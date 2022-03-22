Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников и алиментщиков, - разведка

Учитывая тотальную нехватку боевого армейского резерва РФ оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации".

Об этом сообщают в ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые испытывают проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.

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"Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющие проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении.