Україна має достатньо засобів для ведення оборонних дій, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що Україна має достатньо спорядження та засобів для оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ідея щодо того, що у них недостатньо сучасних ресурсів, просто не відповідає дійсності. Я не збираюся витрачати час на те, щоб вдаватися до подробиць, але суть у тому, що вони мають усе необхідне, щоб робити те, що вони роблять", - сказав Байден на зустрічі з представниками великого бізнесу.

Він додав, що США направили Україні та союзникам з НАТО в регіоні "значну військову допомогу", відправлена зброя дозволяє знищувати танки, гелікоптери та літаки супротивника.

Крім того, Байден відкинув наявність у США біологічної та хімічної зброї в Європі.

За його словами, Росія "стверджує, що у нас в Америці є біологічна, а також хімічна зброя в Європі, це просто неправда".

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Він додав: "Вони (Росія. – Ред.) також заявляють, що в Україні є біологічна та хімічна зброя. Це очевидна ознака того, що вони самі розглядають можливість використання того й іншого".

Лідер США також попередив, що РФ не відмовиться від ідеї "угоди під чужим прапором" та можливості застосування в Україні хімічної зброї.

Байден пояснив: "Кожного разу, коли він (Путін. – Ред.) починає говорити про щось, що, на його думку, НАТО, Україна чи Сполучені Штати збираються зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", – наголосив президент США.