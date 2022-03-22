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Україна має достатньо засобів для ведення оборонних дій, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден вважає, що Україна має достатньо спорядження та засобів для оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ідея щодо того, що у них недостатньо сучасних ресурсів, просто не відповідає дійсності. Я не збираюся витрачати час на те, щоб вдаватися до подробиць, але суть у тому, що вони мають усе необхідне, щоб робити те, що вони роблять", - сказав Байден на зустрічі з представниками великого бізнесу.

Він додав, що США направили Україні та союзникам з НАТО в регіоні "значну військову допомогу", відправлена зброя дозволяє знищувати танки, гелікоптери та літаки супротивника.

Крім того, Байден відкинув наявність у США біологічної та хімічної зброї в Європі.

За його словами, Росія "стверджує, що у нас в Америці є біологічна, а також хімічна зброя в Європі, це просто неправда".

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Він додав: "Вони (Росія. – Ред.) також заявляють, що в Україні є біологічна та хімічна зброя. Це очевидна ознака того, що вони самі розглядають можливість використання того й іншого".

Лідер США також попередив, що РФ не відмовиться від ідеї "угоди під чужим прапором" та можливості застосування в Україні хімічної зброї.

Байден пояснив: "Кожного разу, коли він (Путін. – Ред.) починає говорити про щось, що, на його думку, НАТО, Україна чи Сполучені Штати збираються зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", – наголосив президент США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
дідо Байден! не жмися!! трохи суперракет- не обідніє Вашингтонська волость
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22.03.2022 07:44
+24
Я Люсі не вірив до війни, а зараз не вірю тим більше. Ця паскуда почала свій чорний рот відкривати на НАТО, яке воно погане і що Порошенко винен в теперішній війні.
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22.03.2022 08:04
+17
Оборонних засобів забагато не буває...
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22.03.2022 07:45
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Наш американський многоходовочнік-бандерівець.

Які ж у нас тупі дописувачі, що не розуміють елементарних речей. Хоча нє, вони не тупі, вони - вороги.
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22.03.2022 09:14 Відповісти
"вони мають усе необхідне..." шкода, що не можна його на пару днів в Маріуполь відправити, аби він особисто скористувався отим всім необхідним, що вони там "мають"...
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22.03.2022 09:37 Відповісти
Почему кто то решает чего у нас достаточно?
Лично мне бы хотелось всего побольше... + яд оружие и самолёты....
Можно боевые беспилотники с ракетами...
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22.03.2022 09:41 Відповісти
Боевых слонов еще у нас нету, а где то они есть....
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22.03.2022 10:37 Відповісти
Вы Байдену не подавайте такую идею.... Не то получим вместо ПВО - слонов.....
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22.03.2022 12:17 Відповісти
яких нахрєн оборонних? ті суки гвалтують наших дівчаток, вбивають і знущаються! вже нема мови про руйнації... і ця мордорська наволоч не зупиниться і перед вашими ссикливими натівськими кордонами!
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22.03.2022 09:44 Відповісти
Оборонних - так, але на вичищення окупованих територій від свинособак - ні
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22.03.2022 11:27 Відповісти
Чому ж такі руйнаціїї і втрати, якою міркою міряєш, Джо? Плюс-мінус мільйон ?Коли загинула тисяча мериканцвв в афганістані, ви в паніці вивели війська Та ти просто нацист якийсь, дядя
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22.03.2022 12:20 Відповісти
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