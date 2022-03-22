Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста. ВIДЕО

Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців виїхати з міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій, територій бойових дій.

"Я звертаюся до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах автомобілями своїми можете виїхати", - сказав Борисенко.

Він зауважив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.

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"Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо", - зауважив він, звертаючись до тих, хто перебуває в місті.