Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников и алиментщиков, - разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Учитывая тотальную нехватку боевого армейского резерва РФ оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации".
Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые испытывают проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская разведка получила список почти 1000 россиян, совершающих военные преступления в Украине
"Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющие проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
ну если ты считаешь, что это ее развеселит ...
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
За все, що суки маскальські натворили, маєте здохнути!
як ти з росії пишеш під українським прапором?!
вже ні..
у більшості пішли на "гарматне м"ясо"..
Сестра говорит: с одной стороны - гордость, но е#ашит почти каждую ночь, в основном под утро…..
ну пусть потерпит - место прикормленное )))) и пристрелянное (может по округе не разлетятся?)
у них в понедельник рано утром кацапский вертолёт куекнулся=>половина Чернобаевки без света было. Задел электропровода…..части вертолета упали на дома (Слава Богу без человеческих жертв). Один катапультировался, но повис на проводах - вчера снимали…..
@sergeenko_i
·
2 ч
Шок! Гуманитарная катастрофа в Украине! А, нет, стоп, всё в порядке. Это Ярославль.
Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє Повітряне командування «Схід» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
"8 серія 1 сезону. Без перерви на рекламу, - зазначається в повідомленні. Деталі операції не розкриваються. "
https://zugunder.com/index.php?topic=347143.0
логічно.
у випадку кількох статей за злочин вибирається стаття з максимальним покаранням...
а оскільки росіяни грішні ВСІ ,то смертна кара через "замочення" ЗСУ ПЕРЕКРИВАЄ менш значні злочини -аліменти,борги..