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Зустріч Зеленського і Путіна є ключовою для миру в Україні, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Зустріч президентів України та Росії є ключовою для відновлення миру. Такий саміт може відбутися тоді, коли буде напрацьовано можливі компроміси для розмови віч-на-віч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив радник голови Офісу Президента України, учасник переговорів на рівні делегацій Михайло Подоляк.

"Будь-які принципові рішення можуть бути ухвалені лише на зустрічі президентів двох країн – РФ і України", - заявив він.

За словами Подоляка, Зеленський - єдина людина сьогодні, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається нині між двома країнами.

"Безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася. Коли робочі групи в межах переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-а-віч. Тоді ця зустріч може бути", - зазначив Подоляк.

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При цьому він відмовився прогнозувати, коли ця зустріч може відбутися. Наразі нема конкретної дати.

Подоляк зауважив, що Україна "показала свою боєздатність і свою логістичну зрілість", змогла "побудувати інфраструктуру війни". Це і "дає можливість вести переговори правильно і підготувати дуже гарну позицію для президента".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+109
спасіба, таваріщ падаляк, паблював!
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22.03.2022 10:17
+80
Канализацию в очередной раз прорвало
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22.03.2022 10:18
+57
Заткнись и свали чтобы тебя до конца войны никто не видел. После ваших встреч и переговоров с ****** только все хуже и драматичнее
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22.03.2022 10:19
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Если страна между позором и войной выбирает позор, она получит и позор и войну.

У. Черчилль

Даже один метр Украинской земли отданный оккупантам под любые гарантии и уверения будет позором. Не для Украины, для всего цивилизованного мира.
Даже один метр украинской отданный оркам будет победой РФюрера и Знаком, что можно и нужно идти дальше...
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22.03.2022 11:22 Відповісти
Где ты увидел здесь ключ, холуй?
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22.03.2022 11:31 Відповісти
Тварюка навіть не боїться відстоювати інтереси кацапів. Тупе, чи там усі такі?
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22.03.2022 11:35 Відповісти
Печерский холм

Вчерашнее заявление Зеленского на тему референдума по «компромиссам с Москвой» (читайте - НАТО и язык), это прямая угроза «партии войны», которая не желает ничего слышать о компромиссах с Россией. Условная «партия войны» это с одной стороны оппозиция, т е «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Рудык. С другой стороны это командование ВСУ во главе с генералом Залужным. С оппозицией командование ВСУ не связано никак, несмотря на то, что генерал Забродский из партии Порошенко в генштабе частый гость.

В Офисе президента видят, идею компромиссов с Москвой категорически не приемлет треть граждан страны. АнтиНАТОвские заявления представителей власти нарвались на недовольное бурчание в Верховной раде не только оппозиции, но и минимум половины депутатов самой «Слуги народа», т е той ее части, которая тесно связана с волонтерами и армией. Негатив власть попыталась переключить снова на оппозицию, именно с этим было связано заявление Арестовича, мол, «войну спровоцировал Порошенко» и Антона Геращенко, мол, партия Порошенко недостаточно занималась обороной государства. Отдельной темой стал указ Зеленского, обязывающий оппозиционные каналы вещать в общей сетке.

Однако Порошенко ловушку искусно обошел. В ответ на обвинения он выступил с очередным призывом к единению против внешнего врага. Общий марафон? Прекрасно. Каналы «Прямой» и «5-й» сами, без принуждения свернули вещание и объявили, что ожидают выделенного для них времени в общем марафоне. А сами продолжают вещать в Ютуб. Теперь в идиотской ситуации оказалась власть, если эфирное время оппозиционным каналам не выделят, либо выделят посреди ночи, это будет означать введение цензуры в чистом виде. А это будет откровенный карт-бланш оппозиции начинать критику власти в полный голос со всех их площадок. При поддержке западных партнеров.

Вот тут и появилось заявление Зеленского, суть которого сводится к следующему. В НАТО Украину прямо сейчас не берут (читайте - НАТО в войну против России вступать не хочет), значит, Украина организует систему безопасности на основе договоров со странами-членами НАТО (привет «финляндизация», Финляндия взаимодействует с НАТО именно так). Украина готова к компромиссам, но к каким именно народ скажет на референдуме.

Источники сообщают, что идею референдума озвучил лично Ермак. Поскольку опросы сообщают, что больше 60% граждан желают завершения войны компромиссом при участии третьих государств, референдумом власть хочет легализовать полный отказ Украины от движения в НАТО, а в перспективе и от ЕС. Референдум даст ответы на все вопросы и заткнет рот «партии войны». Против воли большинства не попрешь.

Таким образом, в Офисе президента хотят, чтобы сам украинский народ на референдуме дал президенту Путину то, ради чего он начал войну и уже убил тысячи их сограждан.

Признаем, идея гениальна. Люди в своей массе трусливы. Воинственная часть населения это всегда меньшинство. Какая там Украина? Мы уверены, если бы в Англии в 1942 г. провели такой референдум, большинство проголосовало бы за компромисс с Гитлером, лишь бы завершился кошмар войны. Каким будет результат такого референдума, предсказать несложно. Источники сообщают, Ермак заверил Зеленского, что ради такого российская сторона организует полное прекращение огня и даже допуск представителей ЦИК в полуокруженный Чернигов и блокированный Маруполь.

Есть правда опасность, что заявление Зеленского сейчас взорвет настроения самого народа. Не оппозиции, а простых людей. Наши собеседники из офисов оппозиционных партий рассказали, что вчера вечером их телефоны и лоптопы раскалялись от звонков и сообщений волонтеров, гражданских активистов, героев войны и подобных, готовых уже сейчас массово записывать обращения к власти и выражать возмущение идеей референдума во время войны. Не до конца понятна и реакция депутатов в монобольшинстве. Часть депутатов точно будут против.

Идея референдума - не панацей, это ход ва-банк. А такой ход часто заканчивается катастрофой.
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22.03.2022 11:35 Відповісти
пуйло офіційно визнаний військовим злочинцем, з ким і про що ти хочеш говорити?
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22.03.2022 11:37 Відповісти
Дебіл і зрадник сказав: " Зеленський - єдина людина сьогодні, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається нині між двома країнами".
Тобто, майже три роки заглядав в очі чи ще кудись, будував магістралі для швидкого пересування ворога по нашій території, казав, що путлєр не нападе, зараз - він єдиниф, хто знає істину?
Чи не придурок цей Подоляк?
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22.03.2022 11:43 Відповісти
всі тупі - зелупа вумний! мизазе!
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22.03.2022 13:02 Відповісти
ну да... два гиганта мысли... "Впервые!" "Велике перемовницьтво" зелея скажет"Уйди отсюда разбойник!" и путя - такой встанет грустный - и уйдёт... печально прихватив с собой Крым, Донбасс и сухопутный коридор...
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22.03.2022 11:44 Відповісти
Ця зустріч нах...не треба.треба повернути південні міста,а потім зустрічатись.Це потребує дуже багато зусиль,але я так сподіваюсь що стратеги наші думають про це....Інакше війна "заморозиться" на місяці,а длякогось це-голод,для когось- смерть від регулярних вибухів....
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22.03.2022 11:46 Відповісти
А якщо ні?
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22.03.2022 11:47 Відповісти
О чем может договариваться человек, который всю жизнь ретранслировал чужие бессмысленные тексты и с очень болезненным самолюбием, с профессиональным манипулятором, фальсификатором, патологическим лжецом и маниакальным убийцей?!
... Путаясь в соплях после переговоров вышел Зеленский...
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22.03.2022 11:49 Відповісти
Тобто, долю УКРАЇНИ буде вирішувати одна людина, бо вона - "єдина людина сьогодні, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається нині між двома країнами"?
Ти президент ще тільки тому, що український народ своєю кров'ю боронить свободу своєї країни, великою кров'ю і стражданнями.
Господи, дай розуму оцим глашатаям!
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22.03.2022 11:51 Відповісти
Звідки там розум, хто з тих пропагандонів мае освіту та досвід, потрібні для політика? В них тільки корпоративні інтереси, були і є.
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22.03.2022 13:12 Відповісти
Я не понимаю истинных причин усиленного продвижения идеи референдума. Возможно, дела на фронте достаточно плохи, пока держимся, но резервы заканчиваются и хоть какой договор с росией это шанс избежать полного разгрома. Или это попытка снять с себя ответственность за поражение и сдачу, типа народ сам так захотел. Ведь продолжение войны вполне может привести к полному уничтожению не только военной, но и всей остальной инфраструктуры и промышленности, а также большей части жилой застройки в городах, т.е. останется выжженная земля, которую восстанавливать придется десятилетиями. Ну, или высшее руководство просто предатели. Не знаю. Но, если есть шансы победить военным путем, зачем тогда референдумы? Может всё таки шансы достаточно малы, пэтому так усиленно продвигают референдум. Нам то всю обстановку не докладывают...
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22.03.2022 12:03 Відповісти
От коли поясниш в чому ключовистість зустрічі, то побачимо. А і накше за такі туманні слова треба по сурлу надавати.
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22.03.2022 12:09 Відповісти
Цей тролінг України і українців - спецоперація орків. Хто тут їм прислужує?!
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22.03.2022 12:13 Відповісти
После встречи ***** с Зеленским оно почему то решило пойти в наступление и захватить Киев....
Боюсь после второй - может ударить яд оружием..
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22.03.2022 12:16 Відповісти
Ключовою для миру в Україні є зустріч вепського педофіла з потойбічними герантофілами, а з ким зустрінеться чи не зустрінеться неголений клован у білому рефрижераторі, то вже геть не суттєво.
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22.03.2022 12:16 Відповісти
дату встречи уже назначили, но только что бы попасть к спидозному, надо карантин двух недельный проходить. а Зеленскому сейчас не до карантина.
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22.03.2022 12:22 Відповісти
Бредятина! Не верю я в это!
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22.03.2022 12:41 Відповісти
От чого з того Подоляка одне блювотиння лізе? Що це за патологія- заглянути в очко путлеру?
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22.03.2022 13:08 Відповісти
щас дивлюся пряму трансляцію в'ю Зе журикам на Суспільному. Таки да, він відмовляється від перспективи вступу в НАТО; як "компроміс", мовляв РФ інакше не буде вести переговори, бо в 1991 "вони домовились" з НАТО про нерозширення
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22.03.2022 13:55 Відповісти
А якщо Пуйло зажмуриться і Зеленський не зможе заглянути в очі і прочитати плани, то всьо, капєц ?
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22.03.2022 14:24 Відповісти
Не дайте цій Ярмаковій банді підписати капітуляцію держави! До речі, дипломати кажуть, що США не підримує ідею зустрічі Зе з кремлівським фюрером, бо він не має для цього "сильної позиції".
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22.03.2022 14:39 Відповісти
"...можливі компроміси для розмови віч-на-віч..." - складається стійке враження, що Зеленський не помре, поки не загляне в очі путєну. Як Ви будете жити, коли кремлівський карлик помре раніше Вас, а Ви ще не заглянули йому в очі?
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28.03.2022 17:29 Відповісти
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