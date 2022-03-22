Встреча Зеленского и Путина является ключевой для мира в Украине, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Зустріч президентів України та Росії є ключовою для відновлення миру. Такий саміт може відбутися тоді, коли буде напрацьовано можливі компроміси для розмови віч-на-віч.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк.
"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины", - заявил он.
По словам Подоляка, Зеленский - единственный человек сегодня, как мне кажется, которая точно понимает все аспекты того, что происходит сегодня между двумя странами.
"Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть контакты с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - отметил Подоляк.
При этом он отказался прогнозировать, когда эта встреча может состояться. Пока нет конкретной даты.
Подоляк отметил, что Украина "показала свою боеспособность и свою логистическую зрелость", смогла "построить инфраструктуру войны". Это и дает возможность вести переговоры правильно и подготовить очень хорошую позицию для президента".
Пожалуйста, подождите...
У. Черчилль
Даже один метр Украинской земли отданный оккупантам под любые гарантии и уверения будет позором. Не для Украины, для всего цивилизованного мира.
Даже один метр украинской отданный оркам будет победой РФюрера и Знаком, что можно и нужно идти дальше...
Вчерашнее заявление Зеленского на тему референдума по «компромиссам с Москвой» (читайте - НАТО и язык), это прямая угроза «партии войны», которая не желает ничего слышать о компромиссах с Россией. Условная «партия войны» это с одной стороны оппозиция, т е «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Рудык. С другой стороны это командование ВСУ во главе с генералом Залужным. С оппозицией командование ВСУ не связано никак, несмотря на то, что генерал Забродский из партии Порошенко в генштабе частый гость.
В Офисе президента видят, идею компромиссов с Москвой категорически не приемлет треть граждан страны. АнтиНАТОвские заявления представителей власти нарвались на недовольное бурчание в Верховной раде не только оппозиции, но и минимум половины депутатов самой «Слуги народа», т е той ее части, которая тесно связана с волонтерами и армией. Негатив власть попыталась переключить снова на оппозицию, именно с этим было связано заявление Арестовича, мол, «войну спровоцировал Порошенко» и Антона Геращенко, мол, партия Порошенко недостаточно занималась обороной государства. Отдельной темой стал указ Зеленского, обязывающий оппозиционные каналы вещать в общей сетке.
Однако Порошенко ловушку искусно обошел. В ответ на обвинения он выступил с очередным призывом к единению против внешнего врага. Общий марафон? Прекрасно. Каналы «Прямой» и «5-й» сами, без принуждения свернули вещание и объявили, что ожидают выделенного для них времени в общем марафоне. А сами продолжают вещать в Ютуб. Теперь в идиотской ситуации оказалась власть, если эфирное время оппозиционным каналам не выделят, либо выделят посреди ночи, это будет означать введение цензуры в чистом виде. А это будет откровенный карт-бланш оппозиции начинать критику власти в полный голос со всех их площадок. При поддержке западных партнеров.
Вот тут и появилось заявление Зеленского, суть которого сводится к следующему. В НАТО Украину прямо сейчас не берут (читайте - НАТО в войну против России вступать не хочет), значит, Украина организует систему безопасности на основе договоров со странами-членами НАТО (привет «финляндизация», Финляндия взаимодействует с НАТО именно так). Украина готова к компромиссам, но к каким именно народ скажет на референдуме.
Источники сообщают, что идею референдума озвучил лично Ермак. Поскольку опросы сообщают, что больше 60% граждан желают завершения войны компромиссом при участии третьих государств, референдумом власть хочет легализовать полный отказ Украины от движения в НАТО, а в перспективе и от ЕС. Референдум даст ответы на все вопросы и заткнет рот «партии войны». Против воли большинства не попрешь.
Таким образом, в Офисе президента хотят, чтобы сам украинский народ на референдуме дал президенту Путину то, ради чего он начал войну и уже убил тысячи их сограждан.
Признаем, идея гениальна. Люди в своей массе трусливы. Воинственная часть населения это всегда меньшинство. Какая там Украина? Мы уверены, если бы в Англии в 1942 г. провели такой референдум, большинство проголосовало бы за компромисс с Гитлером, лишь бы завершился кошмар войны. Каким будет результат такого референдума, предсказать несложно. Источники сообщают, Ермак заверил Зеленского, что ради такого российская сторона организует полное прекращение огня и даже допуск представителей ЦИК в полуокруженный Чернигов и блокированный Маруполь.
Есть правда опасность, что заявление Зеленского сейчас взорвет настроения самого народа. Не оппозиции, а простых людей. Наши собеседники из офисов оппозиционных партий рассказали, что вчера вечером их телефоны и лоптопы раскалялись от звонков и сообщений волонтеров, гражданских активистов, героев войны и подобных, готовых уже сейчас массово записывать обращения к власти и выражать возмущение идеей референдума во время войны. Не до конца понятна и реакция депутатов в монобольшинстве. Часть депутатов точно будут против.
Идея референдума - не панацей, это ход ва-банк. А такой ход часто заканчивается катастрофой.
Тобто, майже три роки заглядав в очі чи ще кудись, будував магістралі для швидкого пересування ворога по нашій території, казав, що путлєр не нападе, зараз - він єдиниф, хто знає істину?
Чи не придурок цей Подоляк?
... Путаясь в соплях после переговоров вышел Зеленский...
Ти президент ще тільки тому, що український народ своєю кров'ю боронить свободу своєї країни, великою кров'ю і стражданнями.
Господи, дай розуму оцим глашатаям!
Боюсь после второй - может ударить яд оружием..