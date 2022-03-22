Для нас "красная линия" – это потерять суверенитет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины "красной линией" является потеря суверенитета.

Об этом он заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопросы, какие для Украины есть "красные линии", Зеленский сказал: "Для нас нельзя потерять суверенитет. Тысячи людей погибли. Россия сказала - где-то был сигнал: вот куда мы дошли на востоке, на юге, давайте мы здесь стоим и вот там некоторые городов будут нашими территориями. Это потеря для нас. Это потери людей. И потеря суверенитета".

"У нас единая страна, но мы точно знаем, что люди, которые в Мариуполе, не все то чувствуют, что те, кто в Киеве. И люди, которые, например, во Львове, тоже сейчас живут немного другой жизнью. Мы все объединены. Но мы точно понимаем, что те кто в подвале в Мариуполе без пищи, без воды. В этом не виноваты украинцы из Киева или Львова. Мы понимаем. Но они там в подвале. Мы здесь с вами, вот здесь. Да, стреляют. К сожалению, есть потери. Но мы стоим. Мы ели сегодня. Во Львове тоже были выстрелы, но люди там могут прогуляться по улице. И потому на все это мы по-разному смотрим. И на шаги, и на компромиссы. Те, что в Мариуполе, они к чему-то уже не готовы, не могут терпеть. Те, что в Киеве, понимают этот примерно баланс. Те, что где-то далеко, на западе Украины – слава Богу, что там нет того, что в Мариуполе – они более радикальны в нормальном смысле этого слова.

Поэтому я, чтобы делать те или иные выводы, должен мыслить не как в Мариуполе, Киеве или Львове. А мыслить, понимая все", – добавил президент.

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