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армия РФ (15358) война (46746) Харьковщина (4123) Изюм (226) Синегубов (481)

Вражеская крылатая ракета сбита на Харьковщине. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов и захватила трофеи на окраине Изюма, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Вооруженные Силы Украины держат позиции, хотя враг и предпринимает попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов.

"Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня, около 5 утра, мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов. Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины – трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросив технику", - пишет Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов
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Топ комментарии
+39
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22.03.2022 12:23
+32
российское мясо до сих пор верит что победит украинскую мясорубку и прыгает жопой на шнек
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22.03.2022 12:23
+30
Шо характерно, средств ППО никто нам не поставил, а сбитые ракеты падают как раньше самолеты, наверное к дождю
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22.03.2022 12:29
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российское мясо до сих пор верит что победит украинскую мясорубку и прыгает жопой на шнек
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22.03.2022 12:23 Ответить
Бульбофюрер великий провидець.
Він же казав "я вас предупгеждаю! Будет страшная мясорубка!"
Як у воду дивився - половину фаршу йому везуть половину - карлику. Все честно, по братцкі
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22.03.2022 13:13 Ответить
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22.03.2022 12:23 Ответить
Хвала Армійцям!
Бережіть себе на Благо України!!!
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22.03.2022 12:23 Ответить
Кацапи із останніх сил запускають все що може полетіти
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22.03.2022 12:24 Ответить
Хай краще запустять пуйло із Спасської вежі м.к., толку буде найбільше.
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22.03.2022 12:43 Ответить
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22.03.2022 12:25 Ответить
После войны алкаши грыжу наживут тягая железо во вторсырье
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22.03.2022 12:26 Ответить
Кацапы уже всё ,их надо просто добивать ,они падлы уже голову повернуть боятся а не то что куда-то выдвигаться ,скрепный народец труслив до безобразия ...
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22.03.2022 12:29 Ответить
з кацапами розберемось. А ви, пан головнокомадуючий диванними військами, не ********** так ложкою - диван продавиться.
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22.03.2022 14:27 Ответить
Ватан ,ты ни с чем и ни с кем разобраться ни в состоянии ибо ты идиот ,что для кацапа норма а ни аномалия .
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22.03.2022 15:15 Ответить
Шо характерно, средств ППО никто нам не поставил, а сбитые ракеты падают как раньше самолеты, наверное к дождю
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22.03.2022 12:29 Ответить
Та не это просто совпадение такое, хотя ... ежели подумать... не не думаю 😝😝😝😝🤪😜
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22.03.2022 12:39 Ответить
У хлопців є час та натхнення. А ще: почитайте статтю в вікіпедії про ЗРК Тор. І дізнайтеся, хто, коли і скільки цих штукенцій в Україні повернув зі "зберігання", провів модернізацію та повернув на озброєння. Мало, але чим відбиватись - є. На жаль, так мало, що вимушені визначати пріоритетні цілі для захисту, а не намагатись "збити все", як було б, якщо б не згорнули програми з модернізації та відновлення в 2019 році.
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22.03.2022 14:37 Ответить
ЗСУ-черговий респектище...
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22.03.2022 12:31 Ответить
Цікаво, це та ракета, якою керував ватнік-камікадзе?
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22.03.2022 12:40 Ответить
Ну преЗедент и предсказамус, говорил, что поедем на шашлыки и вот..
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22.03.2022 12:42 Ответить
Украина карриесной рашке не по зубам!
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22.03.2022 12:45 Ответить
долбоёбы. Убежали, бросив технику. А могли бы остаться и выгодно ее продать. Правда деньги после нашей победы, но зато это надежно. как облигации госзайма.
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22.03.2022 13:05 Ответить
идинахуйсвиноцабака...!
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22.03.2022 14:44 Ответить
российское мясо против украинской мясорубки.
нравица не нравица, мясорубка справится!!
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22.03.2022 14:16 Ответить
 
 