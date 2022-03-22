Вражеская крылатая ракета сбита на Харьковщине. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов и захватила трофеи на окраине Изюма, - Синегубов

Вооруженные Силы Украины держат позиции, хотя враг и предпринимает попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов.

"Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня, около 5 утра, мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов. Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины – трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросив технику", - пишет Синегубов.

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