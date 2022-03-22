У Украины достаточно средств для ведения оборонных действий, - Байден

Президент США Джо Байден считает, что у Украины достаточно снаряжения и средств для обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Идея относительно того, что у них недостаточно современных ресурсов, просто не соответствует действительности. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы прибегать к подробностям, но суть в том, что у них есть все необходимое, чтобы делать то, что они делают", – сказал Байден на встрече с представителями крупного бизнеса.

Он добавил, что США направили Украине и союзникам из НАТО в регионе "значительную военную помощь", отправленное оружие позволяет уничтожать танки, вертолеты и самолеты противника.

Кроме того, Байден опроверг наличие в США биологического и химического оружия в Европе.

По его словам, Россия "утверждает, что у нас в Америке есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, это просто неправда".

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Он добавил: "Они (Россия. – Ред.) также заявляют, что в Украине есть биологическое и химическое оружие. Это очевидный признак того, что они сами рассматривают возможность использования того и другого".

Лидер США также предупредил, что РФ не откажется от идеи "соглашения под чужим флагом" и возможности применения в Украине химического оружия.

Байден объяснил: "Каждый раз, когда он (Путин. – Ред.) начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, НАТО, Украина или Соединенные Штаты собираются сделать, это значит, что он готовится это сделать. Это не шутка", – подчеркнул президент США.