Вражеская крылатая ракета сбита на Харьковщине. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов и захватила трофеи на окраине Изюма, - Синегубов
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Вооруженные Силы Украины держат позиции, хотя враг и предпринимает попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов.
"Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня, около 5 утра, мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов. Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины – трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросив технику", - пишет Синегубов.
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Він же казав "я вас предупгеждаю! Будет страшная мясорубка!"
Як у воду дивився - половину фаршу йому везуть половину - карлику. Все честно, по братцкі
Бережіть себе на Благо України!!!
нравица не нравица, мясорубка справится!!