суверенитет, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины "красной линией" является потеря суверенитета.
Об этом он заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопросы, какие для Украины есть "красные линии", Зеленский сказал: "Для нас нельзя потерять суверенитет. Тысячи людей погибли. Россия сказала - где-то был сигнал: вот куда мы дошли на востоке, на юге, давайте мы здесь стоим и вот там некоторые городов будут нашими территориями. Это потеря для нас. Это потери людей. И потеря суверенитета".
"У нас единая страна, но мы точно знаем, что люди, которые в Мариуполе, не все то чувствуют, что те, кто в Киеве. И люди, которые, например, во Львове, тоже сейчас живут немного другой жизнью. Мы все объединены. Но мы точно понимаем, что те кто в подвале в Мариуполе без пищи, без воды. В этом не виноваты украинцы из Киева или Львова. Мы понимаем. Но они там в подвале. Мы здесь с вами, вот здесь. Да, стреляют. К сожалению, есть потери. Но мы стоим. Мы ели сегодня. Во Львове тоже были выстрелы, но люди там могут прогуляться по улице. И потому на все это мы по-разному смотрим. И на шаги, и на компромиссы. Те, что в Мариуполе, они к чему-то уже не готовы, не могут терпеть. Те, что в Киеве, понимают этот примерно баланс. Те, что где-то далеко, на западе Украины – слава Богу, что там нет того, что в Мариуполе – они более радикальны в нормальном смысле этого слова.
Поэтому я, чтобы делать те или иные выводы, должен мыслить не как в Мариуполе, Киеве или Львове. А мыслить, понимая все", – добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
мы говорим суверенитет - подразумеваем независимость, свободу и территориальную целостность
в 1940 году маленькая Финляндия заставила кацапов дорого заплатить за вероломную агрессию.
це голсувальники України.
який референдум без 25% громадян країни не маючих змоги голосувати, вже не кажучі про Констітуцію України яку він навіть в очі не бачив,
не кажучі вже про читав?
хто небудь пояснить тому "юристу", шо він довбойоб.
Цинизм на уровне бункерфюрера...
лінк плиз, як не дужe вас стурбуе.
"але ми точно знаємо, що люди, які в Маріуполі, не все те відчувають, що ті, хто в Києві."
мав на увазі саме це...
нема так нема...
Хтось посилено запевняв, що у нас налагодився мир з тією стороною.
Решта вже наслідки.
"Советник рассказал, что юридические группы выверяют все наработки, а консультативные - анализируют, насколько украинское общество воспримет предложения власти. Иначе, отмечает он, Киев не сможет имплементировать наработки в общие гарантии безопасности."
Знаете как это называется? Как общество так обмануть чтобы он не заметило.
У меня такое ощущение что они там с Путиным делят каравай, кому больше достанется.
Какие могут быть переговоры с агрессором и убийцей по Украине ее территории и свободе выбора?
Давайте пожаліємо людей в Маріуполі і віддамо пуцину владу.
В грає свою роль як путлеровська маріонетка, створюючи один образ а вчиняє інше
то он одно говорит, то другое
то что на первой встрече донбас и крым обсуждать не будут
(а кто сказал что встреча вообще состоится?)
то что есть красные линии
нехорошие какие-то интонации пошли
З ними бажаешь дововитись вова???
Это первый шаг, но как бы эти скоты не замутили второй. Не организовали нам котел с огромными потерями, чтобы переговоры пошли продуктивнее. Гондоны конченные.
Что это за президент такой который на 5й день войны умоляет о переговорах? Не смогли сдать как договаривались за 2 дня, армия им помешала, так очухались и завели шарманку. которую раскручивают все сильнее.
Дискусія про майбутнє українців. Володимир Зеленський висловився про можливі компроміси на перемовинах.
Я не ставлюся серйозно до перемовин, не бачу підстав через позицію агресора до будь-яких домовленостей на цих перемовинах. Все що їм потрібно- щоб України не було, щоб відновився Радянський Союз, щоб була знищена українська мова, бо української нації за твердженням Путіна не існує. Вони використовують перемовини для створення ілюзій у Заходу і перегрупування.
Я підтримую зараз і Володимира Зеленського і кожного українця, який чинить спротив агресору.
Тому дискусія з ******** офіційною позицією для мене скоріше світоглядна суперечка про майбутнє.
Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю європейським суспільним ЗМІ, що Україна в переговорах з РФ про закінчення війни точно не готова поступатися своїми територіями; питання гарантій безпеки, у тому числі членства в НАТО, має вирішувати народ; а щодо питань мови та прав національних меншин "можна домовлятися".
Я б сказав інакше. Для нації головне не величина території ( хоча це важливо) , а захист прав кожного представника цієї нації.
Світлої пам'яті Блаженніший Любомир Гузар це чітко пояснював :
«Повсюдно у промовах наших політичних діячів звучить фраза "Любімо Україну!"
Такий милозвучний вислів часто прикриває певну неточність. У чому вона полягає? Сама вказівка на державу відвертає увагу від її громадян. Ведемо ось до чого: чи відчуваєте якусь різницю між "любіть Україну" і "любіть українців"?
Бути громадянином України - означає любити українців, усвідомлювати, хто ми є і хто разом із нами творить цей народ.»
Ось з цієї позиції потрібно підходити і до політики.
Що важливіше для українця: безправне бідне життя, наприклад у Горлівці, яка з цілою Україною входить в путінський СРСР, чи гідне і щасливе у європейському Києві, Львові чи Полтаві? Ми любимо Горлівку і маємо боротися за кожен клаптик нашої землі, але не заради землі, а заради українця з Горлівки. Саме звідти, між іншим був Микола , покійний чоловік Тетяна Чорновол, який загинув героєм від кулі окупанта. Чи маємо деокупувати Горлівку? Безсумнівно. Але якщо Горлівка разом з Україною стане частиною «руського міра», то чи можна це назвати деокупацією?
Крим - особлива ситуація. Крим - це єдина батьківщина кримських татар. І якщо ми боремося за власну свободу, то ще сильніше маємо боротися за свободу кримських татар і за Крим.
Навіщо НАТО українцям? Для захисту від агресора. А захист - не питання референдуму, а питання політичної відповідальності влади, яка закріплена на референдумі. Для цього нація владу і обирає.
Тобто очільники держави мають сказати людям: найбільшу безпеку ми вам гарантуємо у такий і такий спосіб. Підтримуєте? Голосуйте!!!
Владу вибирають, щоб вона захистила кожного громадянина, а не для того, щоб боячись відповідальності на референдумах питала у громадян, як їх захистити.
Якщо є дієвіші способи захисту, ніж вступ у НАТО, влада має їх застосувати.
На мою думку, дієвіших немає, але я можу помилятися.
Існують же програми партнерства і союзництва поза НАТО, наприклад . Можливо, Зеленський володіє ще й додатковою інформацією і можливостями. Втім, такі рішення не на референдумах приймаються, хоча можуть на референдумах затверджуватися.
І нарешті мова і права меншин. Найголовніше насправді для існування нації. Ніхто з жодної з міжнародних організацій не фіксував в Україні порушення прав меншин.
Ми розуміємо, що не про меншини йдеться, а про бажання Росії знищити українську мову. І як можна домовлятися з Путіним про самогубство українців я не розумію.
Думаю, цього не розуміє і Зеленський. Сподіваюся на це. І тому вважаючи будь-який переговорний процес позитивним переконаний, що наше майбутнє вирішуватиметься не на цих переговорах.
Для тих, кого турбує референдум, повідомляю - питання ліквідації незалежності України,
порушення державного суверенітету,
територіальної цілісності України,
створення загрози національній безпеці України - не можуть бути предметом
РЕФЕРЕНДУМУ 😡
Зеленському передайте !!
Конституція України - Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.