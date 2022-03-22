Мэр Борисполя призвал жителей выехать из города. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении на странице Facebook.
Он отметил, что это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий, территорий боевых действий.
"Я обращаюсь к гражданскому населению быть разумными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своими автомобилями можете выехать", - сказал Борисенко.
Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.
"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Насущной нужды находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - заметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.
Пожалуйста, подождите...
Тобто лівий берег Києва у сильній небезпеці?
https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1505910834303848449?s=20&t=63l5Gb1ZD_fHA9C576k85g
https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1506019236153794561?s=20&t=63l5Gb1ZD_fHA9C576k85g
А сидять вони у селах Перемога, Велика Димерка та Богданівка.
Війська обмежені в діях , бо як тільки кацапні від них починає - прилітати , вони тут же б'ють по цивільним , по житловим кварталам .
Тому - чим менше цивільних , за спиною ЗСУ , тим більше в них розв'язані руки .. .
Хіба треба бути чиїмось прес аташе , щоб усвідомлювати прості і природні речі ? .
Слава Богу що він не мер мого міста.
І виїхати не з України , а з територій , на яких зараз ведуться бойові дії . Не перекручуй .