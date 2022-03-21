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Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, – Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Российской Федерацией, поскольку защищает свою свободу и территориальную целостность.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подоляк заявил, что позиция РФ пропагандистская, поскольку, по его мнению, россияне загнали себя в иллюзию того, как построен мир. В свою очередь, позиция Украины, публично озвученная президентом Владимиром Зеленским, заключается в территориальной целостности и суверенитете.

"Президент четко сказал, что территориальная целостность и суверенитет – это основа основ государства, и я не вижу смысла проговаривать позиции РФ. Они могут заявлять что угодно. Это их позиция. Вопросы в нашей позиции, а наша позиция отстаивается на полях сражений. Украина не идет ни на какие уступки, потому что это наша свобода и наша целостность", – подчеркнул Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, - ОП

В то же время он отказался комментировать какие-либо детали переговоров, пока они не завершились. Член украинской делегации рассказал, что переговоры продолжаются постоянно в режиме онлайн. По его словам, в этот процесс привлечены многие консультативные группы. Так, кроме основной переговорной группы, в процессе диалога принимают участие политические советники разных стран мира, работающие в консультативном режиме. Украину в соответствующем направлении представляет руководитель ОП Андрей Ермак. Кроме этого, созданы юридические группы, которые все выверяют.

"Также есть консультативные группы, которые анализируют, насколько это будет восприниматься украинским обществом. Потому что, в отличие от РФ, и мы это объясняем на переговорах, мы не можем без диалога с обществом. Ведь у нас несколько иной принцип существования государства и общества. РФ имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду. Мы не можем на это пойти, поэтому наши экспертные группы отрабатывают все так, чтобы общество воспринимало любые наши решения.Иначе мы это не сможем имплементировать в общие межгосударственные гарантии безопасности", – добавил советник руководителя ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, - Подоляк

Подоляк подчеркнул, что украинская и российская делегации договорились публично не обсуждать наличие или отсутствие финального документа, пока не будет согласована компромиссная позиция. Соответственно, он предостерег украинцев от спекуляций российской стороны относительно текста этого документа.
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Топ комментарии
+36
Але компроміси обіцяють винести на референдум! Які ще компроміси з загарбником?
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21.03.2022 22:17
+35
Ви, *****, або Вові нормальні тексти пишіть, або якось там домовтись, що брехати!!
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21.03.2022 22:18
+32
Мову? Віру? Армію? Територію?
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21.03.2022 22:18
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Але компроміси обіцяють винести на референдум! Які ще компроміси з загарбником?
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21.03.2022 22:17 Ответить
Мову? Віру? Армію? Територію?
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21.03.2022 22:18 Ответить
"Яка різниця, якщо вулиця освітлена". Ну, й пох, що та вулиця зруйнована...
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21.03.2022 22:20 Ответить
Ну да. Пох. что Мариуполь снесен с лица земли, и половина жителей лежит под руинами, зато какие дороги на дамбасе. Росийские танки едут по етим дорогам и радуются.
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21.03.2022 22:23 Ответить
А якій, на..й, референдум під час військових дій???
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21.03.2022 22:19 Ответить
А хто такий єрмак !??? Начальник прибиральниць і директор віників в офісі !???
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21.03.2022 22:45 Ответить
Там где он замешан, всегда были скандалы с рассеей. Ермак врал, Зе врал, арестович врал, подоляк врал - все врали про вагнеровцев. Они через год вскрылись под огромным давлением общественности. Что поменялось? Мы ждём от них других результатов?
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22.03.2022 01:23 Ответить
Цитата: "Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством. Джерело: https://censor.net/ua/n3327499
Я думаю Цензор і є однією з платформ для аналізу, попередній форум про референдум просто розірвало )))
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21.03.2022 22:31 Ответить
Ви, *****, або Вові нормальні тексти пишіть, або якось там домовтись, що брехати!!
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21.03.2022 22:18 Ответить
"Адже у нас ТРОХИ інший принцип існування держави і суспільства."

Бачте як для ОП все просто - ми тільки ТРОХИ інші.

От паскуди.
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21.03.2022 22:28 Ответить
Как говорят в Одессе: не делайте маме нервы.
Вся их таинственность может закончиться порванной в клочки жОПой...
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21.03.2022 23:07 Ответить
А нахера вы вообще туда поехали? Вон, Лукашенко говорит, что он не сторона конфликта, поскольку вы, ********, на его территории переговоры ведете. Парируйте.
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21.03.2022 22:18 Ответить
Допомагали Лукашенку відмазатись від війни
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21.03.2022 22:22 Ответить
Світ називає ***** військовим злочинцем, а наш президент з ним зустрітись. Нахіба? Що б з нього санкції зняли. Нічого не зрозуміло, що відбувається.
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21.03.2022 22:31 Ответить
"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак" Это 3,14здец .....
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21.03.2022 22:18 Ответить
Тогда зачем вообще переговоры и почему Зеленский говорит что-то обратное?
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21.03.2022 22:18 Ответить
Я, не буду дивуватись тому, що пуйло завтра скаже, що Земля плоска.
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21.03.2022 22:20 Ответить
Оно ***** , говорило ,что Шампанское - русское ,а жабоеды сильно не сопротивлялись и даже не прекратили поставки на парашу
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22.03.2022 00:30 Ответить
тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплементувати в загальні міждержавні гарантії безпеки
Ето типо кручу-верчу на***бать украинский народ хочу?
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21.03.2022 22:21 Ответить
Навіщо переговори з вбивцями ?
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21.03.2022 22:21 Ответить
Шановні ! Хто має змогу-донесіть до медіа спільноти,що ця війна має називатись ВІТЧИЗНЯНОЮ,а не просто війною чи конфліктом,бо термін ВІТЧИЗНЯНА містить у собі боротьбу за збереження державності та права народу на існування,що ми і маємо зараз. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНИ!
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21.03.2022 22:21 Ответить
Тримаємось...як що щось- підете усі на палю. Менш піздіть тільки ротом, бо громадяни на третій стадії опупіння вже .
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21.03.2022 22:22 Ответить
Грьобане шапіто зрадників.
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21.03.2022 22:23 Ответить
Ясно, що поки нічого не ясно. Тому можна спокійно продовжувати мочити москалів!
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21.03.2022 22:24 Ответить
"...він відмовився коментувати будь-які деталі перемовин, поки вони не завершились." ©

"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак." ©

"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством." ©

Вже тільки над цими моментами варто замислитись.
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21.03.2022 22:26 Ответить
Може б ці рагулі якось домовились між собою, що вони говорить будуть. Як дзига крутяться, нічого не зрозуміло.
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21.03.2022 22:28 Ответить
наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рiшення
українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція
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21.03.2022 22:28 Ответить
Треба слухати, що каже 'зливний бачок' Мосійчучка, тоді буде ясно, що в них на думці насправді.
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21.03.2022 22:29 Ответить
Тобто, " компроміси" - це не поступки? Це ви робите добровільно? За власним бажанням?
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21.03.2022 22:34 Ответить
поступка была как только вы поехали сливаться в Беларусь вместо более адекватного места для переговоров
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21.03.2022 22:40 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільне" сказал, что возможные компромиссы на переговорах с Россией должны быть одобрены украинским народом в ходе референдума. Это касается вопросов гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. При этом Зеленский отметил, что его устроил бы, если бы гарантами безопасности его страны выступили отдельные страны NATO. "Нас не берут в NATO. И нам надо успокоиться, сказать, "окей, есть другие гарантии безопасности. Есть страны NATO, которые бы хотели быть гарантами нашей безопасности, но, к сожалению, они не могут заручиться стопроцентной поддержкой альянса, при этом готовы делать то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были его членами. И я считаю, что это нормальный компромисс", - сказал президент Украины." Я объясняю всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму, - сказал он. - Народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом".
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21.03.2022 22:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/508441 а своими словами не получается
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21.03.2022 22:56 Ответить
Кто вы? Доктор Зорге?
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21.03.2022 22:57 Ответить
Вова будет проводить референдум, а в это время орки будут бомбить наши города и уничтожать наших детей, женщин и стариков...
Кстати как он, вопреки конституции, собирается это проделать: отменит военное положение? На основании чего? Миллионы беженцев и оккупированные территории. Какова легитимность подобного референдума?
Юрист недоучившийся, твою мать...
Сплошная жОПа...
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21.03.2022 23:22 Ответить
Если у преЗЕдента кишка слаба, пусть подаёт в отставку и передаёт всю полноту власти ВСУ.
Иначе порвут в клочья жОПу...
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21.03.2022 23:35 Ответить
Если расчёт с референдумом ориентирован на пресловутые 73%, то сейчас эти приколисты: кто в бегах, кто по повалам прячеся,кто с ****** воюет. А допустят очередной прикол, те кто выживет, будут осваивать районы крайнего севера, в том ГУЛАГе, что с таким упоением сейчас создаёт московия.
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22.03.2022 00:34 Ответить
що це було?
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21.03.2022 22:56 Ответить
Це була ху...ня на соняшникової олії
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21.03.2022 22:58 Ответить
тримають нас за дурників
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21.03.2022 22:59 Ответить
Не можна вести перемовини поки ворог топче твою землю і вбиває твоїх громадян. Почитайте історію,коли ведуться перемовини. Вчіться у своїх праотців.
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21.03.2022 23:02 Ответить
Громадянин Подоляк звично бреше, бо всякі переговори з москвою самі по собі вже є поступкою.
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21.03.2022 23:08 Ответить
Час зелебобіку до Ростова а президента Порошенко повернути до справ
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21.03.2022 23:08 Ответить
"компромиссы" - это ермакъ с татаровым. они не только агенты влияния, но и агенты кремля. они продвигают московские нарративы.
P.S. если б не НАТО, чем бы мы счас воевали? рассказзки типа НАТО не обеспечивает безопасность - это из кремля.
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21.03.2022 23:09 Ответить
Может в нем раздвоение личности? Одно заявление полностью противоречит другому. Как он успевает переобуваться?
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21.03.2022 23:12 Ответить
Защищайте волю Украинцев и сделаете все правильно! Не выполняйте никакой воли врага, потому что она идет против воли Украинцев. На чьей вы стороне, того волю и выполняйте! Если вы выполните какую то волю Путина, то вы будете считаться предателями. Даже не говорите ничего такого, что какие-то компромиссы или что-то такое - это все предательство народа и народ вас уничтожит сам за предательство, действуйте в интересах народа - это победа и полное разбитие врага на всей территории Украины! Тогда вы будете вместе с народом и вам будут помогать, как и каждому Украинцу ибо все граждане Украины сейчас - это одна семья! убийство оккупантами любого Украинского ребенка - это потеря ребенка для всех Украинцев! Все Украинцы - это братья и сестры, отцы и матери, старики и убийство любого из них - это потеря для каждого Украинца, члена семьи Украинской и за это не может быть никаких компромиссов, за это может быть только беспощадная месть!!!
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21.03.2022 23:14 Ответить
Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, - Подоляк Да вы уж определитесь . А то на референдум решили выносить вопрос о уступках агрессору, а тут уже ничего не уступаем. Нельзя усидеть на двух стульях. Вы уж решите, вы до умных или до красивых.
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21.03.2022 23:25 Ответить
Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством

бо жити хочеться ж...
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21.03.2022 23:26 Ответить
Хлопці це все зрозуміло , але дивіться щоб не сталося так , що ви не відповідаєте такій відважній і звитяжній армії України ...
Вмирайте , вішайтесь , стріляйтесь в скроню але не здавайте суверенітет , громадяни все бачать і наші закордонні брати теж
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21.03.2022 23:44 Ответить
Для тих хто в окупації це вже не має ніякого сенсу.
ОРДЛО впевнено розширило свої кордони.
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21.03.2022 23:50 Ответить
рашка хоче нас знищити, не сьогодні, так через рік. Які переговори з вбивцями та воєнними злочинцями?
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21.03.2022 23:54 Ответить
Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Росією, - Подоляк
----------------------------------------------

Так тогда о чем вы там базарите с ними с убийцами стариков, женщин и детей?
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22.03.2022 00:10 Ответить
"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак."

В мішок його і віддати кацапам, а не Україну він має представляти !
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22.03.2022 00:24 Ответить
Вова, ти зі своїми радниками -зрадниками дограєшся! Компроміси їм ***** подавай! Не можеш сам захистити нас, віддай владу тим , хто зможе!!!!!
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22.03.2022 02:05 Ответить
Може й так, але я думаю навпаки, хочуть консолідувати суспільство коли 99,9% скаже: русскій воєнний корабль іді нах#й!
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22.03.2022 08:46 Ответить
Интересные вопросы могут быть на референдуме - ,, вы согласны что бы Украина была независимым государством? ,, Вы согласны отдать30% нашим братьям?,,, Вы согласны ,что в Украине не было войны? Козлячих вариантов вопросов может быть много - и можно посчитать , что 80 % - за.
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22.03.2022 07:52 Ответить
Давай Падоляче, тобі ВИПАДКОВО випав шанс вписати ім'я золотом в Історію України, НЕ ПРОГАВ
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22.03.2022 08:44 Ответить
"Референдум" фактично матиме консультативний статус, адже Конституцією заборонений. Перший же легітимний Конституційний суд скасує його і віповідні зміні під час війни в Конституцію!
Не переймайтеся дуже зрадофільстом. Хотіли б зрадити, зрадили б на другий день. Американці пропонували евакуацію...
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22.03.2022 08:55 Ответить
А презервадент що меле? Референдум? Здача територій окупанту, визнання Криму і Донбасу? Ви думаєте цього ніхто не бачить?
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22.03.2022 12:30 Ответить
 
 