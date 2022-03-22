США і Франція виступили за подальше посилення санкцій проти РФ
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Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан виступили за подальше посилення санкцій проти РФ через продовження нею наступу на Україну.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Франції за результатами розмови Блінкена і Ле Дріана, інформує УП, передає Цензор.НЕТ.
Міністри обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену військовим вторгненням Росії та невибірковим обстрілом російськими військами українських міст.
"Вони наголосили на невідкладності і пріоритетності встановлення повного припинення вогню на всій території України" - йдеться у повідомленні.
"Обидва міністри відзначили необхідність подальшого посилення санкцій, зіткнувшись із продовженням російського наступу. Міністри також підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення безпеки українських ядерних установок" - повідомили в МЗС Франції.
Двоє міністрів також обговорили підготовку зустрічей глав держав і урядів країн-членів НАТО і G7 цього четверга в Брюсселі, а також участь президента США в Європейській раді.
Будь ласка, зачекайте...
Мадьяри з німцями не дають??
Чим швидше мацкалів задушать
тім більше грошей збережуть
Аксіома.
Що мені з того, що ще щось десь посилюється, якщо сьогодні 50-ти кілометрова (!) черга фур на польсько-білоруському кордоні (зібралась за ДВА дні акції) спокійно повезла підсанкційні товари в мордор???
ГА, панове президенти???