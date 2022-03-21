Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Росією, – Подоляк
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Україна не йде на жодні поступки у перемовинах із Російською Федерацією, оскільки захищає свою свободу і територіальну цілісність.
На цьому наголосив радник керівника Офісу президента, член української делегації Михайло Подоляк в інтерв’ю BBC Україна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подоляк заявив, що позиція РФ пропагандистська, оскільки, на його думку, росіяни загнали себе в ілюзію того, як побудований світ. Своєю чергою, позиція України, публічно озвучена президентом Володимиром Зеленським, полягає в територіальній цілісності та суверенітеті.
"Президент чітко сказав, що територіальна цілісність і суверенітет – це основа основ держави, і я не бачу сенсу проговорювати позиції РФ. Вони можуть заявляти будь-що. Це їхня позиція. Питання в нашій позиції, а наша позиція обстоюються на полях битв. Україна не йде ні на які поступки, бо це наша свобода і наша цілісність", – наголосив Подоляк.
Водночас він відмовився коментувати будь-які деталі перемовин, поки вони не завершились. Член української делегації лише розповів, що перемовини тривають постійно в режимі онлайн. За його словами, до цього процесу залучено багато консультативних груп. Так, окрім основної переговорної групи, у процесі діалогу беруть участь політичні радники різних держав світу, які працюють у консультативному режимі. Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак. Окрім цього, створено юридичні групи, які все вивіряють.
"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством. Тому що, на відміну від РФ, і ми це пояснюємо на переговорах, ми не можемо без діалогу із суспільством. Адже у нас трохи інший принцип існування держави і суспільства. РФ має іншу конструкцію, там можна прийняти будь-яке рішення і нав'язати суспільству через пропаганду. Ми не можемо на це піти, тому наші експертні групи відпрацьовують все так, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплементувати в загальні міждержавні гарантії безпеки", – додав радник керівника ОП.
Подоляк наголосив, що українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція. Відповідно він застеріг українців від спекуляцій російської сторони щодо тексту цього документа.
Будь ласка, зачекайте...
Я думаю Цензор і є однією з платформ для аналізу, попередній форум про референдум просто розірвало )))
Бачте як для ОП все просто - ми тільки ТРОХИ інші.
От паскуди.
Вся их таинственность может закончиться порванной в клочки жОПой...
Ето типо кручу-верчу на***бать украинский народ хочу?
"Україну у відповідному напрямі представляє керівник ОП Андрій Єрмак." ©
"Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це сприйматиметься українським суспільством." ©
Вже тільки над цими моментами варто замислитись.
українська і російська делегації домовилися публічно не обговорювати наявність або відсутність фінального документа, поки не буде узгоджена компромісна позиція
Кстати как он, вопреки конституции, собирается это проделать: отменит военное положение? На основании чего? Миллионы беженцев и оккупированные территории. Какова легитимность подобного референдума?
Юрист недоучившийся, твою мать...
Сплошная жОПа...
Иначе порвут в клочья жОПу...
P.S. если б не НАТО, чем бы мы счас воевали? рассказзки типа НАТО не обеспечивает безопасность - это из кремля.
бо жити хочеться ж...
Вмирайте , вішайтесь , стріляйтесь в скроню але не здавайте суверенітет , громадяни все бачать і наші закордонні брати теж
ОРДЛО впевнено розширило свої кордони.
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Так тогда о чем вы там базарите с ними с убийцами стариков, женщин и детей?
В мішок його і віддати кацапам, а не Україну він має представляти !
Не переймайтеся дуже зрадофільстом. Хотіли б зрадити, зрадили б на другий день. Американці пропонували евакуацію...