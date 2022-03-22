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США і Франція виступили за подальше посилення санкцій проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкции

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан виступили за подальше посилення санкцій проти РФ через продовження нею наступу на Україну.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Франції за результатами розмови Блінкена і Ле Дріана, інформує УП, передає Цензор.НЕТ.

Міністри обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену військовим вторгненням Росії та невибірковим обстрілом російськими військами українських міст.

"Вони наголосили на невідкладності і пріоритетності встановлення повного припинення вогню на всій території України" - йдеться у повідомленні.

"Обидва міністри відзначили необхідність подальшого посилення санкцій, зіткнувшись із продовженням російського наступу. Міністри також підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення безпеки українських ядерних установок" - повідомили в МЗС Франції.

Двоє міністрів також обговорили підготовку зустрічей глав держав і урядів країн-членів НАТО і G7 цього четверга в Брюсселі, а також участь президента США в Європейській раді.

Також читайте: Євросоюз навряд чи погодить новий пакет санкцій проти Росії за цей тиждень, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Мадяри будуть робити те що їм скажуть а не те що вони хочуть
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22.03.2022 09:11
+11
да добивайте а потом разделите рашку
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22.03.2022 09:08
+8
"Диверсанты" постарались: в Лондоне посольство россии окрасилось в цвета флага Украины (фото)

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22.03.2022 09:15
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да добивайте а потом разделите рашку
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22.03.2022 09:08 Відповісти
Це все фігня. Мадяри ще вчора сказали, що не підтримають будь-які наступні санкції ЄС...
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22.03.2022 09:08 Відповісти
Мадяри будуть робити те що їм скажуть а не те що вони хочуть
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22.03.2022 09:11 Відповісти
Допросяться путєн ввєді, потом будуть просити закрити небо...
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22.03.2022 09:28 Відповісти
***** ******* Закарпатье обещало
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22.03.2022 10:02 Відповісти
РУС200. МАРІУПОЛЬ. НАРКОМАНСЬКА ЛОГІКА ОКУПАНТІВ.
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22.03.2022 09:12 Відповісти
Ну той вводите!!В чому справа??
Мадьяри з німцями не дають??
Чим швидше мацкалів задушать
тім більше грошей збережуть
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22.03.2022 09:13 Відповісти
Наша пісня гарна нова...
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22.03.2022 09:13 Відповісти
Ключову роль у боротьбі із злочинцями грає не жорстокість покарання, а його невідворотність.
Аксіома.
Що мені з того, що ще щось десь посилюється, якщо сьогодні 50-ти кілометрова (!) черга фур на польсько-білоруському кордоні (зібралась за ДВА дні акції) спокійно повезла підсанкційні товари в мордор???
ГА, панове президенти???
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22.03.2022 09:26 Відповісти
"Диверсанты" постарались: в Лондоне посольство россии окрасилось в цвета флага Украины (фото)

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22.03.2022 09:15 Відповісти
Названо имя преступника, руководящего уничтожением Мариуполя. Это Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года. Именно он руководил операцией в Сирии. ОТ ПИКА
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22.03.2022 09:15 Відповісти
В Гаазі розповідатиме, що "виконував наказ".
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22.03.2022 14:10 Відповісти
А бригаденфюрер Шольц, что воздержался пока?
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22.03.2022 09:16 Відповісти
слишком глубоко русская труба вошла
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22.03.2022 09:17 Відповісти
А что по этому поводу думает квартал 95 ?
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22.03.2022 09:18 Відповісти
А що, вону думати можуть ???
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22.03.2022 09:20 Відповісти
Вибачте - "вони".
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22.03.2022 09:21 Відповісти
Та ні, таки "вону". Можливо, "воню".
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22.03.2022 09:24 Відповісти
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22.03.2022 09:28 Відповісти
Ну, зробити демарш і заборонити показ сватів на раша тв
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22.03.2022 09:23 Відповісти
.Гансы озабочено жуют сосиску с пивасиком ...
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22.03.2022 09:18 Відповісти
гансы ********* путинскую сосиску, мадяры с бочков тоже полизывают
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22.03.2022 09:20 Відповісти
Карфаген має бути зруйнований (Carthago delenda est)
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22.03.2022 09:20 Відповісти
каРФаген
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22.03.2022 14:12 Відповісти
фашисты прут, надо насыпать.
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22.03.2022 09:33 Відповісти
Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві. Рішення Renault відновити виробництво нібито має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером: https://biz.liga.net/ua/all/avto/novosti/frantsuzskiy-avtoproizvoditel-renault-vozobnovil-rabotu-svoego-zavoda-v-rossii
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22.03.2022 12:30 Відповісти
 
 