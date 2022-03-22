США и Франция выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ из-за продолжения наступления на Украину.
Об этом говорится в сообщении МИД Франции по результатам разговора Блинкена и Ле Дриана, информирует УП, передает Цензор.НЕТ.
Министры обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную военным вторжением России и неизбирательным обстрелом российскими войсками украинских городов.
"Они отметили неотложность и приоритетность установления полного прекращения огня на всей территории Украины" - говорится в сообщении.
"Оба министра отметили необходимость дальнейшего ужесточения санкций, столкнувшись с продолжением российского наступления. Министры также подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению безопасности украинских ядерных установок" - сообщили в МИД Франции.
Два министра также обсудили подготовку встреч глав государств и правительств стран-членов НАТО и G7 в этот четверг в Брюсселе, а также участие президента США в Европейском совете.
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Мадьяри з німцями не дають??
Чим швидше мацкалів задушать
тім більше грошей збережуть
Аксіома.
Що мені з того, що ще щось десь посилюється, якщо сьогодні 50-ти кілометрова (!) черга фур на польсько-білоруському кордоні (зібралась за ДВА дні акції) спокійно повезла підсанкційні товари в мордор???
ГА, панове президенти???