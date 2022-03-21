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Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Росією, – Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Російською Федерацією, оскільки захищає свою свободу і територіальну цілісність.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента, член української делегації Михайло Подоляк в інтерв’ю BBC Україна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подоляк заявив, що позиція РФ пропагандистська, оскільки, на його думку, росіяни загнали себе в ілюзію того, як побудований світ. Своєю чергою, позиція України, публічно озвучена президентом Володимиром Зеленським, полягає в територіальній цілісності та суверенітеті.

"Президент чітко сказав, що територіальна цілісність і суверенітет – це основа основ держави, і я не бачу сенсу проговорювати позиції РФ. Вони можуть заявляти будь-що. Це їхня позиція. Питання в нашій позиції, а наша позиція обстоюються на полях битв. Україна не йде ні на які поступки, бо це наша свобода і наша цілісність", – наголосив Подоляк.

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Водночас він відмовився коментувати будь-які деталі перемовин, поки вони не завершились. Член української делегації лише розповів, що перемовини тривають постійно в режимі онлайн. За його словами, до цього процесу залучено багато консультативних груп. Так, окрім основної переговорної групи, у процесі діалогу беруть участь політичні радники різних держав світу, які працюють у консультативному режимі. Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак. Окрім цього, створено юридичні групи, які все вивіряють.

"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством. Тому що, на відміну від РФ, і ми це пояснюємо на переговорах, ми не можемо без діалогу із суспільством. Адже у нас трохи інший принцип існування держави і суспільства. РФ має іншу конструкцію, там можна прийняти будь-яке рішення і нав'язати суспільству через пропаганду. Ми не можемо на це піти, тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплементувати в загальні міждержавні гарантії безпеки", – додав радник керівника ОП.

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Подоляк наголосив, що українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція. Відповідно він застеріг українців від спекуляцій російської сторони щодо тексту цього документа.
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Топ коментарі
+36
Але компроміси обіцяють винести на референдум! Які ще компроміси з загарбником?
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21.03.2022 22:17
+35
Ви, *****, або Вові нормальні тексти пишіть, або якось там домовтись, що брехати!!
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21.03.2022 22:18
+32
Мову? Віру? Армію? Територію?
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21.03.2022 22:18
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Але компроміси обіцяють винести на референдум! Які ще компроміси з загарбником?
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21.03.2022 22:17 Відповісти
Мову? Віру? Армію? Територію?
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21.03.2022 22:18 Відповісти
"Яка різниця, якщо вулиця освітлена". Ну, й пох, що та вулиця зруйнована...
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21.03.2022 22:20 Відповісти
Ну да. Пох. что Мариуполь снесен с лица земли, и половина жителей лежит под руинами, зато какие дороги на дамбасе. Росийские танки едут по етим дорогам и радуются.
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21.03.2022 22:23 Відповісти
А якій, на..й, референдум під час військових дій???
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21.03.2022 22:19 Відповісти
А хто такий єрмак !??? Начальник прибиральниць і директор віників в офісі !???
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21.03.2022 22:45 Відповісти
Там где он замешан, всегда были скандалы с рассеей. Ермак врал, Зе врал, арестович врал, подоляк врал - все врали про вагнеровцев. Они через год вскрылись под огромным давлением общественности. Что поменялось? Мы ждём от них других результатов?
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22.03.2022 01:23 Відповісти
Цитата: "Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством. Джерело: https://censor.net/ua/n3327499
Я думаю Цензор і є однією з платформ для аналізу, попередній форум про референдум просто розірвало )))
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21.03.2022 22:31 Відповісти
Ви, *****, або Вові нормальні тексти пишіть, або якось там домовтись, що брехати!!
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21.03.2022 22:18 Відповісти
"Адже у нас ТРОХИ інший принцип існування держави і суспільства."

Бачте як для ОП все просто - ми тільки ТРОХИ інші.

От паскуди.
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21.03.2022 22:28 Відповісти
Как говорят в Одессе: не делайте маме нервы.
Вся их таинственность может закончиться порванной в клочки жОПой...
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21.03.2022 23:07 Відповісти
А нахера вы вообще туда поехали? Вон, Лукашенко говорит, что он не сторона конфликта, поскольку вы, ********, на его территории переговоры ведете. Парируйте.
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Допомагали Лукашенку відмазатись від війни
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21.03.2022 22:22 Відповісти
Світ називає ***** військовим злочинцем, а наш президент з ним зустрітись. Нахіба? Що б з нього санкції зняли. Нічого не зрозуміло, що відбувається.
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21.03.2022 22:31 Відповісти
"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак" Это 3,14здец .....
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Тогда зачем вообще переговоры и почему Зеленский говорит что-то обратное?
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Я, не буду дивуватись тому, що пуйло завтра скаже, що Земля плоска.
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21.03.2022 22:20 Відповісти
Оно ***** , говорило ,что Шампанское - русское ,а жабоеды сильно не сопротивлялись и даже не прекратили поставки на парашу
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22.03.2022 00:30 Відповісти
тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплементувати в загальні міждержавні гарантії безпеки
Ето типо кручу-верчу на***бать украинский народ хочу?
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21.03.2022 22:21 Відповісти
Навіщо переговори з вбивцями ?
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21.03.2022 22:21 Відповісти
Шановні ! Хто має змогу-донесіть до медіа спільноти,що ця війна має називатись ВІТЧИЗНЯНОЮ,а не просто війною чи конфліктом,бо термін ВІТЧИЗНЯНА містить у собі боротьбу за збереження державності та права народу на існування,що ми і маємо зараз. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНИ!
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21.03.2022 22:21 Відповісти
Тримаємось...як що щось- підете усі на палю. Менш піздіть тільки ротом, бо громадяни на третій стадії опупіння вже .
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21.03.2022 22:22 Відповісти
Грьобане шапіто зрадників.
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21.03.2022 22:23 Відповісти
Ясно, що поки нічого не ясно. Тому можна спокійно продовжувати мочити москалів!
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21.03.2022 22:24 Відповісти
"...він відмовився коментувати будь-які деталі перемовин, поки вони не завершились." ©

"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак." ©

"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством." ©

Вже тільки над цими моментами варто замислитись.
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21.03.2022 22:26 Відповісти
Може б ці рагулі якось домовились між собою, що вони говорить будуть. Як дзига крутяться, нічого не зрозуміло.
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21.03.2022 22:28 Відповісти
наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рiшення
українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція
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21.03.2022 22:28 Відповісти
Треба слухати, що каже 'зливний бачок' Мосійчучка, тоді буде ясно, що в них на думці насправді.
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21.03.2022 22:29 Відповісти
Тобто, " компроміси" - це не поступки? Це ви робите добровільно? За власним бажанням?
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21.03.2022 22:34 Відповісти
поступка была как только вы поехали сливаться в Беларусь вместо более адекватного места для переговоров
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільне" сказал, что возможные компромиссы на переговорах с Россией должны быть одобрены украинским народом в ходе референдума. Это касается вопросов гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. При этом Зеленский отметил, что его устроил бы, если бы гарантами безопасности его страны выступили отдельные страны NATO. "Нас не берут в NATO. И нам надо успокоиться, сказать, "окей, есть другие гарантии безопасности. Есть страны NATO, которые бы хотели быть гарантами нашей безопасности, но, к сожалению, они не могут заручиться стопроцентной поддержкой альянса, при этом готовы делать то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были его членами. И я считаю, что это нормальный компромисс", - сказал президент Украины." Я объясняю всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму, - сказал он. - Народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом".
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21.03.2022 22:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/508441 а своими словами не получается
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21.03.2022 22:56 Відповісти
Кто вы? Доктор Зорге?
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21.03.2022 22:57 Відповісти
Вова будет проводить референдум, а в это время орки будут бомбить наши города и уничтожать наших детей, женщин и стариков...
Кстати как он, вопреки конституции, собирается это проделать: отменит военное положение? На основании чего? Миллионы беженцев и оккупированные территории. Какова легитимность подобного референдума?
Юрист недоучившийся, твою мать...
Сплошная жОПа...
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21.03.2022 23:22 Відповісти
Если у преЗЕдента кишка слаба, пусть подаёт в отставку и передаёт всю полноту власти ВСУ.
Иначе порвут в клочья жОПу...
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21.03.2022 23:35 Відповісти
Если расчёт с референдумом ориентирован на пресловутые 73%, то сейчас эти приколисты: кто в бегах, кто по повалам прячеся,кто с ****** воюет. А допустят очередной прикол, те кто выживет, будут осваивать районы крайнего севера, в том ГУЛАГе, что с таким упоением сейчас создаёт московия.
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22.03.2022 00:34 Відповісти
що це було?
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21.03.2022 22:56 Відповісти
Це була ху...ня на соняшникової олії
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21.03.2022 22:58 Відповісти
тримають нас за дурників
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21.03.2022 22:59 Відповісти
Не можна вести перемовини поки ворог топче твою землю і вбиває твоїх громадян. Почитайте історію,коли ведуться перемовини. Вчіться у своїх праотців.
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21.03.2022 23:02 Відповісти
Громадянин Подоляк звично бреше, бо всякі переговори з москвою самі по собі вже є поступкою.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
Час зелебобіку до Ростова а президента Порошенко повернути до справ
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21.03.2022 23:08 Відповісти
"компромиссы" - это ермакъ с татаровым. они не только агенты влияния, но и агенты кремля. они продвигают московские нарративы.
P.S. если б не НАТО, чем бы мы счас воевали? рассказзки типа НАТО не обеспечивает безопасность - это из кремля.
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21.03.2022 23:09 Відповісти
Может в нем раздвоение личности? Одно заявление полностью противоречит другому. Как он успевает переобуваться?
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Защищайте волю Украинцев и сделаете все правильно! Не выполняйте никакой воли врага, потому что она идет против воли Украинцев. На чьей вы стороне, того волю и выполняйте! Если вы выполните какую то волю Путина, то вы будете считаться предателями. Даже не говорите ничего такого, что какие-то компромиссы или что-то такое - это все предательство народа и народ вас уничтожит сам за предательство, действуйте в интересах народа - это победа и полное разбитие врага на всей территории Украины! Тогда вы будете вместе с народом и вам будут помогать, как и каждому Украинцу ибо все граждане Украины сейчас - это одна семья! убийство оккупантами любого Украинского ребенка - это потеря ребенка для всех Украинцев! Все Украинцы - это братья и сестры, отцы и матери, старики и убийство любого из них - это потеря для каждого Украинца, члена семьи Украинской и за это не может быть никаких компромиссов, за это может быть только беспощадная месть!!!
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21.03.2022 23:14 Відповісти
Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, - Подоляк Да вы уж определитесь . А то на референдум решили выносить вопрос о уступках агрессору, а тут уже ничего не уступаем. Нельзя усидеть на двух стульях. Вы уж решите, вы до умных или до красивых.
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21.03.2022 23:25 Відповісти
Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством

бо жити хочеться ж...
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21.03.2022 23:26 Відповісти
Хлопці це все зрозуміло , але дивіться щоб не сталося так , що ви не відповідаєте такій відважній і звитяжній армії України ...
Вмирайте , вішайтесь , стріляйтесь в скроню але не здавайте суверенітет , громадяни все бачать і наші закордонні брати теж
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21.03.2022 23:44 Відповісти
Для тих хто в окупації це вже не має ніякого сенсу.
ОРДЛО впевнено розширило свої кордони.
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21.03.2022 23:50 Відповісти
рашка хоче нас знищити, не сьогодні, так через рік. Які переговори з вбивцями та воєнними злочинцями?
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21.03.2022 23:54 Відповісти
Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Росією, - Подоляк
----------------------------------------------

Так тогда о чем вы там базарите с ними с убийцами стариков, женщин и детей?
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22.03.2022 00:10 Відповісти
"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак."

В мішок його і віддати кацапам, а не Україну він має представляти !
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22.03.2022 00:24 Відповісти
Вова, ти зі своїми радниками -зрадниками дограєшся! Компроміси їм ***** подавай! Не можеш сам захистити нас, віддай владу тим , хто зможе!!!!!
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22.03.2022 02:05 Відповісти
Може й так, але я думаю навпаки, хочуть консолідувати суспільство коли 99,9% скаже: русскій воєнний корабль іді нах#й!
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22.03.2022 08:46 Відповісти
Интересные вопросы могут быть на референдуме - ,, вы согласны что бы Украина была независимым государством? ,, Вы согласны отдать30% нашим братьям?,,, Вы согласны ,что в Украине не было войны? Козлячих вариантов вопросов может быть много - и можно посчитать , что 80 % - за.
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22.03.2022 07:52 Відповісти
Давай Падоляче, тобі ВИПАДКОВО випав шанс вписати ім'я золотом в Історію України, НЕ ПРОГАВ
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22.03.2022 08:44 Відповісти
"Референдум" фактично матиме консультативний статус, адже Конституцією заборонений. Перший же легітимний Конституційний суд скасує його і віповідні зміні під час війни в Конституцію!
Не переймайтеся дуже зрадофільстом. Хотіли б зрадити, зрадили б на другий день. Американці пропонували евакуацію...
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22.03.2022 08:55 Відповісти
А презервадент що меле? Референдум? Здача територій окупанту, визнання Криму і Донбасу? Ви думаєте цього ніхто не бачить?
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22.03.2022 12:30 Відповісти
 
 