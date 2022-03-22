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У Украины достаточно средств для ведения оборонных действий, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден считает, что у Украины достаточно снаряжения и средств для обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Идея относительно того, что у них недостаточно современных ресурсов, просто не соответствует действительности. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы прибегать к подробностям, но суть в том, что у них есть все необходимое, чтобы делать то, что они делают", – сказал Байден на встрече с представителями крупного бизнеса.

Он добавил, что США направили Украине и союзникам из НАТО в регионе "значительную военную помощь", отправленное оружие позволяет уничтожать танки, вертолеты и самолеты противника.

Кроме того, Байден опроверг наличие в США биологического и химического оружия в Европе.

По его словам, Россия "утверждает, что у нас в Америке есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, это просто неправда".

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Он добавил: "Они (Россия. – Ред.) также заявляют, что в Украине есть биологическое и химическое оружие. Это очевидный признак того, что они сами рассматривают возможность использования того и другого".

Лидер США также предупредил, что РФ не откажется от идеи "соглашения под чужим флагом" и возможности применения в Украине химического оружия.

Байден объяснил: "Каждый раз, когда он (Путин. – Ред.) начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, НАТО, Украина или Соединенные Штаты собираются сделать, это значит, что он готовится это сделать. Это не шутка", – подчеркнул президент США.
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Топ комментарии
+30
дідо Байден! не жмися!! трохи суперракет- не обідніє Вашингтонська волость
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22.03.2022 07:44
+24
Я Люсі не вірив до війни, а зараз не вірю тим більше. Ця паскуда почала свій чорний рот відкривати на НАТО, яке воно погане і що Порошенко винен в теперішній війні.
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22.03.2022 08:04
+17
Оборонних засобів забагато не буває...
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22.03.2022 07:45
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Наш американський многоходовочнік-бандерівець.

Які ж у нас тупі дописувачі, що не розуміють елементарних речей. Хоча нє, вони не тупі, вони - вороги.
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22.03.2022 09:14 Ответить
"вони мають усе необхідне..." шкода, що не можна його на пару днів в Маріуполь відправити, аби він особисто скористувався отим всім необхідним, що вони там "мають"...
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22.03.2022 09:37 Ответить
Почему кто то решает чего у нас достаточно?
Лично мне бы хотелось всего побольше... + яд оружие и самолёты....
Можно боевые беспилотники с ракетами...
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22.03.2022 09:41 Ответить
Боевых слонов еще у нас нету, а где то они есть....
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22.03.2022 10:37 Ответить
Вы Байдену не подавайте такую идею.... Не то получим вместо ПВО - слонов.....
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22.03.2022 12:17 Ответить
яких нахрєн оборонних? ті суки гвалтують наших дівчаток, вбивають і знущаються! вже нема мови про руйнації... і ця мордорська наволоч не зупиниться і перед вашими ссикливими натівськими кордонами!
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22.03.2022 09:44 Ответить
Оборонних - так, але на вичищення окупованих територій від свинособак - ні
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22.03.2022 11:27 Ответить
Чому ж такі руйнаціїї і втрати, якою міркою міряєш, Джо? Плюс-мінус мільйон ?Коли загинула тисяча мериканцвв в афганістані, ви в паніці вивели війська Та ти просто нацист якийсь, дядя
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22.03.2022 12:20 Ответить
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