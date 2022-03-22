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армия РФ (15358) разведка (4002) мобилизация (1614)

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников и алиментщиков, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Учитывая тотальную нехватку боевого армейского резерва РФ оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации".

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые испытывают проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская разведка получила список почти 1000 россиян, совершающих военные преступления в Украине

"Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющие проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+31
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22.03.2022 13:23
+18
ну скоро і алкоголіки на підході
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22.03.2022 13:20
+14
Ищи себе другого марня, а про этого забудь.
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22.03.2022 13:25
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ну скоро і алкоголіки на підході
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22.03.2022 13:20 Ответить
Вони йшли першими
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22.03.2022 13:23 Ответить
В кацапії не алкоголіків майже не зустрічається
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22.03.2022 13:35 Ответить
А потім збоченці, імпотенти, просто ідіоти. Хоча по-моєму, вони вже тут, судячи по кадрам....
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22.03.2022 13:40 Ответить
что-то эта кура грустная, давай ее зарежем

ну если ты считаешь, что это ее развеселит ...
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22.03.2022 13:21 Ответить
Нє-нє. Рассєю ніхто не буде хранити. Вона здохне. Бажано, щоб з усім поголів"ям скота, яке себе називає рассіянами. В міру можливості українці допоможуть. Росіяни - не люди. Це не русофобія, а проста констатація факта.
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
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22.03.2022 13:25 Ответить
Бог шельму метіт... *** тебе в рот
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22.03.2022 13:22 Ответить
"взять кредит и умереть", "- плати алименты! - только через мой труп!",......... ))
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22.03.2022 13:22 Ответить
Ахмад Слива!
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22.03.2022 13:23 Ответить
Ищи себе другого марня, а про этого забудь.
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22.03.2022 13:25 Ответить
Нє-нє. Рассєю ніхто не буде хранити. Вона здохне. Бажано, щоб з усім поголів"ям скота, яке себе називає рассіянами. В міру можливості українці допоможуть. Росіяни - не люди. Це не русофобія, а проста констатація факта.
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
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22.03.2022 13:26 Ответить
Лучше таксовать и пить пиво, чем убивать кого-то. Правильно мужики делают, а вот кацапы говнюки и помрут.
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22.03.2022 13:28 Ответить
информация немного устарела - около 18000 погибло, умножьте эту цифру на 3 и будет количество раненых. Ну как же? у русских идея непонятно чего, конечно, нужно. А кто Пуйло в историю вознесет??
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22.03.2022 13:32 Ответить
тобі ж сказали куй в рот
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22.03.2022 13:35 Ответить
Марина Кудрявцева,
як ти з росії пишеш під українським прапором?!
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22.03.2022 14:12 Ответить
брешешь Маринка, в Луганде уже и учителей с белыми билетами сгребли.
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22.03.2022 14:18 Ответить
В Донецке Луганске здоровые мужики таксуют и попивают пивко..

вже ні..

у більшості пішли на "гарматне м"ясо"..
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22.03.2022 16:20 Ответить
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22.03.2022 13:23 Ответить
Вот все прикалываются от тупости кацапов в Чернобаевке……, а вот моим достаётся……
Сестра говорит: с одной стороны - гордость, но е#ашит почти каждую ночь, в основном под утро…..
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22.03.2022 14:02 Ответить
под утро - всегда страшнее всего...
ну пусть потерпит - место прикормленное )))) и пристрелянное (может по округе не разлетятся?)
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22.03.2022 14:05 Ответить
Главное, чтобы наши не расслаблялись=>от кацапов всего можно ожидать……
у них в понедельник рано утром кацапский вертолёт куекнулся=>половина Чернобаевки без света было. Задел электропровода…..части вертолета упали на дома (Слава Богу без человеческих жертв). Один катапультировался, но повис на проводах - вчера снимали…..
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22.03.2022 14:12 Ответить
Здається, цю кацапську мавпу навіть зафільмували...

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22.03.2022 14:50 Ответить
😂
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22.03.2022 15:00 Ответить
Извиняюсь=не в понедельник, а в воскресенье рано утром куекнулся вертолёт………
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22.03.2022 14:59 Ответить
все дело в том, что назовите Вы любой день и угадаете - 7 раз на одни грабли))) это ж уметь надо))
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22.03.2022 15:08 Ответить
Мои говорят, что в принципе не против этого лютого звиздеца, НО иногда так е#ашит……..племянники уже привыкли……
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22.03.2022 14:08 Ответить
сводная БТГ алкоголиков, алиментщиков и *********!!!!
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22.03.2022 13:23 Ответить
Одним словом - росіяни.
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22.03.2022 13:26 Ответить
На подходе мобилизация из домов престарелых и психиатрических диспансеров.
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22.03.2022 13:24 Ответить
Наївні кацапи. Це їм не допоможе ні у близькій, ні у тим більше далекій перспективі. Курці вже відрубали дві голови, але вона ще тріпається. Правда, описано випадок, що курка з відрубаною головою жила начебто 30 днів. Але я цьому не вірю. 😊
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22.03.2022 13:26 Ответить
Нашли кого мобилизовать, это закалённые годами косари быстро потеряются по дороге.
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22.03.2022 13:28 Ответить
***** мобилизуйте, нехрен по бункерам прятаться.
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22.03.2022 13:29 Ответить
Хроника деградации


@sergeenko_i

·
2 ч



Шок! Гуманитарная катастрофа в Украине! А, нет, стоп, всё в порядке. Это Ярославль.

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22.03.2022 13:30 Ответить
ih tam razbomili shto li ?
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22.03.2022 13:35 Ответить
Бомжей в армию сгребают. Пришли затариться.
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22.03.2022 13:44 Ответить
да да , и иностранные наёмники уже на подходе
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22.03.2022 13:33 Ответить
племя зачуханого лаврова готово!
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22.03.2022 13:36 Ответить
кавалеристы
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22.03.2022 13:38 Ответить
Призыв на россии
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22.03.2022 13:50 Ответить
Хто в Чорнобаївку ?
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22.03.2022 16:18 Ответить
Збройні сили України (ЗСУ) увосьме атакували аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який ворог використовує для базування командних пунктів та військової техніки.
Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє Повітряне командування «Схід» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
"8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу, - зазначається в повідомленні. Деталі операції не розкриваються. "
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22.03.2022 16:54 Ответить
Трохи не в тему, але для позитиву: Стрелков-Гіркин, це та потвора що брала Славянськ та Донецьк написав статтю із сакральною назвою "24-й день взяття Київ за три дні". По його ствердженням, ще декілька днів і путін буде змушений підписувати капітуляцію на вимогах Київа . Порадувала назва.
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22.03.2022 13:50 Ответить
а де воно пише? на яких ресурсах?
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22.03.2022 14:22 Ответить
Я не знаю. Почув по телевізору на каналі "Прямий"
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22.03.2022 14:25 Ответить
Можливо це
https://zugunder.com/index.php?topic=347143.0
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22.03.2022 14:59 Ответить
"Спецназ аліментщиків" підсилений боржниками банку - страшна сила!
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22.03.2022 14:09 Ответить
Там 3/4 таких та їх вже більше половини пішло на добрива українських ланів
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22.03.2022 14:31 Ответить
Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні"

логічно.

у випадку кількох статей за злочин вибирається стаття з максимальним покаранням...

а оскільки росіяни грішні ВСІ ,то смертна кара через "замочення" ЗСУ ПЕРЕКРИВАЄ менш значні злочини -аліменти,борги..
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22.03.2022 16:17 Ответить
 
 