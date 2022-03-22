Для нас "червона лінія" - це втратити суверенітет, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для України "червоною лінією" є втратити суверенітет.

Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, які для України є "червоні лінії" Зеленський сказав: "Для нас не можна втратити суверенітет. Тисячі людей загинули. Росія сказала - десь був сигнал: ось куди ми дійшли на сході, на півдні, давайте ми тут стоїмо і ось там деякі міста будуть нашими територіями. Це втрата для нас. Це втрати людей. І втрата суверенітету".

"У нас єдина країна, але ми точно знаємо, що люди, які в Маріуполі, не все те відчувають, що ті, хто в Києві. І люди, які, наприклад, у Львові, також зараз живуть трішечки іншим життям. Ми всі об’єднані. Але ми точно розуміємо, що ті в підвалі в Маріуполі — без їжі, без води. У цьому не винні українці з Києва чи зі Львова. Ми розуміємо. Але вони там в підвалі. Ми тут з вами, ось тут. Так, стріляють. На жаль, є втрати. Але ми стоїмо. Ми їли сьогодні. У Львові також були постріли, але люди там можуть прогулятися вулицею. І тому на все це ми по-різному дивимося. І на кроки, і на компроміси. Ті, що в Маріуполі, вони до чогось вже не готові, не можуть терпіти. Ті, що в Києві, розуміють цей приблизно баланс. Ті, що десь далеко, на заході України — слава Богу, що там немає того, що в Маріуполі — вони більш радикальні в нормальному сенсі цього слова.

Тому я, щоб робити ті чи інші висновки, повинен мислити не як в Маріуполі, Києві або у Львові. А мислити, розуміючи все", - додав президент.

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