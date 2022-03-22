Зустріч Зеленського і Путіна є ключовою для миру в Україні, - Подоляк
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Зустріч президентів України та Росії є ключовою для відновлення миру. Такий саміт може відбутися тоді, коли буде напрацьовано можливі компроміси для розмови віч-на-віч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив радник голови Офісу Президента України, учасник переговорів на рівні делегацій Михайло Подоляк.
"Будь-які принципові рішення можуть бути ухвалені лише на зустрічі президентів двох країн – РФ і України", - заявив він.
За словами Подоляка, Зеленський - єдина людина сьогодні, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається нині між двома країнами.
"Безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася. Коли робочі групи в межах переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-а-віч. Тоді ця зустріч може бути", - зазначив Подоляк.
При цьому він відмовився прогнозувати, коли ця зустріч може відбутися. Наразі нема конкретної дати.
Подоляк зауважив, що Україна "показала свою боєздатність і свою логістичну зрілість", змогла "побудувати інфраструктуру війни". Це і "дає можливість вести переговори правильно і підготувати дуже гарну позицію для президента".
Будь ласка, зачекайте...
У. Черчилль
Даже один метр Украинской земли отданный оккупантам под любые гарантии и уверения будет позором. Не для Украины, для всего цивилизованного мира.
Даже один метр украинской отданный оркам будет победой РФюрера и Знаком, что можно и нужно идти дальше...
Вчерашнее заявление Зеленского на тему референдума по «компромиссам с Москвой» (читайте - НАТО и язык), это прямая угроза «партии войны», которая не желает ничего слышать о компромиссах с Россией. Условная «партия войны» это с одной стороны оппозиция, т е «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Рудык. С другой стороны это командование ВСУ во главе с генералом Залужным. С оппозицией командование ВСУ не связано никак, несмотря на то, что генерал Забродский из партии Порошенко в генштабе частый гость.
В Офисе президента видят, идею компромиссов с Москвой категорически не приемлет треть граждан страны. АнтиНАТОвские заявления представителей власти нарвались на недовольное бурчание в Верховной раде не только оппозиции, но и минимум половины депутатов самой «Слуги народа», т е той ее части, которая тесно связана с волонтерами и армией. Негатив власть попыталась переключить снова на оппозицию, именно с этим было связано заявление Арестовича, мол, «войну спровоцировал Порошенко» и Антона Геращенко, мол, партия Порошенко недостаточно занималась обороной государства. Отдельной темой стал указ Зеленского, обязывающий оппозиционные каналы вещать в общей сетке.
Однако Порошенко ловушку искусно обошел. В ответ на обвинения он выступил с очередным призывом к единению против внешнего врага. Общий марафон? Прекрасно. Каналы «Прямой» и «5-й» сами, без принуждения свернули вещание и объявили, что ожидают выделенного для них времени в общем марафоне. А сами продолжают вещать в Ютуб. Теперь в идиотской ситуации оказалась власть, если эфирное время оппозиционным каналам не выделят, либо выделят посреди ночи, это будет означать введение цензуры в чистом виде. А это будет откровенный карт-бланш оппозиции начинать критику власти в полный голос со всех их площадок. При поддержке западных партнеров.
Вот тут и появилось заявление Зеленского, суть которого сводится к следующему. В НАТО Украину прямо сейчас не берут (читайте - НАТО в войну против России вступать не хочет), значит, Украина организует систему безопасности на основе договоров со странами-членами НАТО (привет «финляндизация», Финляндия взаимодействует с НАТО именно так). Украина готова к компромиссам, но к каким именно народ скажет на референдуме.
Источники сообщают, что идею референдума озвучил лично Ермак. Поскольку опросы сообщают, что больше 60% граждан желают завершения войны компромиссом при участии третьих государств, референдумом власть хочет легализовать полный отказ Украины от движения в НАТО, а в перспективе и от ЕС. Референдум даст ответы на все вопросы и заткнет рот «партии войны». Против воли большинства не попрешь.
Таким образом, в Офисе президента хотят, чтобы сам украинский народ на референдуме дал президенту Путину то, ради чего он начал войну и уже убил тысячи их сограждан.
Признаем, идея гениальна. Люди в своей массе трусливы. Воинственная часть населения это всегда меньшинство. Какая там Украина? Мы уверены, если бы в Англии в 1942 г. провели такой референдум, большинство проголосовало бы за компромисс с Гитлером, лишь бы завершился кошмар войны. Каким будет результат такого референдума, предсказать несложно. Источники сообщают, Ермак заверил Зеленского, что ради такого российская сторона организует полное прекращение огня и даже допуск представителей ЦИК в полуокруженный Чернигов и блокированный Маруполь.
Есть правда опасность, что заявление Зеленского сейчас взорвет настроения самого народа. Не оппозиции, а простых людей. Наши собеседники из офисов оппозиционных партий рассказали, что вчера вечером их телефоны и лоптопы раскалялись от звонков и сообщений волонтеров, гражданских активистов, героев войны и подобных, готовых уже сейчас массово записывать обращения к власти и выражать возмущение идеей референдума во время войны. Не до конца понятна и реакция депутатов в монобольшинстве. Часть депутатов точно будут против.
Идея референдума - не панацей, это ход ва-банк. А такой ход часто заканчивается катастрофой.
Тобто, майже три роки заглядав в очі чи ще кудись, будував магістралі для швидкого пересування ворога по нашій території, казав, що путлєр не нападе, зараз - він єдиниф, хто знає істину?
Чи не придурок цей Подоляк?
... Путаясь в соплях после переговоров вышел Зеленский...
Ти президент ще тільки тому, що український народ своєю кров'ю боронить свободу своєї країни, великою кров'ю і стражданнями.
Господи, дай розуму оцим глашатаям!
Боюсь после второй - может ударить яд оружием..