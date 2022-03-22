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Для нас "червона лінія" - це втратити суверенітет, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для України "червоною лінією" є втратити суверенітет.

Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, які для України є "червоні лінії" Зеленський сказав: "Для нас не можна втратити суверенітет. Тисячі людей загинули. Росія сказала - десь був сигнал: ось куди ми дійшли на сході, на півдні, давайте ми тут стоїмо і ось там деякі міста будуть нашими територіями. Це втрата для нас. Це втрати людей. І втрата суверенітету".

"У нас єдина країна, але ми точно знаємо, що люди, які в Маріуполі, не все те відчувають, що ті, хто в Києві. І люди, які, наприклад, у Львові, також зараз живуть трішечки іншим життям. Ми всі об’єднані. Але ми точно розуміємо, що ті в підвалі в Маріуполі — без їжі, без води. У цьому не винні українці з Києва чи зі Львова. Ми розуміємо. Але вони там в підвалі. Ми тут з вами, ось тут. Так, стріляють. На жаль, є втрати. Але ми стоїмо. Ми їли сьогодні. У Львові також були постріли, але люди там можуть прогулятися вулицею. І тому на все це ми по-різному дивимося. І на кроки, і на компроміси. Ті, що в Маріуполі, вони до чогось вже не готові, не можуть терпіти. Ті, що в Києві, розуміють цей приблизно баланс. Ті, що десь далеко, на заході України — слава Богу, що там немає того, що в Маріуполі — вони більш радикальні в нормальному сенсі цього слова.

Тому я, щоб робити ті чи інші висновки, повинен мислити не як в Маріуполі, Києві або у Львові. А мислити, розуміючи все", - додав президент.

Також читайте: Для Росії не існує ніяких конвенцій та правил війни, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
ти до війни не все розумів , а зараз все зрозуміти тобі просто не дано ! не заважай військовим робити свою справу і менше базікай , так буде краще всім !
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22.03.2022 03:12
+28
Зеленський, прикриваючись сьогодні Маріуполем, ти готуєся здати Україну, щоби потім, згодом, завдяки ТВОЇМ діям - вся Україна стала сьогоднішнім Маріуполем. Цього тобі ніхто не простить. Ні ті, хто сьогодні в Києві, хто сьогодні у Льові, хто сьогодні у Харкові, і ти більше не ті - хто сьогодні у Маріуполі.
Ти, своїми діями, готуєшся їхні жертви, всі наші жертви - злити на догоду ху"лу - в унітаз. Злити всю Україну.
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22.03.2022 04:29
+27
Ніяких територій неможна віддавати. Кримом наїлися окупанти? А линирами і динирами? НІ. А якщо ще хтось в світі сподівається що віддавши Україну, рашка вдавиться і їх не будуть зачіпати,то теж НІ. Якщо не зупинити потвору,яка смакує кров цілих народів і країн, то потвора лише перетворюється в ще більш жахлива ЗЛО.
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22.03.2022 03:13
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все менше і менше чую прізвище зеленьський і все більше і більше інтервью з комбатами і пілотами які кажуть слово слово одне і те саме - "ми робимо все що можемо - надалі давайте зброю, ми все зробимо самі, а кращу зброю дасте? - зробимо скоріше."
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22.03.2022 05:35 Відповісти
суверенитет государства является неотьемлимой частью его территориальной целостности.
мы говорим суверенитет - подразумеваем независимость, свободу и территориальную целостность
в 1940 году маленькая Финляндия заставила кацапов дорого заплатить за вероломную агрессию.
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22.03.2022 05:57 Відповісти
Знову наркомана без текста й суфлера випустили
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22.03.2022 05:58 Відповісти
3.5 мілліона за 4 тиждні за кордоном, 10+ мільонів переміщених.
це голсувальники України.
який референдум без 25% громадян країни не маючих змоги голосувати, вже не кажучі про Констітуцію України яку він навіть в очі не бачив,
не кажучі вже про читав?
хто небудь пояснить тому "юристу", шо він довбойоб.
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22.03.2022 06:01 Відповісти
Они уже проголосовали в 2019м
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22.03.2022 07:11 Відповісти
промовчу, бо нема слів.
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22.03.2022 07:22 Відповісти
"але ми точно знаємо, що люди, які в Маріуполі, не все те відчувають, що ті, хто в Києві."

Цинизм на уровне бункерфюрера...
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22.03.2022 06:07 Відповісти
шо справді таке булькнув, чи то кацапячий фейк?
лінк плиз, як не дужe вас стурбуе.
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22.03.2022 06:16 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3327546/dlya_nas_chervona_liniya_tse_vtratyty_suverenitet_zelenskyyi
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22.03.2022 06:20 Відповісти
не бачу там лінка на відео і саме тії слова:
"але ми точно знаємо, що люди, які в Маріуполі, не все те відчувають, що ті, хто в Києві."
мав на увазі саме це...
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22.03.2022 06:34 Відповісти
А при чем тут видео? Или Вы хотите сказать что Цензор врет? Или если я предоставлю видео то Вы скажете что нет запаха и вкуса?
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22.03.2022 06:40 Відповісти
я хотів сказати тільки те що сказав, а не ваше "ілі".
нема так нема...
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22.03.2022 06:45 Відповісти
Если найдете, то распространите. А то мне, например, невмоготу смотреть его прессухи с постоянным кривлянием и переливанием из пустого в порожнее.
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22.03.2022 06:57 Відповісти
Украина сейчас в очень сложной ситуации.Никто не ожидал,что враг будет не один.По сути,враги скрытые оказались и со стороны.с какой не ждали.Не ждали,что Германия свысшими чиновниками ЕС подыграюдт агрессии врага,отказом принимать серьёзные санкции к россии.Не ждали,что под предводительством Германии будет сорвана своевременность поставки орудия Украине,которую готовы дать некоторые страны даже из НАТО.Не ждали,что руководство ЕС будет тормозить транзит поставки вооружений Украине..И самое главное.эТО ДЕЛАЛОСЬ НАМЕРЕННО.Плевать,что придумывались нереальные "отмазки",типа не дать путину обвинять НАТО и тем самым развязать третью мировую-ранее НАТО без проблем перекрывало небо в Югославии,Ливии,Сирии,не боясь тех же угроз.Просто бизнес превысил не только порядочность и совесть Германии и ЕС,но и даже некоторые обязательства по международным договорам.И это прошло безнаказано.Общество на западе не затребовало законного вмешательство...далее.никто не ожидал практического тпредательства Украины со стороны ООН.Никаких карательных серьёзных санкций и никакой защиты по обязательствам..Предали нас и МАГАТЭ,чего тоже никто не ожидал..Короче,нас предало почти всё,что могло и некоторое ладе было ДОЛЖНО поддержать и защитить.Сейчас Украине реально нужна пауза для "перестройки" по ходу войны и переориентации отношений с вчерашними партнёрами.А главное,нужна пауза в обстрелах и блокаде городов. Единственно что очень важно-потеряем ли мы что-то ,пойдя на паузу для переговорных процессов ? Сможем ли за это время получить оружие,расставить его на позициях и решить вопросы с перераспределением армии и перераспределением защиты объектов инфраструктуры,которая оказалась неготовой к войне.особенно в части захвата АЭС....Так что сам факт переговорного тпроцесса. ВОЗМОЖНО, сможет решить вопрос выигрыша времени..И следует учесть,что пвзрушительные процессы всё таки идут в России.хотя и неустраивающими нас темпами...Главное,на переговорах держать "красной линией" вопрос о суверенитете,...и надеяться,что пауза сможет нам подыграть...Всё это ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ,что пуза будет (остановка обстрелов,корридоры для эвакуаций,ремонтные работы инфраструктур)
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22.03.2022 06:11 Відповісти
Нужно ещё на время войны.как минимум взять на ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЯЕНИЕ всю энергетику из частных рук..Что касается "зелёной команды" то тут вопрос неоднозначный и есть не только открытые колаборанты,есть скрытые и затаившиеся силы.не подпавшие под запрет,но которые ради мести и власти готовых "вставить палки" во внутреннюю стабильность и монолитность
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22.03.2022 06:29 Відповісти
получить ожидщаемое оружие и транспортировать его в украину.Сможем ли перестроить войска и позиции.Сможем ли успеть использовать паузу для "залатывания дыр" в обороне..Весь вопрос,ДАСТ ЛИ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС ЭТУ ПАУЗУ? И ещё важно придерживаться "красной линии"-сохранение суверенитета.Потеря суверенитета сделает бесполезными всю защиту за эти восемь лет .Ни под какима видом нельзя торговать суверенитетом ни под каким гуманизмом типа "созранение жизни отдельных городов".Сейчас "критическим городом" является ВСЯ Украина.Гибнут люди ВО ВСЕХ городах.Да,.Мариуполю совсем трудно,некоторые города еле держатся,но цена ВСЕЙ Украины много выше. если уж начали защищаться,то не станем такими как Беларусь.Переговоры нужны в основном только дляпаузы,поскольку ни в какие договорённости России нельзя верить.Нельзя надеяться и на ООН,а особенно нельзя надеяться на посредников в переговорах,поскольку многие имеют свой интерес на крови Украины.Только прямые переговоры и только при прекращении огня и предоставлении гумакнитарных коридоров..А там.как Бог пошлёт..
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22.03.2022 06:26 Відповісти
О как... ЕС теперь нам враги... Сильнейшая мысль. Развивайте свою мысль далее, пока обитатели планетной системы звезды Альфа Центавра тоже не станут врагами Украины.
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22.03.2022 07:02 Відповісти
не надо уродствовать..Ни ЕС,а конкретно руководство ЕС и руководство ООН..Эти борели-гутерреши,а не страны.Польша,Прибалтика и другие-тоже страны ЕС,но помогают...
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22.03.2022 08:25 Відповісти
О боже! Я что-то пропустил? Когда они напали? Ох уж это НАТО с ООН. Круглосуточно бомбят наши города, изверги.
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22.03.2022 09:10 Відповісти
Россия-это отдельная темв и очевидна.так как и беларусь с Китаем. ПОМОГАЮТ России дельцы из Германии и ЕС,которые и контролируют Германию и ЕС.Даже не нападая открыто,они сделали Украине вреда столько,сколько могли и было в их силах..И хочется верить,что это не останется незамеченным и безнаказанным..Обидно.что и зажравшееся западное общество забыло,как относительно недавно уссыкалось со страху,особенно немцы,что "Варшавский договор" стоял у них за стеной ,хотя ни единый снаряд не разорвался на их территории...Вопрос о моральной ответственности людей и о вредительстве чиновников Германии и ЕС мной говорилось.так что "не переводи стрелки" только на одного активного агрессора
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22.03.2022 09:45 Відповісти
Проклятые немецкие буржуи заставляли бубасика отводить наши войска на своей территории в одностороннем порядке? Мешали под личным контролем спасать сержанта Журавля? Заставляли оборонный бюджет в асфальт закатывать? Вынуждали патриотов бросать в СИЗО? Под пытками заставили бородатую бабушку скрывать от американского правосудия?
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22.03.2022 09:51 Відповісти
Бубочка, перелогинься...
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22.03.2022 11:11 Відповісти
это ты шустренько тут зарегистрировался, когда украинская армия сбавила обороты?..А до этого какой ник тут имел ,бот ?
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22.03.2022 12:53 Відповісти
Бот кремлёвский.сгинь нах отсюда !!!!
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22.03.2022 12:54 Відповісти
У всьому є нюанси.
Хтось посилено запевняв, що у нас налагодився мир з тією стороною.
Решта вже наслідки.
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22.03.2022 07:34 Відповісти
Поступок по території бути не повинно!!! Жодних. Зелень кий це має казати завжди. А не лише суверенітет.
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22.03.2022 06:33 Відповісти
Не лише по території. По Конституції
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22.03.2022 07:32 Відповісти
НЕ ЗАВАЖАЙ ЗСУ та ПАТРІОТАМ боронити Україну! прибери СВОЛОТУ з АП і кабміну! Знищуй ворогів ,а не Патріотів!
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22.03.2022 06:34 Відповісти
Как говорил красный отец Майклу Короеоне : сын, предатель тот, кто первый предложит тебе мир с врагом. Это значит, что они уже обо всём договорились.
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22.03.2022 06:47 Відповісти
Ось це точно
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22.03.2022 07:10 Відповісти
Подоляк описал структуру переговоров Украины и РФ

"Советник рассказал, что юридические группы выверяют все наработки, а консультативные - анализируют, насколько украинское общество воспримет предложения власти. Иначе, отмечает он, Киев не сможет имплементировать наработки в общие гарантии безопасности."

Знаете как это называется? Как общество так обмануть чтобы он не заметило.
У меня такое ощущение что они там с Путиным делят каравай, кому больше достанется.
Какие могут быть переговоры с агрессором и убийцей по Украине ее территории и свободе выбора?
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22.03.2022 06:55 Відповісти
Это все слуга народа 5й сезон
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22.03.2022 06:56 Відповісти
А от і пішло блєяніє.
Давайте пожаліємо людей в Маріуполі і віддамо пуцину владу.
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22.03.2022 07:31 Відповісти
А в 2014 році ми що втратили???
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22.03.2022 07:37 Відповісти
Красная линия это все что суперечит нашей конституции - это отказ от НАТО и евроинтеграции, нарушение территориальной целостности в границах 1991 года и дальше по списку. О какой такой суверенности он морозит? Это же пустые слова и никакой конкретики!
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22.03.2022 07:58 Відповісти
Яке воно некчемне,коли нема чого читать.
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22.03.2022 08:07 Відповісти
Зезрадник готує собі алібі для злиття України, для передачі нашої землі загарбнику
В грає свою роль як путлеровська маріонетка, створюючи один образ а вчиняє інше
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22.03.2022 08:08 Відповісти
ЗЕчмо - просто таки гигант мысли и красноречия. Беларусь тоже суверенная страна (типа). И выполняет все хотелки *****, несмотря на свою, типа, суверенность. И не надо прикрываться заботой о жизнях мариупольцев. Зе сделал всё, чтобы Украина проиграла в начале войны. А теперь ЗЕ обеспокоился о судьбах людей, которые не пьют кофе, а сидят в подвалах под бомбёжкой. Отец народов хренов. Под видом заботы о людях этот актёришка протягивает капитуляцию Украины. ЗЕчмо такой же калоборант, как и его ЗЕшобла
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22.03.2022 08:15 Відповісти
Зрадник!
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22.03.2022 08:37 Відповісти
Конституція - частина суверенітету.
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22.03.2022 08:42 Відповісти
Эта гундосная тварь постоянно прощупывает почву, до каких пределов можно сдать Украину *****...
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22.03.2022 08:44 Відповісти
сложно понять зеленского
то он одно говорит, то другое

то что на первой встрече донбас и крым обсуждать не будут
(а кто сказал что встреча вообще состоится?)
то что есть красные линии
нехорошие какие-то интонации пошли
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22.03.2022 08:46 Відповісти
Суверенітет як у Білорусі - мрія зеленого вислюка,і воно на троні пожитево!
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22.03.2022 08:58 Відповісти
- Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
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22.03.2022 09:20 Відповісти
Костя, який нас вивозив, розповів, що неподалік від нас кадирівці спіймали десять дівчаток. Що з ними робили десять діб, ви розумієте. А потім повісили. Їх тіла досі в Гостомелі… Такого слова немає, яким можна це все назвати. Фашисти такого не робили. Источник: https://censor.net/ru/r3326003


З ними бажаешь дововитись вова???
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22.03.2022 09:23 Відповісти
Еще у кого-то остались почему к Марику подмога не идет например? Марик сдают как пример и дизмораль чтобы вот как щас начать орать хотите так же как в Марике, нам нужен мир любой ценой итд

Это первый шаг, но как бы эти скоты не замутили второй. Не организовали нам котел с огромными потерями, чтобы переговоры пошли продуктивнее. Гондоны конченные.

Что это за президент такой который на 5й день войны умоляет о переговорах? Не смогли сдать как договаривались за 2 дня, армия им помешала, так очухались и завели шарманку. которую раскручивают все сильнее.
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22.03.2022 09:28 Відповісти
Що він несе?Що за маячня?!
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22.03.2022 09:32 Відповісти
Микола Княжицький



Дискусія про майбутнє українців. Володимир Зеленський висловився про можливі компроміси на перемовинах.

Я не ставлюся серйозно до перемовин, не бачу підстав через позицію агресора до будь-яких домовленостей на цих перемовинах. Все що їм потрібно- щоб України не було, щоб відновився Радянський Союз, щоб була знищена українська мова, бо української нації за твердженням Путіна не існує. Вони використовують перемовини для створення ілюзій у Заходу і перегрупування.

Я підтримую зараз і Володимира Зеленського і кожного українця, який чинить спротив агресору.

Тому дискусія з ******** офіційною позицією для мене скоріше світоглядна суперечка про майбутнє.

Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю європейським суспільним ЗМІ, що Україна в переговорах з РФ про закінчення війни точно не готова поступатися своїми територіями; питання гарантій безпеки, у тому числі членства в НАТО, має вирішувати народ; а щодо питань мови та прав національних меншин "можна домовлятися".

Я б сказав інакше. Для нації головне не величина території ( хоча це важливо) , а захист прав кожного представника цієї нації.

Світлої пам'яті Блаженніший Любомир Гузар це чітко пояснював :

«Повсюдно у промовах наших політичних діячів звучить фраза "Любімо Україну!"
Такий милозвучний вислів часто прикриває певну неточність. У чому вона полягає? Сама вказівка на державу відвертає увагу від її громадян. Ведемо ось до чого: чи відчуваєте якусь різницю між "любіть Україну" і "любіть українців"?
Бути громадянином України - означає любити українців, усвідомлювати, хто ми є і хто разом із нами творить цей народ.»

Ось з цієї позиції потрібно підходити і до політики.

Що важливіше для українця: безправне бідне життя, наприклад у Горлівці, яка з цілою Україною входить в путінський СРСР, чи гідне і щасливе у європейському Києві, Львові чи Полтаві? Ми любимо Горлівку і маємо боротися за кожен клаптик нашої землі, але не заради землі, а заради українця з Горлівки. Саме звідти, між іншим був Микола , покійний чоловік Тетяна Чорновол, який загинув героєм від кулі окупанта. Чи маємо деокупувати Горлівку? Безсумнівно. Але якщо Горлівка разом з Україною стане частиною «руського міра», то чи можна це назвати деокупацією?

Крим - особлива ситуація. Крим - це єдина батьківщина кримських татар. І якщо ми боремося за власну свободу, то ще сильніше маємо боротися за свободу кримських татар і за Крим.

Навіщо НАТО українцям? Для захисту від агресора. А захист - не питання референдуму, а питання політичної відповідальності влади, яка закріплена на референдумі. Для цього нація владу і обирає.

Тобто очільники держави мають сказати людям: найбільшу безпеку ми вам гарантуємо у такий і такий спосіб. Підтримуєте? Голосуйте!!!

Владу вибирають, щоб вона захистила кожного громадянина, а не для того, щоб боячись відповідальності на референдумах питала у громадян, як їх захистити.

Якщо є дієвіші способи захисту, ніж вступ у НАТО, влада має їх застосувати.

На мою думку, дієвіших немає, але я можу помилятися.

Існують же програми партнерства і союзництва поза НАТО, наприклад . Можливо, Зеленський володіє ще й додатковою інформацією і можливостями. Втім, такі рішення не на референдумах приймаються, хоча можуть на референдумах затверджуватися.

І нарешті мова і права меншин. Найголовніше насправді для існування нації. Ніхто з жодної з міжнародних організацій не фіксував в Україні порушення прав меншин.

Ми розуміємо, що не про меншини йдеться, а про бажання Росії знищити українську мову. І як можна домовлятися з Путіним про самогубство українців я не розумію.

Думаю, цього не розуміє і Зеленський. Сподіваюся на це. І тому вважаючи будь-який переговорний процес позитивним переконаний, що наше майбутнє вирішуватиметься не на цих переговорах.
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22.03.2022 09:33 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼+++++
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22.03.2022 09:38 Відповісти
Щодо РЕФЕРЕНДУМУ :


Для тих, кого турбує референдум, повідомляю - питання ліквідації незалежності України,
порушення державного суверенітету,
територіальної цілісності України,
створення загрози національній безпеці України - не можуть бути предметом
РЕФЕРЕНДУМУ 😡
Зеленському передайте !!
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22.03.2022 09:37 Відповісти
Якщо пан президент говорить без листочка (нема сценарію для актора), то виходить не дуже.
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22.03.2022 09:53 Відповісти
Навпаки, якщо він не зачітує єрмаківсько/портновські спічі, то іноді виходить щось путнє
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22.03.2022 11:22 Відповісти
Вова, ти ж, який не який, юрист. Ці "червоні смуги" прописані в Конституції.
Конституція України - Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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22.03.2022 10:06 Відповісти
Починається риторика відмови від НАТО і здачі півдня і сходу України і це тільки сліпий не бачить! Зе, не думай що тут народ такий же тупий як в кацапстані!
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22.03.2022 12:23 Відповісти
щас дивлюся пряму трансляцію в'ю Зе журикам на Суспільному. Таки да, він відмовляється від перспективи вступу в НАТО; як "компроміс", мовляв РФ інакше не буде вести переговори, бо в 1991 "вони домовились" з НАТО про нерозширення
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22.03.2022 13:56 Відповісти
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