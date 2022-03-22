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США и Франция выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступили за дальнейшее ужесточение санкций против РФ из-за продолжения наступления на Украину.

Об этом говорится в сообщении МИД Франции по результатам разговора Блинкена и Ле Дриана, информирует УП, передает Цензор.НЕТ.

Министры обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную военным вторжением России и неизбирательным обстрелом российскими войсками украинских городов.

"Они отметили неотложность и приоритетность установления полного прекращения огня на всей территории Украины" - говорится в сообщении.

"Оба министра отметили необходимость дальнейшего ужесточения санкций, столкнувшись с продолжением российского наступления. Министры также подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению безопасности украинских ядерных установок" - сообщили в МИД Франции.

Два министра также обсудили подготовку встреч глав государств и правительств стран-членов НАТО и G7 в этот четверг в Брюсселе, а также участие президента США в Европейском совете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз вряд ли согласует новый пакет санкций против России за эту неделю, - Боррель
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Топ комментарии
+20
Мадяри будуть робити те що їм скажуть а не те що вони хочуть
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22.03.2022 09:11
+11
да добивайте а потом разделите рашку
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22.03.2022 09:08
+8
"Диверсанты" постарались: в Лондоне посольство россии окрасилось в цвета флага Украины (фото)

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22.03.2022 09:15
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да добивайте а потом разделите рашку
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22.03.2022 09:08 Ответить
Це все фігня. Мадяри ще вчора сказали, що не підтримають будь-які наступні санкції ЄС...
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22.03.2022 09:08 Ответить
Мадяри будуть робити те що їм скажуть а не те що вони хочуть
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22.03.2022 09:11 Ответить
Допросяться путєн ввєді, потом будуть просити закрити небо...
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22.03.2022 09:28 Ответить
***** ******* Закарпатье обещало
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22.03.2022 10:02 Ответить
РУС200. МАРІУПОЛЬ. НАРКОМАНСЬКА ЛОГІКА ОКУПАНТІВ.
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22.03.2022 09:12 Ответить
Ну той вводите!!В чому справа??
Мадьяри з німцями не дають??
Чим швидше мацкалів задушать
тім більше грошей збережуть
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22.03.2022 09:13 Ответить
Наша пісня гарна нова...
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22.03.2022 09:13 Ответить
Ключову роль у боротьбі із злочинцями грає не жорстокість покарання, а його невідворотність.
Аксіома.
Що мені з того, що ще щось десь посилюється, якщо сьогодні 50-ти кілометрова (!) черга фур на польсько-білоруському кордоні (зібралась за ДВА дні акції) спокійно повезла підсанкційні товари в мордор???
ГА, панове президенти???
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22.03.2022 09:26 Ответить
"Диверсанты" постарались: в Лондоне посольство россии окрасилось в цвета флага Украины (фото)

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22.03.2022 09:15 Ответить
Названо имя преступника, руководящего уничтожением Мариуполя. Это Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года. Именно он руководил операцией в Сирии. ОТ ПИКА
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22.03.2022 09:15 Ответить
В Гаазі розповідатиме, що "виконував наказ".
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22.03.2022 14:10 Ответить
А бригаденфюрер Шольц, что воздержался пока?
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22.03.2022 09:16 Ответить
слишком глубоко русская труба вошла
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22.03.2022 09:17 Ответить
А что по этому поводу думает квартал 95 ?
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22.03.2022 09:18 Ответить
А що, вону думати можуть ???
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22.03.2022 09:20 Ответить
Вибачте - "вони".
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22.03.2022 09:21 Ответить
Та ні, таки "вону". Можливо, "воню".
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22.03.2022 09:24 Ответить
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22.03.2022 09:28 Ответить
Ну, зробити демарш і заборонити показ сватів на раша тв
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22.03.2022 09:23 Ответить
.Гансы озабочено жуют сосиску с пивасиком ...
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22.03.2022 09:18 Ответить
гансы ********* путинскую сосиску, мадяры с бочков тоже полизывают
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22.03.2022 09:20 Ответить
Карфаген має бути зруйнований (Carthago delenda est)
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22.03.2022 09:20 Ответить
каРФаген
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22.03.2022 14:12 Ответить
фашисты прут, надо насыпать.
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22.03.2022 09:33 Ответить
Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві. Рішення Renault відновити виробництво нібито має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером: https://biz.liga.net/ua/all/avto/novosti/frantsuzskiy-avtoproizvoditel-renault-vozobnovil-rabotu-svoego-zavoda-v-rossii
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22.03.2022 12:30 Ответить
 
 