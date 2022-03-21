Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, – Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Российской Федерацией, поскольку защищает свою свободу и территориальную целостность.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подоляк заявил, что позиция РФ пропагандистская, поскольку, по его мнению, россияне загнали себя в иллюзию того, как построен мир. В свою очередь, позиция Украины, публично озвученная президентом Владимиром Зеленским, заключается в территориальной целостности и суверенитете.
"Президент четко сказал, что территориальная целостность и суверенитет – это основа основ государства, и я не вижу смысла проговаривать позиции РФ. Они могут заявлять что угодно. Это их позиция. Вопросы в нашей позиции, а наша позиция отстаивается на полях сражений. Украина не идет ни на какие уступки, потому что это наша свобода и наша целостность", – подчеркнул Подоляк.
В то же время он отказался комментировать какие-либо детали переговоров, пока они не завершились. Член украинской делегации рассказал, что переговоры продолжаются постоянно в режиме онлайн. По его словам, в этот процесс привлечены многие консультативные группы. Так, кроме основной переговорной группы, в процессе диалога принимают участие политические советники разных стран мира, работающие в консультативном режиме. Украину в соответствующем направлении представляет руководитель ОП Андрей Ермак. Кроме этого, созданы юридические группы, которые все выверяют.
"Также есть консультативные группы, которые анализируют, насколько это будет восприниматься украинским обществом. Потому что, в отличие от РФ, и мы это объясняем на переговорах, мы не можем без диалога с обществом. Ведь у нас несколько иной принцип существования государства и общества. РФ имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду. Мы не можем на это пойти, поэтому наши экспертные группы отрабатывают все так, чтобы общество воспринимало любые наши решения.Иначе мы это не сможем имплементировать в общие межгосударственные гарантии безопасности", – добавил советник руководителя ОП.
Подоляк подчеркнул, что украинская и российская делегации договорились публично не обсуждать наличие или отсутствие финального документа, пока не будет согласована компромиссная позиция. Соответственно, он предостерег украинцев от спекуляций российской стороны относительно текста этого документа.
Пожалуйста, подождите...
Я думаю Цензор і є однією з платформ для аналізу, попередній форум про референдум просто розірвало )))
Бачте як для ОП все просто - ми тільки ТРОХИ інші.
От паскуди.
Вся их таинственность может закончиться порванной в клочки жОПой...
Ето типо кручу-верчу на***бать украинский народ хочу?
"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак." ©
"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством." ©
Вже тільки над цими моментами варто замислитись.
українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція
Кстати как он, вопреки конституции, собирается это проделать: отменит военное положение? На основании чего? Миллионы беженцев и оккупированные территории. Какова легитимность подобного референдума?
Юрист недоучившийся, твою мать...
Сплошная жОПа...
Иначе порвут в клочья жОПу...
P.S. если б не НАТО, чем бы мы счас воевали? рассказзки типа НАТО не обеспечивает безопасность - это из кремля.
бо жити хочеться ж...
Вмирайте , вішайтесь , стріляйтесь в скроню але не здавайте суверенітет , громадяни все бачать і наші закордонні брати теж
ОРДЛО впевнено розширило свої кордони.
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Так тогда о чем вы там базарите с ними с убийцами стариков, женщин и детей?
В мішок його і віддати кацапам, а не Україну він має представляти !
Не переймайтеся дуже зрадофільстом. Хотіли б зрадити, зрадили б на другий день. Американці пропонували евакуацію...