Встреча Зеленского и Путина является ключевой для мира в Украине, - Подоляк

Зустріч президентів України та Росії є ключовою для відновлення миру. Такий саміт може відбутися тоді, коли буде напрацьовано можливі компроміси для розмови віч-на-віч.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк.

"Любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, – Подоляк

По словам Подоляка, Зеленский - единственный человек сегодня, как мне кажется, которая точно понимает все аспекты того, что происходит сегодня между двумя странами.

"Безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть контакты с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - отметил Подоляк.

При этом он отказался прогнозировать, когда эта встреча может состояться. Пока нет конкретной даты.

Подоляк отметил, что Украина "показала свою боеспособность и свою логистическую зрелость", смогла "построить инфраструктуру войны". Это и дает возможность вести переговоры правильно и подготовить очень хорошую позицию для президента".